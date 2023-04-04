Как выбрать ТВ-приставку на Андроид. Личные рекомендации

Не так давно мы рассказывали о том, на что лучше потратить деньги: купить приставку на Андроиде или Смарт-телевизор. Если вы все же решили не переплачивать и выбрали первый вариант, то наверняка у вас возникли вопросы при изучении вариантов. Действительно, ТВ-приставок со Смарт ТВ очень много и выбрать понравившуюся модель крайне сложно. При этом некоторые устройства реально похожи друг на друга внешне да еще и характеристики совпадают. Как быть в такой ситуации и случайно не потратить деньги на неликвид? Сегодня расскажем о том, как выбрать приставку на Андроиде правильно.

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Недорогая хорошая приставка на Андроиде

Первое, на что нужно обратить внимание — на габариты ТВ-приставки. Она не должна быть слишком маленькой, но и чересчур огромную выбирать, наверное, не стоит — только представьте, сколько пыли она соберет. Это влияет на то, сколько свободного места внутри у нее имеется. Обязательно посмотрите, где расположен радиатор охлаждения и насколько велики отверстия в корпусе.

Если вы планируете купить Андроид-приставку для просмотра фильмов в 4К и запускать тяжелые приложения вроде игр, то ТВ-стик вам не подойдет. Он годится только для кратковременного просмотра привычных стриминговых сервисов вроде YouTube, так как у него может не быть радиатора охлаждения вовсе.

Вдобавок железо там имеет ну уж очень скромные характеристики, а оперативки — всего 1 или 2 Гб, не более. Если вам удобен именно он, то обратите внимание на X96 S400 Fire — эта портативная приставка на Андроиде не будет сильно перегреваться и будет работать достаточно шустро.

ТВ-стик Х96

Но если вам больше подходит ТВ-бокс на Андроиде, то точно не берите такой по типу D905: хоть она и имеет компактные размеры, но радиатор охлаждения у нее недостаточно большой. При серьезной нагрузке она попросту перегреется и начнет тормозить — это подтверждают в комментариях. К тому же, у нее на борту установлен Android 7, а не 10. Будьте внимательны.

Приставка с плохим охлаждением

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Мощная Андроид приставка — какую выбрать

Раз уж мы с головой окунулись в мир Андроид-приставок в попытках найти хорошую, то давайте посмотрим на другие характеристики. Например, на процессор в ТВ-боксе. Зачастую в них встречается чипсет Allwiner или Amlogic. Это, конечно, не Snapdragon и MediaTek, но для просмотра стриминговых сервисов вполне подойдет. Причем Allwinner H618 — один из лучших на моей памяти: шустрый четырехъядерный чип на основе ядер Cortex без проблем вывозит видео в 4К и поддерживает видео в HDR.

Единственный нюанс — нужно выбирать модель с 4 Гб оперативки, чтобы вообще никогда не сталкиваться с зависаниями. Ну, и не забывайте о соответствующем охлаждении, иначе ТВ-приставка с хорошим процессором превратится в пустую трату денег. Вот хороший вариант по невысокой цене — присмотритесь к нему.

Приставка с 4 Гб оперативки

Приставка на Андроиде — какая лучше

Просмотрев вышеупомянутые характеристики, не забудьте о том, что при выборе нужно учитывать не только процессор и количество оперативной памяти в Андроид-приставке. На что еще обратить внимание?

Наличие актуальной версии Bluetooth — желательно приобретать модель с версией 5.0 и выше. Это отразится и на безошибочной работе пульта, и при подключении других аксессуаров.

Частота работы Wi-Fi — 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это важно, так как некоторые до сих пор работают лишь на 2,4 ГГц, а продавцы об этом умалчивают.

— 2,4 ГГц и 5 ГГц. Это важно, так как некоторые до сих пор работают лишь на 2,4 ГГц, а продавцы об этом умалчивают. Более-менее актуальная версия Android . Желательно купить приставку с Android 10 на борту, но перед этим тщательно ознакомьтесь с тем, что пишут в отзывах. Увы, но некоторые приставки никогда не получат обновления ПО, так что, лучше взять модель с наиболее свежим Андроидом.

. Желательно на борту, но перед этим тщательно ознакомьтесь с тем, что пишут в отзывах. Увы, но некоторые приставки никогда не получат обновления ПО, так что, лучше взять модель с наиболее свежим Андроидом. Объём встроенной памяти: 16 Гб может оказаться маловато, поэтому рекомендую сразу же брать побольше. 64 Гб — оптимальный вариант.

Думаете, бывают идеальные приставки на Андроид? А вот и нет. Даже у некоторых хороших моделей есть определенные недостатки. Например, у этой.

Приставка Hongtop H20

Наличие русского языка интерфейса. Несмотря на то, что практически все гаджеты сейчас поставляются с полным языковым пакетом, могут быть и исключения. Если русского языка не окажется, придется перепрошить Android-приставку самостоятельно или пользоваться приставкой на английском — такое бывает даже на дорогих приставках, цена которых свыше 10 000 рублей! Ниже оставляю ссылку на недорогую приставку, у которой есть некоторые из вышеперечисленных недостатков.

Приставка Hongtop

Ну, и еще одна важная вещь — это пульт. Рекомендую заранее быть готовым к тому, что в комплекте не будет нормального. Скорее всего, вам достанется громоздкий да еще с ИК-управлением, поэтому придется докупить его отдельно. Рекомендую брать компактный пульт с аэромышью или полноценной клавиатурой, благо с этим нет никаких проблем и обойдутся они не так дорого — мы даже собрали лучшие в отдельном материале и все о них рассказали.

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Кстати, некоторые пользователи ошибочно полагают, что мобильный Андроид и Андроид ТВ — одно и то же. На самом деле, это не так и у двух операционок очень много отличий. Обязательно прочтите о них в нашей статье.