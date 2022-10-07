Почему я не хочу покупать Google Pixel 7 и вам не советую

Вот и настал тот день, когда мы узнали, каким будет новый Google Pixel. Нельзя сказать, что мы не знали этого раньше, но теперь все точки над ”ё” расставлены окончательно. Многие даже захотели купить себе этот телефон, в том числе у нас в редакции. Например, мой коллега Иван Кузнецов уже готовится купить этот смартфон при первой возможности. Я не могу оценить его так положительно и готов отговаривать всех от покупки. По крайней мере, себе я его точно пока покупать не буду. Сейчас расскажу почему.

Вышел ли Google Pixel 7

Новинка уже вышла, и вы можете прочитать о ней на нашем сайте. Конечно, она получила хорошие камеры, удобные функции на базе искусственного интеллекта и много чего еще, включая интересный дизайн. Но всего этого недостаточно, чтобы стать хорошим телефоном.

Вне зависимости от того, насколько великолепно выглядят устройства в день запуска, вам, вероятно, следует немного подождать, прежде чем покупать новейшие телефоны Google. На самом деле это относится не только к самой Google, но и к другим компаниям. Впрочем, о них мы поговорим позже.

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Недостатки смартфонов Google Pixel

Телефоны Google имели богатую историю проблем при запуске, и серия Pixel 6 является самым свежим примером этого. Телефоны линейки, выпущенные с чрезвычайно медленными и неточными датчиками отпечатков пальцев на дисплее, это было только начало. Но это была не единственная проблема Pixel 6, с которой столкнулись первые покупатели.

В линейке Pixel 6 также были другие ошибки. Например, звонки автоматически отклонялись, Wi-Fi переставал работать в самый непредсказуемый момент, а частота обновлений зависала на уровне 60 Гц. Большую часть этих проблем исправили с помощью последующих обновлений прошивки, но у нас все еще есть постоянные проблемы, такие как перегрев чипсета Tensor и ужасное беспроводное соединение.

Более ранние модели линейки Pixel также имели целый букет проблем. Среди них: неработающие датчики на некоторых устройствах Pixel 5, переключение экрана на 60 Гц при яркости ниже 75% на телефонах серии Pixel 4, а также его откровенно низкое время автономной работы. Также были жалобы на то, что фотографии на телефонах Pixel 3 не сохранялись в галерее. Мало? А как вам вздутие батареи на некоторых моделях Pixel 3 и Pixel 4? Однако большинство этих проблем меркнут по сравнению с проблемами, с которыми столкнулась серия Pixel 6.

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Стоит ли покупать новый Pixel

Излишне говорить, что перед покупкой новинки лучше немного подождать. Это даст вам время ознакомиться с реальными отзывами и позволит Google выпустить системные обновления, устраняющие неизбежные проблемы. А еще, как бонус, если вы подождете, то получите более дешевое устройство. За это время цены на него упадут не только у перекупщиков, но и сама Google может начать отпускать их в розницу по более низким ценам. Это опять же значит, что в России у перекупщиков смартфоны будут более дешевыми.

Но проблемы первых партий преследуют не только Google, но и другие компании. Например, последним громким примером таких проблем стал флагман Apple. Люди, купившие новые телефоны в первые дни, обнаружили, что основные камеры на iPhone 14 Pro и Pro Max тряслись и издавали неприятный дребезжащий звук при использовании камеры в сторонних приложениях. Apple подтвердила эту проблему и выпустила обновление прошивки для ее решения. Все это произошло довольно быстро, но первое впечатление все равно было испорчено.

Проблемные телефоны на Android

Производители Android-смартфонов также столкнулись с проблемами. Совсем недавно некоторые модели серии Galaxy S22 на процессорах Exynos не могли нормально работать с GPS. Это делало невозможным нормальное использование навигационных приложений. Добавим сюда треснувшие без причины складные экраны моделей линейки Galaxy Z, и картина становится еще более неприятной.

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Отойдя от Samsung, мы также можем вспомнить, что некоторые устройства OnePlus 8 Pro и часть свежих моделей Xiaomi страдали от ошибок программного обеспечения. Хорошо хоть часть из них исправили довольно быстро, но не все.

Тем не менее, именно серия Pixel 6 знаменует собой, пожалуй, самое большое количество ошибок при запуске. Поэтому лучше не спешить и подождать. Только посмотрев со стороны, как себя проявит новый Pixel, можно принимать решение о том, покупать его или нет.

Линейка Pixel 7 выглядит интересно, и, возможно, я тоже захочу его купить. Но прежде чем это сделать, я подожду хотя бы 1-2 месяца, пойму, есть ли в этом смысл, и приму решение. А если вы хотите купить его сейчас, просто имейте в виду, что можете столкнуться с массой проблем. Стоит ли оно того? Я не уверен.

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