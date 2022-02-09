Не работает WhatsApp на Андроиде. Что делать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

При всех недостатках Ватсап — это всё ещё самый популярный мессенджер. Ежедневно им пользуются сотни миллионов человек, а то и не по одному разу. С его помощью мы общаемся с друзьями, близкими и даже коллегами, решая безотлагательные рабочие вопросы. Поэтому любой сбой, который происходит в его работе, заставляет нас нервничать. А вдруг — Ватсап перестал работать только у вас, а ваш собеседник по-прежнему остаётся онлайн и ждёт вашего ответа? Возможно и такое. Главное — вовремя выяснить, что с ним произошло.

Whatsapp

WhatsApp не работает? Есть как минимум 5 причин, почему это может произойти

Не работает интернет на телефоне

Если WhatsApp не запускается, проверьте своё подключение к интернету. Неважно, какое соединение использует ваш смартфон. Если это Wi-Fi, переключитесь на сотовые данные, а, если сотовые данные, то переключитесь на LTE. Это можно сделать в системных настройках вашего аппарата.

Wi-Fi

Не работает Wi-Fi? Попробуйте подключиться к LTE или наоборот

Бывает, что сбой происходит на стороне вашего мобильного оператора или интернет-провайдера. Но шанс того, что это случится сразу и с тем, и с другим, стремится к нулю. Поэтому переключение между типами соединений позволит с высокой долей вероятности понять, в чём именно заключается проблема.

Что за программа Ватсап плюс и стоит ли ей пользоваться

Если Wi-Fi нет, попробуйте в настройках переключить LTE на 3G или H+, в зависимости от того, какой тип соединения предлагает ваш смартфон. Иногда это позволяет наладить работу сотовых данных, если покрытие 4G желает лучшего. Чтобы убедиться в работе интернета, запустите любой сайт или онлайн-приложение.

Как удалить кэш Ватсап

Кэш на Android — это самый универсальный инструмент, которым следует пользоваться, если что-то не работает. Дело в том, что эта ОС кэширует так много данных, что зачастую они становятся причиной всевозможных сбоев в работе установленных приложений, разрастаясь словно раковая опухоль.

Как работает WhatsApp Web, или Как пользоваться Ватсапом на компьютере

Поэтому логичнее всего попробовать просто сбросить кэш Ватсап, которое отказывается работать. В нашем случае это тоже должно помочь, тем более, что для всех остальных программ подходит этот же способ:

  • Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;
  • Найдите и откройте вкладку приложения WhatsApp;
Кэш

Сбросьте кэш, если ничего другое не помогает

  • В открывшемся окне выберите раздел «Память»;
  • Нажмите «Сбросить кэш» и подтвердите удаление.

Не запускается Ватсап на Андроид

Несмотря на то что Ватсап — это, пожалуй, самый кросс-версионный сервис на Android, поддерживающий даже самые старые итерации ОС, всё-таки иногда даже он может требовать обновлений. Например, в ситуациях, когда предыдущие апдейты как-то нарушили его работу, и теперь ему требуются исправления.

Что такое резервная копия Ватсап, зачем она нужна и как ее восстановить

Поэтому, если вы проделали предыдущие манипуляции, а WhatsApp всё равно не работает, имеет смысл попробовать обновить операционную систему на своём смартфоне. Это необязательно должна быть новая версия Android. Зачастую достаточно какого-нибудь проходного патча в 5-10 МБ весом, чтобы всё исправить.

  • Перейдите в «Настройки» и откройте «Система и обновления»;
  • В открывшемся окне выберите раздел «Обновление ПО»;
Обновление

Иногда обновление системы действительно может решить проблему

  • Нажмите «Проверка обновлений» и дождитесь окончания поиска;
  • Дождитесь загрузки обновления и подтвердите его установку.

Сбой Ватсап. Как узнать

Впрочем, проблема необязательно должна быть на вашей стороне. В последнее время WhatsApp всё чаще терпит всевозможные сбои, из-за чего перестаёт работать его мобильный клиент. Вспомните, чтобы было осенью прошлого года. Ватсап «лежал» несколько часов. Правда, понять это сразу удалось не всем.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон и обратно

Проверить, не испытывают ли другие пользователи проблем со входом в WhatsApp штатными средствами невозможно. Сам сервис не предлагает таких инструментов. Поэтому будем обращаться к сторонним. Например, к DownDetector. Это сервис, который определяет, работают другие службы или нет.

