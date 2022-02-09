Не работает WhatsApp на Андроиде. Что делать

При всех недостатках Ватсап — это всё ещё самый популярный мессенджер. Ежедневно им пользуются сотни миллионов человек, а то и не по одному разу. С его помощью мы общаемся с друзьями, близкими и даже коллегами, решая безотлагательные рабочие вопросы. Поэтому любой сбой, который происходит в его работе, заставляет нас нервничать. А вдруг — Ватсап перестал работать только у вас, а ваш собеседник по-прежнему остаётся онлайн и ждёт вашего ответа? Возможно и такое. Главное — вовремя выяснить, что с ним произошло.

Не работает интернет на телефоне

Если WhatsApp не запускается, проверьте своё подключение к интернету. Неважно, какое соединение использует ваш смартфон. Если это Wi-Fi, переключитесь на сотовые данные, а, если сотовые данные, то переключитесь на LTE. Это можно сделать в системных настройках вашего аппарата.

Бывает, что сбой происходит на стороне вашего мобильного оператора или интернет-провайдера. Но шанс того, что это случится сразу и с тем, и с другим, стремится к нулю. Поэтому переключение между типами соединений позволит с высокой долей вероятности понять, в чём именно заключается проблема.

Что за программа Ватсап плюс и стоит ли ей пользоваться

Если Wi-Fi нет, попробуйте в настройках переключить LTE на 3G или H+, в зависимости от того, какой тип соединения предлагает ваш смартфон. Иногда это позволяет наладить работу сотовых данных, если покрытие 4G желает лучшего. Чтобы убедиться в работе интернета, запустите любой сайт или онлайн-приложение.

Как удалить кэш Ватсап

Кэш на Android — это самый универсальный инструмент, которым следует пользоваться, если что-то не работает. Дело в том, что эта ОС кэширует так много данных, что зачастую они становятся причиной всевозможных сбоев в работе установленных приложений, разрастаясь словно раковая опухоль.

Как работает WhatsApp Web, или Как пользоваться Ватсапом на компьютере

Поэтому логичнее всего попробовать просто сбросить кэш Ватсап, которое отказывается работать. В нашем случае это тоже должно помочь, тем более, что для всех остальных программ подходит этот же способ:

Перейдите в «Настройки» и выберите «Приложения»;

Найдите и откройте вкладку приложения WhatsApp;

В открывшемся окне выберите раздел «Память»;

Нажмите «Сбросить кэш» и подтвердите удаление.

Не запускается Ватсап на Андроид

Несмотря на то что Ватсап — это, пожалуй, самый кросс-версионный сервис на Android, поддерживающий даже самые старые итерации ОС, всё-таки иногда даже он может требовать обновлений. Например, в ситуациях, когда предыдущие апдейты как-то нарушили его работу, и теперь ему требуются исправления.

Что такое резервная копия Ватсап, зачем она нужна и как ее восстановить

Поэтому, если вы проделали предыдущие манипуляции, а WhatsApp всё равно не работает, имеет смысл попробовать обновить операционную систему на своём смартфоне. Это необязательно должна быть новая версия Android. Зачастую достаточно какого-нибудь проходного патча в 5-10 МБ весом, чтобы всё исправить.

Перейдите в «Настройки» и откройте «Система и обновления»;

В открывшемся окне выберите раздел «Обновление ПО»;

Нажмите «Проверка обновлений» и дождитесь окончания поиска;

Дождитесь загрузки обновления и подтвердите его установку.

Сбой Ватсап. Как узнать

Впрочем, проблема необязательно должна быть на вашей стороне. В последнее время WhatsApp всё чаще терпит всевозможные сбои, из-за чего перестаёт работать его мобильный клиент. Вспомните, чтобы было осенью прошлого года. Ватсап «лежал» несколько часов. Правда, понять это сразу удалось не всем.

Как перенести Ватсап с Андроида на Айфон и обратно

Проверить, не испытывают ли другие пользователи проблем со входом в WhatsApp штатными средствами невозможно. Сам сервис не предлагает таких инструментов. Поэтому будем обращаться к сторонним. Например, к DownDetector. Это сервис, который определяет, работают другие службы или нет.

Перейдите на сайт DownDetector у себя в браузере;

Пролистайте страницу до раздела WhatsApp Outages;

Обратите внимание на количество жалоб на сбои;

Если их больше нескольких сотен, значит, WhatsApp «лёг».

Не приходят уведомления Ватсап

Однако работоспособность WhatsApp сводится не только к фактическому аптайму, но и к другим факторам. Например, к способности присылать уведомления. Ведь от этого напрямую зависит, сможете вы вовремя узнать о полученном сообщении и отреагировать на него или же нет.

Причины, по которым не приходят уведомления WhatsApp, могут быть самыми разными, но, правило, причина лежит в плоскости энергосбережения. Смартфоны зачастую блокируют фоновую активность приложений, препятствуя прохождению оповещений. Значит, нужно сделать так, чтобы аппарат ничего не блокировал.

Спам в Ватсапе. Как определить и как с ним бороться

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Батарея»;

В открывшемся окне выберите «Запуск приложений»;

В представленном списке найдите приложение WhatsApp;

Снимите напротив него галочку «Автоматическое управление».

Теперь смартфон не будет блокировать фоновую работу WhatsApp, и он сможет оперативно доставлять вам уведомления о входящих сообщениях. Казалось бы, такой базовый и простой механизм, как это, а может так сильно облегчить взаимодействие с мессенджером. А, если не вышло, попробуйте перепроверить настройки уведомлений. Возможно, они просто отключены.