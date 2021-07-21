Можно ли скрыть свою почту на Android так же, как в iOS 15

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Иван Кузнецов 0

Вместе с iOS 15 на конференции WWDC 2021 компания Apple представила новый сервис iCloud+. Его анонс прошёл мимо многих пользователей, но продукт реально получился очень крутым. Его предназначение состоит в том, чтобы предоставить подписчикам облачного хранилища дополнительные защитные инструменты: шифрование трафика (по сути, VPN), безлимит для видео с камер HomeKit и, самое главное, сокрытие адреса электронной почты. Жаль, для Android ничего такого нет. Или есть?

Скрыть адрес email

Apple представила функцию сокрытия email-адреса, но теперь такая же возможность будет и у пользователей Android

На самом деле на момент анонса iCloud+ на Android ничего похожего, по крайней мере, в сборе и правда не было. Безлимит для видео был в «Google Фото», шифрование трафика предлагали платные VPN-сервисы, но возможности скрыть email не было ни в каком виде.

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Разве что можно было воспользоваться временным электронным адресом, который бы удалился по прошествии определённого времени. Но поисковик DuckDuckGo, ориентированный на защиту конфиденциальности пользователей, представил специальный инструмент, позволяющий скрывать ваш реальный email.

Как подменить свой email-адрес

DuckDuckGo

DuckDuckGo будет заниматься защитой ваших электронных адресов

Защита адресов электронной почты от DuckDuckGo является аналогом функции Hide My Email от Apple, которую она предоставляет в рамках услуги iCloud+. Эта штука будет работать со всеми сервисами электронной почты, фильтруя почту через персональный адрес на домене duck.com. Это собственный домен поисковой системы, который она запустила, чтобы подменять реальные адреса электронной почты пользователей.

Пока функция сокрытия email-адресов от DuckDuckGo отсутствует в открытом доступе. Чтобы воспользоваться ей, нужно подать заявку на участие в бета-тестировании. Несмотря на то что де-юре оно считается закрытым, практика показывает, что к испытаниям допускают всех желающих. Достаточно просто подать заявку на участие и дождаться, пока вас подключат к программе.

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Это можно сделать в приложении DuckDuckGo:

  • Скачайте приложение DuckDuckGo из Google Play;
  • Запустите его и перейдите в меню с настройками;
Бета

Присоединиться к тестированию можно в приложении

  • Пролистайте вниз и выберите пункт Email Protection;
  • Выберите Join the Private Whitelist и подтвердите действие.

Как только ваша заявка будет проверена и одобрена, вам придёт уведомление с предложением присоединиться к использованию сервисом.

После релиза воспользоваться новой услугой от DuckDuckGo можно будет на любых платформах, а не только на Mac и iOS, как в случае с iCloud+. Достаточно будет установить расширение для браузера или приложение, если речь идёт о мобильном устройстве, и пользоваться функцией сокрытия email-адреса.

Почта

Под каждый случай можно создавать свой адрес email

После того, как вас допустят к использованию сервиса вы получите свой постоянный электронный адрес на Duck.com, а также сможете генерировать временные, состоящие из случайных символов. Сервис будет фильтровать полученные письма, очищая от скриптов и трекеров, направленных на отслеживание получателя, а потом перенаправлять их на ваш реальный адрес электронной почты.

Если вы будете получать слишком много писем от сервисов, в которых зарегистрировались с временной почтой Duck.com, вы сможете её отключить, и тогда рассылки больше не будут приходить. А ещё очень удобно таким образом выяснять, какой сервис или сайт слил вашу почту, потому что на каждый аккаунт может создавать разные email-адреса, а потом отслеживать, на какие из них вам приходят рассылки.

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Несмотря на то что возможность скрыть свой реальный адрес электронной почты – это реально крутая функция, DuckDuckGo делает упор именно на инструмент фильтрации писем. Сам сервис не будет читать вашу почту, но при этом будет тщательным образом очищать входящую корреспонденцию от средств отслеживания. Ведь до 70% всех рассылок содержат всевозможные трекеры, которые собирают информацию о получателе.

Помимо того, что DuckDuckGo очистить ваши сообщения, поступающие на почту, от трекеров и скриптов, он продемонстрирует результат своей работы. То есть вы сможете посмотреть, какие скрипты и трекеры были встроены во входящие письма. Он перечислит их все, а также укажет, какая компания получила бы доступ к вашим данным, если бы трекеры всё-таки остались в письме и смогли отследить вас.

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