Несертифицированный Android-смартфон: что значит и чем отличается

Недавно стало известно, что Google планирует запретить использовать приложение «Сообщения» на несертифицированных Android-смартфонах. Многие восприняли эту новость с явным неодобрением. Ведь это значит, что теперь определённая группа пользователей лишится доступа к приложению, которым они привыкли пользоваться, и либо не смогут отправлять сообщения вообще, либо будут вынуждены пересаживаться на альтернативные решения. Но, как я вижу, люди попросту не понимают, что именно означает термин «несертифицированный смартфон». Разбираемся.

Эксперты объяснили, что не так с безопасностью Android

Начнём с того, что Google действительно планирует отключить поддержку приложения «Сообщения» на несертифицированных смартфонах с 31 марта. Однако это изменение не должно коснуться подавляющее большинство пользователей. Но кого оно коснётся?

Как определить безопасный телефон

Несертифицированный смартфон – это аппарат, который не прошёл тест совместимости с Android. Это необходимо, чтобы убедиться в соответствии устройства стандартам качества и безопасности Google. То есть смартфон может работать под управлением Android, но при этом не иметь сертификата.

Свидетельством сертификации является поддержка Play Protect. Это встроенный антивирус Google, который не только защищает смартфон от вредоносного ПО, но и отслеживает несанкционированные попытки изменения программного кода ОС, эксплуатацию системных уязвимостей и т.д. Отсутствие Play Protect означает, что устройство либо не проходило сертификацию, либо не прошло его и не может считаться защищённым.

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Устройства, не прошедшие сертификацию Play Protect, обладают следующими недостатками:

Могут быть небезопасны;

Могут не получать обновления безопасности;

Могут не поддерживать приложения Google;

Штатные функции Android могут работать некорректно;

Резервное копирование Android может быть незащищено.

Как видите, все недостатки, которые приводит Google даны с обратным допущением. Почему? Да потому что те же сервисы GMS на такие устройства зачастую можно установить. Мы даже писали об этом отдельную статью. Другое дело, что, во-первых, их работоспособность в долгосрочной перспективе не гарантируется, потому что Google отслеживает их и блокирует. А, во-вторых, никто не даёт гарантии, что те сервисы GMS, которые вы установите, не являются взломанными и не принадлежат на самом деле хакерам или злоумышленникам.

Смартфоны без Гугл сервисов

Что касается как таковой опасности несертифицированных устройств, то это тоже допущение, которое иногда не подтверждается. Например, смартфоны Huawei и Honor без сервисов Google являются отличным примером несертифицированных Android-устройств, которые при этом вполне безопасны.

Да, они не проходили проверку безопасности Google Play Protect, они не поддерживают GMS и почти не получают обновлений безопасности, но при этом поставляются известной компанией, которая (по крайней мере, я на это надеюсь) следят за их защищённостью.

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Впрочем, сертификация может слетать и с изначально сертифицированного устройства. Это происходит при получении рут-прав и установке кастомной прошивки. В этом случае смартфон теряет гарантию и перестаёт проверяться Google Play Protect на предмет эксплуатации уязвимостей и других багов.

К счастью, пользователи сами в силах отменить рут и вернуть свой аппарат в исходное состояние. Тогда Google Play Protect начнёт работать заново и сможет проводить регулярные проверки устройства, подтверждая его безопасность и продлевая действие сертификата.