Заменил «умные» выключатели Yeelight на беспроводные от Aqara. Я очень доволен

В начале этого года я разродился рассказом о своей попытке скомпоновать у себя в квартире какое-то подобие умного дома. Подобие – потому что ничего, кроме умных светильников у меня не было. Но поскольку использовать их с обычными выключателями было довольно неудобно, я решился на замену. В результате я приобрёл выключатели Yeelight, весь интеллект которых заключался в способности не обесточивать осветительные приборы, позволяя им оставаться подключенными к интернету и управляться через приложение даже в выключенном состоянии. Но недавно я заменил их.

Если вам лень читать всё, а умный выключатель хочется уже сейчас, говорю сразу: берите Aqara D1 - он самый лучший.

На самом деле заменить эти выключатели Yeelight мне хотелось уже сразу после покупки. Не сдал я их только из-за цены, которая начиналась от 300, кажется, рублей за одноклавишную версию и доходила до 600-700 за двухклавшную.

Какие умные выключатели лучше

Вот ключевые недостатки выключателей Yeelight:

Громкий щелчок выключения-выключения;

Автовключение света после отключения электричества в доме;

Отсутствие управления через приложение;

Не размыкают цепь, поэтому нельзя использовать в паре с неумными устройствами без самостоятельного апгрейда;

Глянцевые клавиши выключения, собирающие царапины.

Поскольку с недавних пор все осветительные приборы у меня в квартире являются умными, мой выбор пал на беспроводные выключатели Aqara. Забегая вперёд, скажу, что это просто суперская штука, которая решила сразу массу проблем и дала мне даже больше, чем я рассчитывал первоначально.

Yeelight SLISAON - это самые дешёвые «умные» выключатели. Беспроводные решения от Aqara стоят от 1000 рублей за одноклавишную модель и 1200-1300 рублей - за двухклавишную.

Конечно, для ванной мне всё-таки пришлось заказать проводной выключатель (кстати, тоже от Aqara). Это было вынужденное решение, потому что он у меня используется для запуска принудительной вытяжки. Однако это единственное помещение, где не используется решение без проводов. Правда, полезное знание я вынес и из этого: для проводных выключателей Aqara обязательно нужен квадратный подрозетник, а не круглый, как у нас.

Как работают беспроводные выключатели Aqara

Беспроводные выключатели Aqara действительно не подключаются к вашей домашней проводке. Кстати, именно поэтому ими нельзя управлять неумными приборами (а вот проводными — можно). Они работают исключительно от батареек стандарта CR2032. Это такие кругленькие «таблетки», которые на Али можно купить по цене 120-130 рублей за десяток. Сначала я немного испугался, что мне придётся следить за такой глупостью, как зарядка выключателя, но потом понял, что ничего страшного в этом нет.

Важно: существуют две версии беспроводных выключателей Aqara. Это первое поколение (имеют длинный идентификатор, заканчивающийся на LM) и второе - самое новое (называются Aqara D1). Брать нужно только второе поколение из-за более надёжного механизма включения.

Во-первых, оставшийся ресурс аккумулятора отображается в приложении для управления умным домом. А во-вторых, я рекомендую заказать себе сразу с десяток-другой таких батареек и держать их чисто про запас, чтобы в любой момент иметь возможность вернуть выключатель к жизни, а не ждать очередной посылки из Китая.

Зачем нужен шлюз Xiaomi

Для работы беспроводных выключателей недостаточно просто домашней сети Wi-Fi. Несмотря на то что они умные, без специального шлюза чуда не произойдёт. Берите сразу Xiaomi Gateway 3 – он самый новый и поддерживает все беспроводные протоколы, используемые в умной электронике Xiaomi: Wi-Fi, Bluetooth и Zigbee. В результате вам просто останется привязать шлюз и светильники к своему приложению – и можно пользоваться.

Зачем нужны беспроводные выключатели

Чем круты беспроводные выключатели Aqara:

Не нужно расширять пространство в стене для квадратных подрозетников;

Можно разместить в любом месте квартиры;

На одноклавишный выключатель можно назначить несколько действий (двойное нажатие, тройное нажатие и удерживание);

Можно использовать в качестве проходных выключателей;

Очень тихий и приятный щелчок, сопровождающий нажатие;

Надёжная конструкция;

Не включают свет после отключений электричества в доме;

Клеятся на самоклеящуюся ленту на задней части выключателя.

Чем умные выключатели лучше обычных

Особенно мне нравится возможность использовать беспроводные выключатели Aqara в качестве проходных. Я назначил на одноклавишный выключатель, который отвечает за свет в прихожей, дополнительное действие (двукратное нажатие) для выключения света во всём доме. Это реально круто, потому что теперь можно не прыгать на одной ноге, держа обутую вторую на весу, по комнатам, чтобы отключить забытое освещение. Уж не знаю, как у вас, но у меня такая необходимость возникала очень часто, а теперь — всё ок.

Купить на Али

Понимаю, что кого-то беспроводные выключатели могут напугать своей необычностью. В конце концов, мы не привыкли к тому, что такое в принципе может быть возможно. Однако мне такое решение реально очень зашло – пожалуй, даже больше, чем проводное. Ведь для них не нужно выштрабливать отверстие в стене, искать непонятно где квадратный подрозетник и возиться с проводкой. Например, я до сих пор не понимаю, какой провод называется нулём, какой – фазой, а какой – заземлением. Но самое главное, что беспроводной выключатель дешевле за счёт того, что не может управлять обычными приборами. А мне это и не нужно.