Как установить Mir Pay на Wear OS и платить бесконтактно в России

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Блокировка Google Pay в России сделало практически бесполезным использование умных часов. Да, Samsung Pay у нас никто не отключал, но Galaxy Watch, в отличие от смартфонов Samsung, у которых проблем нет совсем, почему-то отказываются оплачивать покупки бесконтактным способом даже с картами Мир. А поскольку адаптированной версии Mir Pay для умных часов просто не существует, пользователям не осталось ничего другого, кроме как забыть про платёжную функцию носимого гаджета и начать пользоваться для оплаты покупок на терминалах своими смартфонами. Но выход из ситуации есть.

Как установить Mir Pay на Wear OS и платить бесконтактно в России. Mir Pay может работать почти на любых часах с Wear OS и NFC. Фото.

Mir Pay может работать почти на любых часах с Wear OS и NFC

Mir Pay для часов

Mir Pay для часов. Платить часами в России всё-таки можно, даже несмотря на ограничения. Фото.

Платить часами в России всё-таки можно, даже несмотря на ограничения

Несмотря на то что Mir Pay для Wear OS в принципе не существует, чисто технически умные часы на базе этой ОС сервис должны поддерживать. Операционка Google для носимых устройств построена на базе обычного Android и так же, как «взрослая» операционка, позволяет устанавливать APK-файлы. Это мы и сделаем. Правда, установкой приложения дело не ограничится. Но ничего непосильного в этом нет. Так что не переживайте.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ И ПОКУПАЙ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

По сути, смарт-часы для Mir Pay могут быть любыми, если у них есть NFC. Единственное условие — чтобы сам модуль не был заблокирован для использования в России самим производителем. На некоторых моделях эта технология отключена с завода или работает только в конкретной стране. Единого списка таких устройств нет, но, как правило, это относится к носимым часам, выпущенным специально для китайского рынка.

Часы с бесконтактной оплатой

Вот вам несколько смарт-часов, у которых есть NFC, работающий в России:

БрендМодельЦена
SamsungGalaxy Watch 4 40мм10 790 рублей
SamsungGalaxy Watch 4 46мм17 990 рублей
SamsungGalaxy Watch 5 40мм16 690 рублей
SamsungGalaxy Watch 5 46мм19 990 рублей
MobvoiTicWatch Pro 3 GPS16 990 рублей
MobvoiTicwatch Pro 3 Ultra20 690 рублей
FitbitVersa 3 Wi-Fi NFC24 190 рублей
GooglePixel Watch29 990 рублей
FOSSIL Gen 5 Smartwatch The Carlyle HR19 990 рублей
FOSSILSport15 990 рублей

Почти всё это довольно не дешёвые смарт-часы. Да, старые поколения Galaxy Watch стоят сегодня вполне адекватных денег. Но из-за того, что они работают на Tizen OS, Mir Pay на них не установить. Наверняка бывают ещё какие-то часы, но гарантированно NFC в России работает именно у тех, что перечислены выше. А, если вы найдёте подходящую модель от другого производителя, можете использовать её.

Как установить Мир Пей на часы

Как установить Mir Pay на Wear OS и платить бесконтактно в России. Как установить Мир Пей на часы. Фото.

Для начала нам нужно включить отладку с помощью ADB и Wi-Fi. На смартфонах под управлением Android это делается через меню разработчиков. На часах с Wear OS отличий почти нет:

  • Активируйте часы и откройте приложение «Настройки»;
  • Отсюда перейдите в раздел «Система» — «О системе»;
  • Пролистайте вниз и несколько раз подряд нажмите на пункт «Номер сборки»;
Как установить Мир Пей на часы. Отладка по ADB и по Wi-Fi включается в параметрах разработчика. Фото.

Отладка по ADB и по Wi-Fi включается в параметрах разработчика

  • После этого на экране появится уведомление о доступности раздела для разработчиков — откройте его;
  • Включите «Отладку с помощью ADB» и «Отладку по Wi-Fi»;
  • Перепишите или скопируйте IP-адрес и порт для подключения, которые вам выдаст отладка по Wi-Fi.

⚡️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И ЧИТАЙ ЛУЧШИЕ СТАТЬИ НАШИХ АВТОРОВ БЕСПЛАТНО

На этом пока всё. Отложите свои часы и возьмите в руки смартфон на базе Android. iPhone в этом деле точно не подойдёт.

  • Установите на смартфон APK-версию приложения Bugjaeger;
  • Скачайте (но не устанавливайте) APK-версию Mir Pay на смартфон;
Как установить Мир Пей на часы. IP и номер порта нужно ввести для сопряжения устройств. Фото.

IP и номер порта нужно ввести для сопряжения устройств

  • Запустите Bugjaeger, нажмите на кнопку добавления нового устройства (иконка штекера) и введите IP-адрес и порт, которые вы получили на предыдущем этапе;
Как установить Мир Пей на часы. Mir Pay свободно устанавливается на часы с Wear OS. Фото.

Mir Pay свободно устанавливается на часы с Wear OS

  • Откройте третью вкладку в приложении Bugjaeger, нажмите на «+» и выберите Select APK File;
  • Отыщите в разделе с загрузками APK-файл Mir Pay и выберите его для установки на часы.

