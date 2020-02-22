Если вы скажете, что ни разу не сталкивались со звонками, которые предлагают “очень нужные услуги”, без которых вы вообще непонятно, как жили до этого, я скажу, что у вас нет телефона. Действительно, в последнее время этот способ рекламы стал очень популярным и почти каждый житель получает минимум по несколько звонков в день. Это неприятно не только тем, что отвлекает от важных дел, но и тем, что кто-то постоянно вторгается в ваше личное пространство. Даже если ты не берешь трубку, все равно неприятно, что кто-то посмел набрать твой личный номер. Если вы согласны с этим (а как может быть иначе), вы наверняка задумывались, как оградить себя от таких звонков. Сегодня расскажу о паре простых способов сделать это.

В первую очередь, стоит понимать, что в последнее время всем подряд стали нужны наши номера телефонов. Я уже рассказывал о том, как мошенники могут получить все наши деньги, если украли ваш телефон, в котором установлена симка без ПИН-кода. Но это незаконный способ заработать на вас, а есть вполне законный.

Откуда у спамеров мой номер

При регистрации на сайте, в интернет-магазине, на проходной в бизнес-центре, да где угодно, хоть на сайте объявлений, мы постоянно оставляем свой номер телефона. Собрать все эти номера в базу с именами ничего не стоит. Можно даже узнать интересы владельца номера, если он, к примеру, заказывал игровую консоль в интернет-магазине.

Всю эту информацию можно использовать против вас, но, как правило, так тонко никто не действует и спамеры ограничиваются массовым обзвоном. Если все же кто-то хочет заморочиться, он может собрать базу посещений сайтов со смартфона. Проблема в том, что такие данные надо еще обрабатывать, чтобы получить поведенческую модель, и в итоге это будет стоить очень дорого. Скорее всего, это не перекроет пользу от возможной продажи чего-то.

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Телефонный спам

Вообще, такое явление, как телефонный спам, возникло не на пустом месте. Это элементарная психология. Когда тебе звонит человек, ты изначально относишься к нему более лояльно, чем к тексту. Электронные письма сами фильтруются так, что мы не видим лишнего, а СМС мы просто сразу удаляем.

Когда звонит телефон и мы отвечаем на звонок, у человека на том конце есть возможность зацепить нас своей информацией. Особенно это было актуально пару лет назад, когда обзвоны не достигли таких масштабов. Сейчас это тоже работает, но в основном с более доверчивыми людьми, как правило, пожилыми. Обычно они и клюют на бесплатные медицинские осмотры и супертовары.

Даже если вы не берете трубку, когда вам звонят с незнакомых номеров, это не означает, что вы не нарветесь на спамера. Всегда есть моменты, когда вы ждете звонка, например, от курьера или покупателя товара, выставленного на Авито. Это и есть один из факторов успеха таких спамеров.

Как защититься от телефонных спамеров

Есть несколько хороших способов защиты от нежелательных звонков. Многие о них знают, но как я недавно убедился, далеко не все.

Первым способом будут штатные функции смартфона по блокировке звонков от тех, кого нет в вашей телефонной книге. Способ неплох, но так можно пропустить те самые, важные звонки. Например, если вы оказываете какие-то услуги или занимаетесь другой предпринимательской деятельностью, такой вариант вам не подойдет, так как с незнакомых номеров вам будут звонить очень часто.

Вторым и самым правильным способом будет установка специальных приложений для борьбы со спамом. Такие приложения есть как для iOS, так и для Android и устанавливаются из фирменных магазинов приложений.

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Самыми известными из таких приложений являются Яндекс, 2Гис и Касперский. После установки вам останется только дать соответствующие права в настройках и на экране рядом с номером звонящего будет отображаться информация о нем. Для этого номер будет сопоставляться с базой, где он уже помечен, как спам, рекламный звонок или даже “возможно злоумышленники”.

Если номера нет в базе, то есть он не засветился в массовых обзвонах, он не будет никак помечен. Кроме этого, бывают пометки “полезный звонок”. С такой пометкой я получал звонки, например, из автосервиса с сообщением, что моя машина готова и ее можно забирать, или из парикмахерской с напоминанием о записи.

Кроме этого, если номер попал в специальный справочник, в котором собраны номера компаний, у вас на экране появится просто название этой компании. Так вы будет знать, кто звонит вам из партнеров или клиентов.

Для активации функции на iOS после установки приложения надо перейти в настройки телефона, выбрать пункт “телефон”, после чего зайти в “Сообщать о спаме (SMS/звонки)”. Далее выбрать то приложение, которое вы хотите активировать.

На Android активация немного другая и делается, как правило, через само приложение. Например, для работы с Яндекс надо скачать его приложение, зайти в самый правый пункт нижнего меню и выбрать раздел “Определитель номера”. После этого дать все разрешения и наслаждаться миром, в котором стало чуть больше важной информации.

Лично я давно пользуюсь такой системой. Можно сказать, что такие приложения сами собирают ваши номера для продажи на сторону, но именно поэтому я предпочитаю пользоваться проверенными приложениями, выпущенными крупными компаниями. Есть и менее именитые варианты, но главное, чтобы с ними не получилось как с Getcontact, который в свое время собирал базу данных пользователей под предлогом анализа их телефонной книги.

Если вы уже пользовались такими приложениями, напишите об этом в комментариях или посоветуйте другие проверенные варианты защиты от телефонного спама. Нам всем будет это интересно, ведь эти звонки, честно говоря, достали. Более правильное слово просто не прилично говорить в публичном пространстве.