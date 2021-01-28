Снимут ли санкции с Хуавей

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Иван Кузнецов 0

Этой весной будет уже два года, как Huawei живёт под санкциями США. Именно живёт, а не выживает, ведь за это время она выпустила несколько по-настоящему передовых смартфонов и запустила бета-тестирование Harmony OS. А то, что продажи упали до показателей двух-трёхлетней давности, так это ничего страшного. В конце концов, такой исход был вполне ожидаем, и в компании к нему готовились. То ли дело санкции. Ведь все знают, что американцы выбрали себе нового президента, который принадлежит к демократам, а значит, может по-новому взглянуть на взаимодействие с Китаем и снять, наконец, санкции с Huawei.

Санкции США

США вряд ли снимут санкции с Huawei в ближайшее время

Что не так с Harmony OS и стратегией развития Huawei

Несмотря на то что США теперь управляет президент-демократ, оснований для снятия санкций с Huawei нет и, судя по всему, в обозримом будущем не предвидится. На это есть несколько причин, однако очевидны они далеко не всем. Поэтому разберёмся, что происходит и почему Байден не может просто так взять и отменить ограничительные меры, введённые в отношении китайской компании.

Отменит ли Байден санкции против Huawei

Джо Байден

Президент США — это не тот человек, который может принимать любые решения без согласования

Прежде всего нужно понять, что президент в США – это не царь и бог, а менеджер, которого контролирует целая свора чиновников. Да, Трамп сформировал вокруг себя образ эдакого правителя, способного пролоббировать нужные ему решения, но даже он не мог принимать их в одиночку.

Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

Министерство торговли США, ответственное за принятие ограничений в отношении Huawei, хоть и подчиняется президенту, который является главой исполнительной власти, всё-таки принимает решения коллегиально. То есть решение о том, чтобы наложить на китайскую компании санкции, было принято большинством голосов. Трамп, будучи главой государства, мог его заблокировать, наложив вето, но принять его в одиночку не мог, равно, как и Байден не может отменить уже принятый акт. Для этого нужно, чтобы ведомство его пересмотрело и приняло обратное решение, что не так-то просто.

Вообще, как показывает практика, законы и другие подзаконные акты в США (да и в других странах тоже) принимаются не ситуативно и не могут потом отменяться по щучьему велению. Ведь не может же целое правительство обслуживать интересы только первого лица, которому взбрело в голову непонятно что.

США приняли решение ввести санкции в отношении Huawei не просто так, и самодурство Трампа здесь не при чём. Компанию обвинили во вполне конкретных преступлениях, и за это наказали её. В конце концов, слежка за правительственными чинами со стороны другого государства – это явление недопустимое ни для одной страны мира.

Почему США наложили санкции на Huawei

Honor V30

Huawei продала Honor явно не на фоне слухов об отмене санкций

В США могут рассмотреть вопрос смягчения ограничений. Но пока ничто на это не указывает. Губернатор Род-Айленда Джина Раймондо, выступая перед комитетом по торговле Сената США, напротив, заявила о том, что правительству следует защищаться от китайского вмешательства более агрессивно. Она подчеркнула, что предпочла бы задействовать более мощные силы, направив их на борьбу с КНР и аффилированных с ней предприятиями вроде ZTE и Huawei.

Вообще, снятие санкций с Huawei означало бы потенциальную возможность для компании вернуться на рынок США со своими товарами, а это, как известно, не только смартфоны. Будучи телекоммуникационной компанией, Huawei очень страдает от запрета на поставки телекоммуникационного оборудования американским предприятиям и ведомствам, которые потратили несколько миллиардов долларов на его замену. Но, если помните, Huawei запретили развивать сети 5G не только в США, но и за их пределами, в т.ч. в Великобритании, которая была вынуждена закупить альтернативное оборудование для своих операторов.

Huawei показала, чем Harmony OS отличается от Android

Huawei и сама понимает, что снятия санкций ей ждать не следует. Иначе не продавала бы она бренд Honor и не рассматривала бы возможность о продаже флагманских линеек фирменных смартфонов. Несмотря на то что руководство Huawei опровергло эти слухи, я вполне допускаю, что они – правдивы. Во-первых, рассмотреть возможность – не значит, продать (всё-таки в компаниях рассматривают самые разные сценарии развития). А, во-вторых, признать это было бы ещё глупее чем опровергать. Ведь это бы означало, что Huawei совсем сдала, будучи вынужденной буквально выползать с рынка, чтобы укрыться и пересидеть.

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