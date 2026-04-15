Еще несколько лет назад мы рассказывали о том, почему не работают приложения на Android. Тогда разбирались разные причины от устаревшей версии и нехватки памяти до проблем с сетью. Но теперь появилась новая проблема, и она куда серьезнее: российские приложения массово начали блокировать пользователей с включенным VPN. Вот открываете вы привычную прогу банка или маркетплейса, а вместо главного экрана видите сообщение об ограничении доступа с VPN. Попробуем понять, что происходит, и как с этим быть.

Почему не работают приложения в России

С середины апреля 2026 года не работают приложения в России у всех, у кого включен VPN. Это не случайный сбой и не проблема конкретной программы. Это системное изменение, которое затронуло десятки сервисов одновременно.

⚡ Подписывайся на AndroidInsider в Telegram

Суть в следующем: раньше приложения могли предупреждать о «некорректной работе при использовании VPN», но доступ все равно давали. Теперь они просто не пускают. Попытка открыть каталог Wildberries или Ozon с включенным VPN заканчивается пустым экраном или сообщением об ошибке. Это новая проблема, которая появилась в дополнение к тому, что в целом у многих россиян не работает VPN на Android. Ведь есть ограничения на уровне операторов связи, но здесь другая история: ошибка внутри самих приложений.

«Похоже, вы используете VPN» — что это значит

Если открываете приложение и видите одно из таких сообщений:

«Похоже, вы используете VPN» ;

; «Возможно, вам нужно выключить VPN» ;

; «Доступ ограничен» с упоминанием VPN или прокси;

с упоминанием VPN или прокси; «Приложение не работает с VPN» или «Доступ ограничен с VPN» —

Это означает одно: приложение определило, что вы используете VPN, и намеренно заблокировало доступ. Это не технический сбой, а осознанное решение разработчика.

Как именно приложения блокируют VPN: они проверяют сетевые интерфейсы, таблицу маршрутизации, DNS-адреса и IP-адрес подключения. Если что-то указывает на VPN или прокси — доступ закрывается. О том, какие конкретно приложения блокируют VPN на Android, рассказывал в отдельном материале.

Почему приложения блокируют VPN

В начале апреля 2026 года Минцифры провело совещания с крупнейшими российскими интернет-компаниями. В списке — Сбер, Яндекс, VK, Wildberries, Ozon, Avito, X5 и еще более десятка площадок. Всего свыше 20 сервисов получили одно и то же поручение: к 15 апреля 2026 года ограничить доступ с VPN к своим сервисам.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Причина не техническая, а регуляторная. Российские приложения блокируют VPN не по своей инициативе (их к этому обязали). За отказ грозили реальные последствия: лишение IT-аккредитации, отмена налоговых льгот, исключение из «белого списка». Для большинства компаний это означало бы фактическую невозможность работы. Таким образом, блокировка VPN в России в 2026 году перешла на новый уровень: если раньше ограничивались сами VPN-сервисы на уровне операторов, то теперь приложения блокируют пользователей с VPN изнутри.

Что делать, если приложение не работает с VPN

Вариантов немного, и все они сводятся к одному: VPN и российские приложения теперь несовместимы. Поэтому самое простое решение — отключить VPN на Android. В отдельном материале вы найдете пошаговую инструкцию.

При этом иногда помогает смена типа подключения. Если, допустим, не работают Госуслуги с VPN на мобильном интернете — попробуйте подключиться к Wi-Fi или наоборот. Дело в том, что часть проверок привязана к IP-адресу, и смена сети меняет его.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Увы, ни один из этих способов не является полным решением проблемы. Это компромисс между удобством и доступом к нужным сервисам. Ситуация будет только ухудшаться: компании продолжают внедрять ограничения, а список затронутых приложений расти.