  • Перейдите на сайт DownDetector у себя в браузере;
  • Пролистайте страницу до раздела WhatsApp Outages;
Whatsapp

DownDetector покажет, у кого ещё есть проблемы со входом в Ватсап

  • Обратите внимание на количество жалоб на сбои;
  • Если их больше нескольких сотен, значит, WhatsApp «лёг».

Не приходят уведомления Ватсап

Однако работоспособность WhatsApp сводится не только к фактическому аптайму, но и к другим факторам. Например, к способности присылать уведомления. Ведь от этого напрямую зависит, сможете вы вовремя узнать о полученном сообщении и отреагировать на него или же нет.

Причины, по которым не приходят уведомления WhatsApp, могут быть самыми разными, но, правило, причина лежит в плоскости энергосбережения. Смартфоны зачастую блокируют фоновую активность приложений, препятствуя прохождению оповещений. Значит, нужно сделать так, чтобы аппарат ничего не блокировал.

Спам в Ватсапе. Как определить и как с ним бороться

  • Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Батарея»;
  • В открывшемся окне выберите «Запуск приложений»;
Управление

Автоматическое управление блокирует входящие уведомления

  • В представленном списке найдите приложение WhatsApp;
  • Снимите напротив него галочку «Автоматическое управление».

Теперь смартфон не будет блокировать фоновую работу WhatsApp, и он сможет оперативно доставлять вам уведомления о входящих сообщениях. Казалось бы, такой базовый и простой механизм, как это, а может так сильно облегчить взаимодействие с мессенджером. А, если не вышло, попробуйте перепроверить настройки уведомлений. Возможно, они просто отключены.

Теги
Лонгриды для вас
Олимпийские игры
Как крадут данные олимпийских спортсменов. Вас это тоже касается

Наверняка вы знаете, что на прошлой неделе стартовали зимние Олимпийские игры в Пекине. Они проводятся в условиях карантина и максимальной изоляции спортсменов и членов делегаций от их коллег из других стран. Во многом именно это привело к тому, что конфиденциальные данные гостей игр оказались под угрозой. Может показаться, что это далеко от нас и вообще нас не касается, но это не так. На самом деле, это скорее звоночек на примере события, где все должно быть подготовлено идеально. Поэтому давайте посмотрим, что случилось, а в конце оценим, как это может повлиять на нас. Так что дочитайте до конца.

Читать далее
Геопозиция
Как поделиться геолокацией на Андроиде. 3 рабочих способа

Необходимость поделиться геолокацией на смартфоне может возникнуть по самым разным причинам. Отправить точное место встречи, подтвердить своё нахождение в том или ином месте или, скажем, позволить близким целенаправленно следить за вашим перемещением в случае, если таксист, в машину которого вы сели, почему-то свернул не туда. В общем, скинуть геоточку может быть очень полезно, независимо от ситуации. Другое дело, что многие, как выяснилось, вообще не представляют, как это сделать.

Читать далее
Как работает режим энергосбережения

Смартфон собрал в себе множество полезных функций, без которых невозможно представить нашу жизнь. Согласитесь, все портит разряженный аккумулятор: иногда элементарно не хватает времени подзарядить его, а пауэрбэнка под рукой нет. Как действовать в такой ситуации? Во-первых, реже пользоваться смартфоном, чтобы не остаться с выключенным устройством. Во-вторых, включить режим экономии заряда - пожалуй, это лучший способ снизить энергопотребление смартфона. Им пользуются не только те, у кого устройство на грани разрядки, но и пользователи, у кого есть определенные сложности с аккумулятором. Однако вопросы к этому режиму все равно остаются: разбираемся, как работает режим энергосбережения, опасно ли им пользоваться постоянно и какие функции смартфона отключаются в этом состоянии.

Читать далее
Новый комментарий