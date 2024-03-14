Нужно ли устанавливать антивирус на Android, или смартфон все равно нельзя взломать?

Смартфоны хранят огромное количество информации, а также позволяют выходить в интернет, открывая тем самым безграничные возможности для своего владельца. Конечно, каждый из нас хочет защитить персональные данные и сделать все, чтобы устройство не попало в руки злоумышленника физически или удаленно. Потому для повышения уровня безопасности многие люди скачивают антивирус на Андроид, который должен нейтрализовать угрозу в случае ее возникновения. Но оправдан ли этот шаг? Нужно ли устанавливать антивирус на телефон, или можно обойтись без него?

Сначала мы должны понять, с чем имеем дело. Вирус — это вредоносное программное обеспечение, выполняющее определенные действия с целью слежки, кражи персональных данных, похищения денежных средств или их вымогательства у владельца. Как же оно может оказаться на мобильном устройстве?

Как вирус попадает в телефон

Сразу отметим, что для возникновения угрозы мало просто скачать вирус на телефон. Нужно его установить, ведь он представляет собой программное обеспечение. То есть угроза появляется только после открытия вредоносного файла.

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Как правило, вирусы содержатся в APK — установочных пакетах приложений для Андроид. Попасть на телефон они могут разными способами. Чаще всего на Андроид скачивается APK, маскирующийся под установочный пакет безобидной программы, но фактически вы получаете ПО, которое преследует иную цель (слежка, кража данных и так далее).

Логично предположить, что при появлении подобного файла антивирус спасет смартфон от вредоносного софта и не позволит его установить. Но обязательно ли для этого загружать на Андроид дополнительное средство защиты?

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Защита телефона на Андроид

На каждом Android-смартфоне с сервисами Google изначально присутствует защита, ограничивающая действия пользователя, которые потенциально могут привести к активности вируса:

запрет на установку приложений из неизвестных источников;

тщательная модерация магазина Google Play, откуда предлагается загружать игры и программы;

система защиты Google Protect, встроенная в магазин приложений.

Запрет на установку приложений из неизвестных источников можно снять, чтобы установить игру или программу вручную. После этого смартфон окажется в опасности? Уровень безопасности действительно снизится. Однако защита Google позволяет идентифицировать угрозу при попытке открыть установочный пакет. Система не заблокирует установку, но даст предупреждение о том, что приложение опасно, ели оно действительно содержит вирус. Также вы будете получать аналогичные оповещения в дальнейшем.

Важно рассмотреть еще один сценарий. А что, если смартфон попадет в руки злоумышленника напрямую? Сможет ли он установить вредоносный софт? Да, но только при условии, если на смартфоне не настроена защита в виде разблокировки по отпечатку пальца, паролю или графическому ключу. При наличии блокировки экрана он не сможет получить доступ к вашим персональным данным и уж тем более установить на него приложение, даже если подключит Андроид к ПК. Сделать это без разблокировки невозможно.

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Нужно ли устанавливать антивирус на телефон

Антивирус на Android по аналогии со встроенной защитой от Google сканирует приложения на предмет наличия угроз, по сути, копируя функциональность системы. Окончательное решение относительно того, что делать с вирусом на телефоне, принимать будете вы.

В то же время антивирусы для телефона содержат ряд дополнительных функций, которых нет на Android по умолчанию: блокировщики рекламы, VPN, средства очистки памяти и другие. Все это, конечно, полезно, но не имеет отношения к защите от угроз. Тем более, что довольно часто свой антивирус поверх системного компонента Android устанавливают сами производители смартфонов. Так, дополнительное средство защиты встроено в приложение «Безопасность» на Xiaomi.

Что нужно сделать для защиты смартфона

Установка еще одного антивируса на телефон не снизит возможность возникновения угроз. Ведь решение относительно нейтрализации опасности вы будете вынуждены принимать самостоятельно, то есть средство защиты не удаляет опасные приложения без ведома пользователя. От человека все равно требуется подтверждение.

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В этой связи важно дать несколько рекомендаций, позволяющих защитить телефон от вирусов без использования дополнительных программ:

устанавливайте приложения через стандартный магазин, будь то Google Play или AppGallery на HUAWEI;

если нужного приложения нет в магазине, то установите его вручную, но скачивайте APK-файл только с официального сайта разработчика или из проверенного каталога наподобие APKPure;

или из проверенного каталога наподобие APKPure; ради полного исключения угроз проверьте приложение на вирусы перед его установкой по инструкции, ранее опубликованной на нашем сайте;

не игнорируйте сообщения системы о наличии угроз и удаляйте подозрительный софт, даже если его опасность кажется сомнительной;

при обнаружении в памяти телефона сомнительных APK-файлов удаляйте их и не пытайтесь открыть.

Также ни в коем случае не открывайте root-доступ на Android, если встретите необходимость получения прав суперпользователя в одной из инструкций. Root подвергает смартфон опасности, делая его более уязвимым. Поэтому не совершайте манипуляции, потенциально ставящие безопасность устройства под угрозу.