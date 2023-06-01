Как выйти из WhatsApp на Android, не удаляя аккаунт

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Герман Вологжанин

Если вы хотите поменять аккаунт в Ватсапе, сначала необходимо выйти из старого. Однако в настройках мессенджера такая опция не предусмотрена. Там вместо выхода предлагается удалить аккаунт. Ни в коем случае не нажимайте эту кнопку, если планируете продолжать пользоваться профилем, зарегистрированным на текущий номер. Лучше прочитайте нашу инструкцию, как выйти из Ватсап на телефоне, не удаляя учетную запись.

Как выйти из WhatsApp на Android, не удаляя аккаунт. Объясняем, что делать, если в приложении нет кнопки «Выйти». Фото.

Объясняем, что делать, если в приложении нет кнопки «Выйти»

Прежде чем выйти из WhatsApp, обязательно создайте резервную копию чатов. В противном случае вы потеряете всю переписку и не сможете ее восстановить. Если бэкап уже готов, то смело приступайте к выполнению действий, описанных ниже.

Как выйти из аккаунта Ватсап

Через само приложение выйти из Ватсап на Андроид не получится, поэтому придется искать обходные пути. Впрочем, каждый из предложенных вариантов очень прост в исполнении, так что у вас не должно возникнуть никаких проблем. Но на всякий случай ознакомьтесь с подробными инструкциями.

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Очистить данные Ватсап

Итак, самый простой способ, как выйти из аккаунта WhatsApp, — очистить данные мессенджера. Учетная запись никуда не денется, но при повторном запуске приложения понадобится заново авторизоваться, указав свой номер:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Выберите WhatsApp.
  4. Нажмите кнопку «Очистить», а затем — «Очистить все».
  5. Подтвердите удаление данных.
Очистить данные Ватсап. После очистки данных вы автоматически выйдете из WhatsApp на всех устройствах, а не только на текущем смартфоне. Фото.

После очистки данных вы автоматически выйдете из WhatsApp на всех устройствах, а не только на текущем смартфоне

Отмечу, что очистка кэша WhatsApp не приводит к выходу из учетной записи. Поэтому нужно удалять данные приложения, к которым как раз относится информация об аккаунте.

Читайте также: Как удалить аккаунт в Ватсапе

Удалить приложение WhatsApp

Еще один вариант, как выйти из Ватсап, не удаляя аккаунт, — переустановить приложение мессенджера. Для этого первым делом вы должны от него избавиться. Удалить WhatsApp можно тремя способами:

  • через главный экран, задержав палец на иконке программы;
  • через настройки смартфона в разделе «Приложения».
  • через Google Play или другой магазин, через который вы устанавливали мессенджер.
Удалить приложение WhatsApp. Установите программу можно через тот же магазин приложений. Фото.

Установите программу можно через тот же магазин приложений

Чтобы повторно войти в учетную запись, необходимо восстановить WhatsApp после удаления. О том, как это сделать, мы рассказывали в другом тексте, опубликованном на нашем сайте.

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Как выйти из Ватсап на втором телефоне

После недавнего обновление стало возможным сделать один Ватсап на два телефона. Если вы хотите выйти из учетной записи только на втором устройстве, то не обязательно чистить данные или удалять приложение. Достаточно отвязать смартфон от WhatsApp:

  1. Запустите мессенджер на основном устройстве.
  2. Во вкладке «Чаты» нажмите на «три точки».
  3. Перейдите в раздел «Связанные устройства».
  4. Выберите лишний смартфон или компьютер.
  5. Нажмите кнопку «Выйти».
Как выйти из Ватсап на втором телефоне. Это единственный способ, позволяющий выйти из WhatsApp удаленно. Фото.

Это единственный способ, позволяющий выйти из WhatsApp удаленно

Аналогичным образом можно выйти из Ватсап на компьютере. Ваш ПК будет отображаться в списке привязанных устройств на основном смартфоне, который вы использовали для регистрации в мессенджере.

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Как сделать два Ватсапа на одном телефоне

Наконец, если вы хотите войти во второй аккаунт Ватсап, но не желаете удалять первый, можно просто клонировать приложение мессенджера. Тому, как сделать два WhatsApp на одном смартфоне, был посвящен отдельный текст. В нем рассматривалось несколько способов, а я приведу лишь основной:

  1. Откройте настройки Android.
  2. Используя поисковую строку, перейдите в раздел «Клонирование приложений» (на некоторых смартфонах функция называется иначе).
  3. Выберите WhatsApp и активируйте переключатель дублирования.
Как сделать два Ватсапа на одном телефоне. Если вы хотите войти во второй аккаунт, не обязательно выходить из первого. Фото.

Если вы хотите войти во второй аккаунт, не обязательно выходить из первого

После этого на главном экране смартфона появится второй Ватсап. Запустите приложение-клон и авторизуйтесь в нужной учетной записи. Таким на вашем устройстве одновременно будут работать два WhatsApp с разными номерами.

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