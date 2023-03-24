Телевизор на Андроид или приставка. Что лучше купить

С развитием технологий умнее стали не только смартфоны, но и другие гаджеты, например, телевизоры. Большинство пользователей в 2023 году отдают предпочтение устройствам со Смарт ТВ: они обходятся несколько дороже, нежели обычные, но и набор функций предлагают соответствующий. Стоимость телевизоров на Android TV разнится: теоретически можно купить недорогую модель, но гарантий того, что она проработает долго и не будет зависать, нет. Для покупки можно рассмотреть и Андроид-приставки, но и здесь не все так просто: моделей много и определиться крайне сложно. Как быть? Что лучше: смарт-приставка или телевизор на Андроид? Давайте попробуем разобраться.

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Собираетесь обзавестись Смарт ТВ, но не знаете, какие нюансы есть у телевизоров и приставок? Ниже мы расскажем о том, чем хороши оба варианта и какие у них недостатки.

Стоит ли покупать телевизор со Смарт ТВ

Почти два года назад я купил телевизор на Андроид ТВ, который мне очень понравился. Я даже хотел купить еще один в другую комнату, но через какое-то время понял, что смысла в этом нет, ибо в последние полгода я смотрю кино примерно раз в месяц. Тем не менее, даже у такой покупки есть свои плюсы.

Телевизор с большим экраном можно купить выгодно. Производителей сейчас очень много, а собрано большинство моделей из одних и тех же комплектующих. Вовсе не обязательно гнаться за телевизором с именитым брендом.

можно купить выгодно. Производителей сейчас очень много, а собрано большинство моделей из одних и тех же комплектующих. Вовсе не обязательно гнаться за телевизором с именитым брендом. При выборе телевизора вы можете оценить качество изображения и звук, выбрав подходящую модель. В системе также есть настройки, которые позволят сделать просмотр еще комфортнее. Со старым телевизором и приставкой такого добиться не удастся.

Настроить телевизор на Андроиде очень просто: достаточно включить в розетку, зайти в Гугл-аккаунт, а остальные параметры трогать вовсе не обязательно. Для смарт-приставки нужна отдельная розетка, а еще ее нужно правильно отключать на ночь.

Ну, и самый главный плюс: проверить телевизор на Андроид ТВ вы можете лично в магазине. С приставкой все намного сложнее, так как они чаще продаются в Интернете: шанс попасть на бракованную или плохо собранную очень высок.

Рекомендую присмотреться к двум вариантам — лично я считаю их эталонами: это модель от Яндекса и TCL 55P635. Именно от них можно отталкиваться при покупке телевизора на Андроид ТВ, так как они почти идеальны по соотношению цена-качество.

Умный телевизор Яндекса

Телевизор TCL

Лучшие приложения для просмотра ТВ-каналов на Андроид ТВ

Чем отличается Смарт-приставка от Смарт ТВ

Главное преимущество приставки на Андроид ТВ — это низкая цена. Можно купить хорошую модель до 4-5 тысяч рублей и подключить к уже существующему телевизору. Это не только дешево, но и помогает избежать вам головной боли: не нужно решать, куда девать старый телевизор и мучаться с выбором нового.

Но стоит иметь в виду, что ТВ-бокс на Андроиде использует ваш ТВ как устройство вывода. То есть, если у вас очень старый телевизор с плохими динамиками или выгоревшим экраном, то оценить поддержку Dolby Atmos или 4K не получится. Но есть и плюсы.

Железо в Андроид-приставках в большинстве случаев даже лучше, чем у телевизоров: можно спокойно найти модель с 4, 6, 8 Гб оперативной памяти.

Приставка на Андроид ТВ компактна: можно взять ее с собой на дачу и подключить к старому телевизору. Переустанавливать приложения не нужно.

компактна: можно взять ее с собой на дачу и подключить к старому телевизору. Переустанавливать приложения не нужно. В комплекте с ней может поставляться удобный пульт или клавиатура — заивисит от комплектации. С телевизором такую периферию не поставляют.

ТВ-приставка на Андроид — отдельное устройство, поэтому у него лучше продумано охлаждение, нежели у телевизора. Благодаря этому они лучше подходят для игр и просмотру контента в высоком качестве.

Но есть и проблемы. Некоторые приставки оказываются откровенно тормозными, а их интерфейс не русифицирован — перепрошивкой приходится заниматься самим пользователям. Кроме того, часто они поставляются со старой версией Android 9 или 10, тогда как телевизоры уже обновляются до Android 12. А некоторые устройства комплектуются неудобными ИК-пультами, в результате чего приходится докупать нормальный отдельно. Вот две хороших приставки на Андроиде, которые вас не разочаруют.

X96 MAX Plus

ТВ-приставка Tanix

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Что лучше купить: приставку на Андроид или телевизор

На мой взгляд, оба варианта равноценны: они предоставляют вам доступ к необходимым функциям, хоть и с определенными нюансами. ТВ-приставку на Андроид стоит покупать, когда вы ограничены определенной суммой и не можете ее превысить. Ну, или если у вас уже есть хороший телевизор, а ТВ-бокс лишь сделает его универсальнее.

Несмотря на то, что она стоит дешевле, разобраться в ее характеристиках и оценить качество работы сложнее: ТВ-боксам посвящены целые разделы на форумах, в которых описаны нюансы разных моделей. Так что, если вы хотите просто начать смотреть сериал или Ютуб на большом экране, то лучше купить телевизор на Андроиде. Покупка обойдется вам дороже, зато вы точно получите рабочее устройство, особенно, если воспользуетесь нашей инструкцией.