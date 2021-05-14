Какие функции WhatsApp отключатся, если не принять новое соглашение

В начале этого года WhatsApp объявила об изменении правил конфиденциальности. Теперь все, кто захочет и впредь пользоваться мессенджером, будут обязаны согласиться на предоставление своих данных Facebook. Несмотря на то что WhatsApp пообещал не сливать переписку, многим сам факт связи с печально известной социальной сетью сильно не понравился. Поэтому пользователи посмелее решили не принимать новые правила и объявили мессенджеру негласный бойкот. Правда, без последствий желание побойкотировать не обойдётся.

Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp

Чтобы заставить пользователей принять соглашение, WhatsApp решила пойти на крайние меры. Компания объявила, что будет удалять учётные записи тех пользователей, которые не примут новые правила в течение трёх месяцев, начав отсчёт с 15 мая. Однако, дабы никто не забыл, чем чревато неподчинение, было решено заблокировать большую часть функций мессенджера для несогласных. Всё, что им предлагали оставить, — это уведомления. Но ни функции звонков, ни отправки и чтения сообщений им решили не оставлять. Правда, потом почему-то передумали.

Что будет, если не принять соглашение WhatsApp

В соответствии с новой разнарядкой, которую выпустило руководство WhatsApp, операцию по принуждению к принятию новых правил будут проводить более мягко, чем планировалось первоначально:

Во-первых, удалять аккаунты несогласных никто не будет – ни через 3 месяца, ни после;

Во-вторых, пользователи продолжат получать обновления WhatsApp;

В-третьих, пользователи смогут отвечать на входящие сообщения по нажатию на уведомления;

В-четвёртых, пользователи смогут принимать входящие аудио- или видеозвонки.

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Как видите, руководство WhatsApp довольно сильно смягчилось, отказавшись примерно от половины ограничений для пользователей, которые не хотят принимать новое соглашение. На мой взгляд, это намного более человечный и клиентоориентированный подход, чем тот, который был избран компанией ранее. Ведь, логично, что те, кому WhatsApp важен как средство связи, обязательно примут новые условия, а те, кто принципиально не хочет этого делать, не лишатся доступа к мессенджеру полностью.

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С другой стороны, по-прежнему ясно, что использовать WhatsApp, не приняв правила, нормально будет нельзя. У пользователей, которые отказались от нового соглашения, не будет следующих возможностей, доступных всем остальным:

Писать сообщения пользователям первому;

Звонить самому по аудио- и видеосвязи;

Экспортировать свои сообщения;

Сохранять резервную копию;

Писать самому сообщения в группы.

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Если вы не готовы терпеть эти ограничения, очевидно, что единственный выход для вас – это принять пользовательское соглашение. Многие пользователи уже получили уведомление с просьбой согласиться на новые правила, но некоторым, как, например, мне, оно до сих пор не пришло. Очевидно, что массовая рассылка начнётся аккурат 15 мая либо за несколько часов до наступления этой даты. Получив уведомление, пролистайте правила и нажмите «Согласен», только и всего.

Если этого не сделать, логично, что вас ждут ограничения, описанные выше. Само собой, терпеть их будет не очень приятно, поэтому я планирую принять соглашение. В конце концов, WhatsApp – это не мой основной мессенджер, а все мои переписки в основном сосредоточены в Telegram. Поэтому никакого страха за то, что обо мне узнает Facebook, у меня нет. Но зато я сохраню доступ к сервису, где время от времени я получаю сообщения тем людям, которые не пользуются Telegram. Ну, а вам я предлагаю решать самим, т.к. тут советчиков быть не может.