5 хороших беспроводных колонок для Андроид-смартфонов на любой вкус и кошелек

Так как я вырос в то время, когда ни о каких беспроводных колонках и стриминговых сервисах еще не могли даже мечтать, то единственным способом получить музыку на даче было вытащить музыкальный центр на улицу с помощью удлинителя и включить любимый CD-диск с песнями. Теперь же все намного проще: заказали беспроводную колонку на АлиЭкспресс, подключили смартфон по Bluetooth и можете из любой части огорода пулять на нее музыку из интернета. Причем колонку вы можете купить как маленькую, которая будет стоить совсем недорого и не займет много места, так и большую и мощную, с которой не стыдно будет организовать вечеринку.

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Мы немного пошарились по AliExpress и собрали для вас пять классных беспроводных колонок на любой вкус и кошелек, который можно подключить к любому Андроид-смартфону и слушать музыку в свое удовольствие. Кстати, если у вас где-то завалялась маленькая Яндекс Станция, то можно взять на природу даже ее.

Маленькая беспроводная колонка

Так как большие колонки нужны не всем, то предлагаю в первую очередь посмотреть на самый маленький вариант, который мы для вас подобрали. EWA A109mini имеет стальной корпус и весит всего 250 грамм. В колонку встроен аккумулятор на 500 мАч, который обеспечит вас музыкой на шесть часов. Если же у вас есть возможность подключить ее к розетке, то можно слушать и в таком режиме. Колонка может работать и заряжаться одновременно.

Кстати, не обязательно подключаться к ней по Bluetooth. Можно накачать песен на карту памяти MicroSD, вставить ее напрямую в колонку и воспроизводить с нее. Если вы ищите портативную беспроводную колонку, то смело можете присмотреться к EWA A109mini. Особенно за те деньги, которые за нее просят. Это будет отличный вариант развлечься на улице теплым летним днем.

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Портативная колонка с защитой от воды

Ну а для тех, кто хочет что-нибудь более защищенное, есть колонка Tronsmart Trip. Самое главное ее преимущество — это защита от воды по стандарту IPX7. То есть вы можете смело использовать ее даже возле бассейна или на берегу реки, не боясь, что вода повредит ее. Колонка оснащена встроенным аккумулятором на 2000 мАч и может воспроизводить музыку без остановки в течение 20 часов. У вас телефон разрядится раньше, чем она сядет.

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Ну а чтобы сильно не нагружать смартфон, в Tronsmart Trip поддерживается Bluetooth 5.3, который славится своей энергоэффективностью. Отдельный плюс в карму разработчикам можно отправить за зарядный USB-C порт. Не придется таскать с собой разные кабели. Кстати, здесь даже есть возможность подключиться по AUX, но я уже даже с ходу не назову смартфоны, в которых он остался. Советую присмотреться к Tronsmart Trip, если любите отдых на берегу.

Купить Tronsmart Trip

Портативная колонка с подсветкой

В линейке Tronsmart есть еще одна очень неплохая беспроводная колонка. Она называется Tronsmart T7 mini. По основным характеристикам она похожа на Trip: Bluetooth 5.3, защита от воды по стандарту IPX7, зарядка через USB-C и дальность соединения до 18 метров. Основное отличие здесь только в наличии светодиодной подсветки и аккумуляторе: в Tronsmart T7 mini установлена батарея на 2500 мАч.

То есть вы сможете не только включить музыку на вечеринке, но и прокачать ее с помощью прикольной светомузыки. Со включенной подсветкой время работы колонки достигает 8 часов, а с выключенной — 18. До 100% колонка зарядится за три часа. Благодаря небольшом весу всего 650 грамм и размеру ее можно будет легко взять с собой хоть куда.

Купить Tronsmart T7 mini

Мощная портативная колонка

Ну а теперь предлагаю взглянуть на вариант, который идеально подойдет для любой тусовки — это Mifa A90. Просто посмотрите на то, что предлагает эта колонка:

Динамики на 60 Вт.

Воспроизведение с MicroSD, AUX и Bluetooth.

Защита от воды IPX8 .

. Динамическая LED-подсветка.

Аккумулятор на 8000 мАч, который гарантирует до 30 часов проигрывания звука.

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Мне кажется, для портативной колонки очень мощные характеристики. К тому же она имеет удобный ремешок для переноски и специальную сумку, чтобы в дальней дороге ее не повредить. Кстати, AUX идет в комплекте, поэтому вам останется только найти источник музыки. Вот этот вариант точно прокачает любую тусовку и позволит вам и вашим друзьям как следует потанцевать.

Купить Mifa A90

Какая портативная колонка лучше

Для тех, кто хочет получить максимально крутое качество звука и готов за это заплатить, мы приготовили колонку от известного производителя аудиотехники Anker. Soundcore Motion — единственная колонка в нашей сегодняшней подборке, которая поддерживает Hi-Res Audio и Qualcomm aptX. Anker Soundcore Motion оснащена динамиками на 30 Вт. Ну а чтобы вы могли взять ее с собой хоть куда, то производитель встроил в нее аккумулятор на 6700 мАч, что даст вам 12 часов прослушивания музыки в режиме нон-стоп.

Если же звук вас чем-то не устраивает, то вы можете настроить эквалайзер прямо со смартфона и подогнать его под свой вкус. Кстати, как и предыдущие варианты, она имеет защиту от воды IPX7, что дает вам возможность спокойно взять ее с собой на берег, не переживая, что ее может залить водой. В общем, отличный вариант для ценителей звука и любителей расслышать каждый инструмент в любимой композиции.

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