Как платить часами в России

Несмотря на то что приложение Mir Pay устанавливаются почти на любые часы с Wear OS без ограничений, это будет смартфонная версия, не оптимизированная под размеры носимого гаджета. Поэтому интерфейс операционки придётся принудительно уменьшать при помощи той же утилиты Bugjaeger, которую мы устанавливали на предыдущем этапе.

  • Снова запустите Bugjaeger у себя на смартфона;
  • В первой вкладке нажмите синюю кнопку и введите команду wm density 200, а затем подтвердите применение изменений;
Как платить часами в России. Чтобы экран часов смог вместить интерфейс Mir Pay, нужно изменить размер. Правда, учитывайте, что изменится размер не только Mir Pay, но и всех системных элементов. Не переживайте: так и должно быть. Потом вернём всё назад. Фото.

Чтобы экран часов смог вместить интерфейс Mir Pay, нужно изменить размер. Правда, учитывайте, что изменится размер не только Mir Pay, но и всех системных элементов. Не переживайте: так и должно быть. Потом вернём всё назад

  • Теперь запустите Mir Pay на часах и зарегистрируйте новую карту (о том, как это сделать, мы писали тут);
  • После добавления карты в приложении Bugjaeger введите команду wm density reset, чтобы вернуть размер интерфейса к исходным параметрам;
Как платить часами в России. Сделайте Mir Pay платёжным средством по умолчанию, чтобы платить автоматически. Фото.

Сделайте Mir Pay платёжным средством по умолчанию, чтобы платить автоматически

  • На часах зайдите в «Настройки» — «Подключения» — NFC и установите Mir Pay платёжным средством по умолчанию;
  • Если ваши часы гасят экран, если наклонить их от себя (именно так мы касаемся терминала для оплаты), установите утилиту timer-mir-pay, которая не позволяет экрану гаснуть в течение 30 секунд.

Не проходит оплата Мир Пэй

Не проходит оплата Мир Пэй. В теории платить Mir Pay при помощи часов можно везде, где принимают карты Мир. Фото.

В теории платить Mir Pay при помощи часов можно везде, где принимают карты Мир

После этого Mir Pay на часах должен начать работать. Запускаться сервис будет автоматически при поднесении часов к терминалу оплаты. Правда, на некоторых моделях для этого необходимо дважды нажать на боковую кнопку, но это редкость. Платежи часами принимаются почти на всех тех же терминалах, Однако учитывайте, что из-за отсутствия нативной оптимизации вам придётся каждый раз вводить пароль для подтверждения платежа, если его сумма превышает равна или превышает 1000 рублей.

⚡️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТ. ТАМ ТЕБЕ ОТВЕТЯТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ ОБ АНДРОИД И НЕ ТОЛЬКО

Впрочем, есть и другая проблема: некоторые пользователи, которым удалось установить Mir Pay на Wear OS, жалуются, что оплата с часов проходит не везде. Некоторые терминалы, которые принимают оплату через Mir Pay со смартфона, просто не видят часы. Бывает и так, однако, что оплата просто блокируется на самом устройстве. На экране появляется ошибка, которая требует либо перезагрузить гаджет, либо перепривязать карту заново.

Теги
Лонгриды для вас
3 причины, по которым Galaxy Watch лучше других смарт-часов

Недавно моя знакомая подарила своему парню Galaxy Watch, правда, молодой человек, как она говорит, подарок не оценил. Оказалось, по вкусу ему больше Apple Watch даже несмотря на то, что пользуется он смартфоном на Android. Всеобщее помешательство на товарах Apple не отражает реального положения дел - смарт-часы Samsung намного лучше, правда, об этом знают далеко не все. Но есть серьезные причины считать Galaxy Watch идеальными. Сегодня поговорим о том, в чем преимущества смарт-часов Samsung и почему их стоит купить несмотря на обилие аналогов.

Читать далее
Как увеличить время работы Galaxy Watch 4

Рынок умных часов продолжает расти: в прошлом квартале продажи увеличились на 13%, а среди всех выделяются устройства от Xiaomi и Samsung: смарт-часы от Samsung теперь являются основными преследователями Apple Watch. Это значит, что пользователям пришлась по вкусу WearOS, которую легко настраивать под себя. Как вы знаете, основная проблема умных часов - их автономность. Есть смысл оптимизировать расход батареи сразу после покупки, чтобы часы прослужили намного дольше, поэтому рассказываем, как увеличить время работы умных часов на примере Galaxy Watch 4.

Читать далее
Какие смарт-часы купить до 4 000 рублей. Кажется, я нашел идеальный вариант

Смарт-часы — гаджет популярный, но зачастую довольно дорогой. Дешевые устройства в магазинах тоже есть, однако они имеют несколько существенных недостатков: материалы низкого качества, тусклый и зернистый дисплей, ограниченная функциональность. К счастью, вышесказанное не касается Mibro T1 Watch. Это новые смарт-часы от шанхайского бренда, который знает толк в носимых аксессуарах. Яркое тому свидетельство — инвестиции от Xiaomi и других компаний, уже заслуживших признание аудитории и доверившихся Mibro. Ожидания инвесторов оправдались. Думаю, оправдаются и ваши, ведь Mibro T1 — по-настоящему умные часы с функциями, редко встречающимися в сегменте недорогих устройств.

Читать далее
Новый комментарий