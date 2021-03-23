Не запускаются приложения на Андроид. Что делать

Несмотря на то что Android считается менее стабильной операционной системой, чем iOS, не существует ни одной проблемы, которую бы Apple считала проблемой, а Google – нормой. Даже если приложение из Google Play – независимо от того, какой разработчик его выпустил – вылетает и отказывается работать, в первую очередь вину на себя берёт Google. Она исследует причины этой проблемы и либо экстренно её исправляет, либо предлагает временное решение. С этим у поискового гиганта как раз всё в порядке. Другое дело, что с доставкой сообщений о способах решения тех или иных проблем у Google всё обстоит откровенно плохо. Хорошо, что у вас есть мы.

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На этой неделе пользователи Android начали массово жаловаться на самопроизвольные вылеты приложений, использующих Android System WebView. Это в основном мобильные клиенты электронной почты, мессенджеры и другие типы софта со встроенными виджетами браузеров.

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Это те приложения, которые позволяют переходить по ссылкам внутри своего интерфейса, не перебрасывая пользователя в Google Chrome. Из-за сбоя, произошедшего на стороне Google, любое действие с компонентами WebView провоцировало вылет. Но исправить проблему можно легко и просто.

Как оказалось, в качестве временного решения сбоя вполне годится удаление или обновление компонента Android System WebView. К такому выводу пришли сами пользователи, которые самостоятельно пытались восстановить работоспособность вылетающих приложений. Может показаться странным, что одну и ту же проблему решают два кардинально разных способа, но в этом есть смысл.

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Смотрите сами: Google уже выпустила обновление Android System WebView с исправлением ошибки. Поэтому, конечно, проще и логичнее всего просто установить апдейт. Но, поскольку Google имеет обыкновение распространять обновления для своих приложений и сервисов постепенно, какое-то время патч может быть вам недоступен. В этом случае сгодится удаление, которое спровоцирует повторную установку самой новой версии компонента с актуальным номером сборки.

Как удалить Android System WebView

Вот как это делается:

Запустите Google Play и откройте контекстное меню;

Отсюда перейдите в раздел «Мои приложения и игры»;

Откройте вкладку «Установленные» и пролистайте вниз;

Найдите Android System WebView и нажмите «Обновить»;

Если кнопки обновления нет, перейдите на его страницу и удалите;

Если вы удалите WebView, не забудьте перезагрузить смартфон.

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После выполнения этих действий вы получите абсолютно рабочий компонент Android System WebView, который сможет правильно обеспечивать загрузку веб-элементов и правильную работу приложений, которые на него полагаются. В удалении – если обновление вам недоступно – нет ничего страшного. Компонент переустановится автоматически, запросив на серверах Google самую актуальную сборку с исправлениями.

Практика показывает, что описанная проблема, провоцирующая вылеты приложений, которые используют компонент Android System WebView, распространяется на широкий спектр устройств, независимо от производителя и версии Android, на базе которой они работают. Поэтому, если вы столкнулись с чем-то подобным, смело следуйте приведённой выше инструкции – результат не заставит себя ждать.