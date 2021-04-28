Почему Samsung и другие делают скидки на свои смартфоны, а Apple — нет

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Иван Кузнецов 0

Если вы хотя бы немного интересуетесь темой смартфонов, то наверняка знаете о том, что Apple никогда не делает скидок на iPhone. В отличие от всех остальных, которые регулярно устраивают акции с подарками, платят по трейд-ин больше, чем следовало, и просто сбрасывают цены до совсем уж неприличных пределов. Очевидно, это делается для повышения привлекательности продукта. Но неужели популярности смартфонов Samsung недостаточно по сравнению с iPhone или просто Apple не заинтересована в том, чтобы предлагать своим клиентам скидки? Попробуем разобраться.

S21

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Принято считать, что Apple не делает скидки, чтобы не терять лицо. Дескать, в компании понимают, что дисконт – это признак отчаяния продавца, который стремится поскорее слить непопулярный товар. Но это не совсем так.

Как купить iPhone со скидкой

Скидки

Всё, что отмечено стрелками, — скидки

Скидки – это часть многих маркетинговых стратегий, и зачастую обойтись без них просто не получается. В Купертино это понимают как нельзя лучше. Просто продажи через собственные каналы Apple – фирменные магазины и интернет-магазин – почти всегда оказываются ниже.

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Но туда люди приходят поглазеть и приобщиться к идеологии компании. А продажами занимаются в основном торговые сети, с которыми сотрудничает Apple. И вот они-то как раз делают скидки в достаточно больших масштабах:

  • Ретро-бонус (возврат части уплаченных средств деньгами или бонусными баллами);
  • Списание бонусных баллов (когда скидка делается за счет списания имеющихся бонусов);
  • Промокоды (популярные торговые сети предлагают воспользоваться промокодом в размере 5-10%);
  • Скидка за онлайн-оплату (как правило, это наименьшая скидка, которая составляет 1-5%);
  • Рассрочка (продавец делает скидку на товар, чтобы покрыть проценты по кредиту, которые вы переплатите).

Как видите, проблем со скидками на технику Apple и iPhone в том числе нет. Другое дело, что Apple никогда не позволяла себе пихать в комплекте со смартфонами бесплатные AirPods, HomePod и другую электронику.

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То ли дело Samsung, которая в последние несколько недель проводит грандиозную акцию, предлагая пользователям из России купить Galaxy S21 по трейд-ин, с подарками в виде наушников и рассрочкой на 36 месяцев. Ну чем не жест отчаяния?

трейд-ин

Скидки на смартфоны Samsung выше, а подарков к ним в придачу — больше

Возможно, корейцы и правда немного перебарщивают, обесценивая свою фирменную продукцию, но в целом они действуют в рамках той парадигмы, в которой они ведут свой бизнес. Просто-напросто смартфоны Samsung имеют не в пример более короткий жизненный цикл, чем iPhone. Несмотря на то что с этого года их поддержка продлилась на целый год, в представлении пользователей Samsung (да и другие Android-смартфоны тоже) – это товар с крайне коротким сроком службы.

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Ну, подумайте сами. Сегодня уже никто в здравом уме не пойдёт покупать Galaxy S10, хотя ему только-только исполнилось 2 года, а флагманская модель на момент выхода стоила более 100 тысяч рублей. У Apple в этом смысле всё иначе. iPhone XR – это по-прежнему мега-популярный смартфон, который люди покупают на долгосрок, не боясь, что он вдруг лишится поддержки.

Вот и получается, что Samsung должна продать как можно больше смартфонов в первый год, потому что на второй их уже не будет покупать практически никто, не говоря уже о третьем годе. Перед Apple такой проблемы не стоит. Некоторые из её смартфонов становятся бестселлерами именно на второй или даже на третий год. Просто к тому моменту они дешевеют, и потребители начинают активнее их скупать. Так что, как видите, всё опять упирается в обновления Android, которые портят жизнь производителям и не дают нормально зарабатывать.

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