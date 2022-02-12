Какой пароль можно поставить на телефон

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Артем Рахматуллин 0

Мы создаем пароли чуть ли не каждый день. Да, конечно, можно сказать о том, что большая часть сервисов предлагает авторизоваться через аккаунт в Google, Facebook или других социальных сетях, и вообще Android сам умеет придумывать пароли за вас, но проблема по-прежнему стоит остро. Почему? Да банально потому, что многие пользователи создают и хранят все пароли на Android-устройстве, а есть еще Apple и Windows. Все они между собой дружат не очень, поэтому создавать пароли на смартфоне вам все же придется. Сегодня разберем самые популярные вопросы по этому поводу и обсудим все мелкие детали, которые могут пригодиться в работе.

Детально разбираемся в вопросах паролей на Android.

Как установить пароль на любое приложение Android-смартфона.

Какие бывают пароли на телефоне

Технологии в смартфонах развиваются семимильными шагами, а значит все больше встает вопрос о нашей конфиденциальности. Это раньше мы использовали телефон только для звонков и СМС. Сейчас здесь хранится информации гораздо больше, а значит, появляется необходимость защиты своих данных.

Вот основные виды паролей, которые вы можете установить на данный момент:

  • Пароль из комбинации цифр.
  • Комбинация из букв и цифр.
  • Графический ключ.
  • Отпечаток пальца.
  • Сканирование лица.

Последние два частенько называют биометрией, так как они используют биометрические данные. Возможность разблокировки с помощью отпечатка имеет почти любой современный смартфон, то со сканированием лица все немного сложнее.

Защита с помощью отпечатка пальца на порядок надежнее, чем простой пароль.

Биометрические данные - это уникальные характеристики, которые никак не изменяются в течение всей жизни человека.

Технология разблокировки по лицу весьма затратна, и поэтому используются в основном в смартфонах подороже. Бюджетные телефоны тоже в последнее время кичатся подобной функциональностью, но безопасность остается под большим вопросом. Зачастую производитель сам заявляет об этом.

Нужно ли ставить пароль на телефон

Я думаю, что в 2022 году пароль необходим каждому владельцу Android-смартфона. Даже самый простой графический ключ сможет уберечь вас от множества неудобных ситуаций.

Подумайте только, в телефоне хранится буквально вся ваша жизнь: переписки, данные банковских карт, фотографии. Вы с легкостью можете оставить телефон в кафе, на работе или еще где-нибудь. Где гарантия того, что другие люди не воспользуются вашим устройством в плохих целях.

Ставить пароль на смартфон просто необходимо!

Как установить пароль на смартфон

При первой настройке смартфон обычно сам предлагает установить пароль, что я настоятельно и рекомендую сделать. Также, вы всегда можете поставить его в Настройках.

Чтобы установить пароль на Android-смартфон, вам необходимо:

  • Перейти в Настройки смартфона.
  • Далее перейти в раздел Пароли и безопасность.
  • Затем тапнуть на пункт Пароль.
  • После этого выбрать необходимый вид пароля и следовать инструкции на экране.

Устанавливаем пароль на Android.

Учтите, что настройки на разных смартфонах могут незначительно отличаться. Особенно это касается раздела Пароли и безопасность. На некоторых устройствах называется иначе.

Какой самый надежный пароль

Конечно, самый надежный пароль тот, который использует отпечаток пальца. В теории сканирование лица тоже должно быть на уровне, но многочисленные эксперименты показывают, что Android-смартфоны пока в этом показателе не очень хороши и сильно проигрывают датчику Face ID в iPhone.

Но даже если вы установите пароль с биометрией, рано или поздно у вас все равно возникнет необходимость введения классического пароля. Пальцы мокрые, руки грязные — ситуации бывают разные.

Графический ключ — не самый безопасный вариант пароля на смартфоне.

Конечно, пароль из комбинации букв и цифр выигрывает перед графическим ключом, особенно если вы используете сложный пароль, соответствующий всем рекомендациям. Графический ключ легко подсмотреть и на основе следов от ваших пальцев выяснить ключ к разблокировке гаджета.

Но помните, пароль придется вводить достаточно часто, поэтому не придумывайте тех комбинаций, которые вы потом не вспомните. Пароль должен быть сложный, неочевидный, но при этом удобный для постоянного ввода.

Какие пароли лучше ставить

Вот такие пароли ставить точно не надо.

При регистрации на многих сайтах при создании пароля вам даются специальные подсказки. Некоторые ресурсы даже запрещают вводить ненадежные пароли, так что придется попопеть перед регистрацией. Все те же рекомендации можно использовать для создания пароля на смартфоне:

  • Откажитесь от паролей с вашими личными данными. ФИО, номер телефона, дата рождения и прочее. Такие пароли очень легко вычислить.
  • Не используйте чересчур конфиденциальные данные. Велика вероятность ситуации, когда кому-то необходимо будет ввести пароль за вас.
  • Используйте разные пароли для разных ресурсов. Не стоит устанавливать на смартфон пароль из Инстаграма и других социальных сетей. Разгадать его будет гораздо проще.
  • Не составляйте пароль исходя из раскладки клавиатуры. Пароли типа QWERTY или 1QAZXSW2 угадываются в два счета.
  • Используйте повторяющиеся буквы и цифры. Если в пароле будет содержаться две одинаковых цифры, то мошенникам будет сложнее угадать ключ по следам от пальцев на телефоне.
  • Используйте прописные и строчные буквы. Злоумышленникам будет гораздо сложнее угадать пароль, если некоторые символы будут написаны с заглавной буквы.
  • Используйте знаки препинания. Догадаться об использовании таких символов будет гораздо сложнее. Учитывайте это.

Возвращаясь к началу, отмечу, что даже если вы установите самый безопасный пароль на своем смартфоне и поставите точно такой же где-нибудь еще, вероятность взлома вашего устройства сильно возрастает. И я даже не говорю о каких-то мошенниках в интернете, не исключено, что это окажется кто-то из вашего ближнего окружения.

Как разблокировать телефон, если забыл пароль. Всё, что нужно знать.

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