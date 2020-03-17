Сейчас, когда курс рубля по отношению к доллару и евро находится в затяжном падении, очень многие стали рассматривать к покупке смартфоны, уже побывавшие в употреблении. Несмотря на то что в официальной рознице цены не изменились, серые ритейлеры уже успели накрутить их довольно ощутимо. Поэтому для части потребителей единственной возможностью получить смартфон из топового сегмента по невысокой цене – это обратиться на вторичный рынок. Но лично я бы ни за что не стал покупать б/у смартфон, не советую делать этого и вам.

Безопасно ли покупать смартфон с рук

Первая причина, по которой я не хочу брать смартфон с рук, — это банальные соображения гигиены. Возможно, это мой бзик, но я до сих пор помню, как лет, наверное, 10 назад в Сети люди с энтузиазмом начали обсуждать, реагирует ли экран смартфона на прикосновение половых органов. Для меня ответ на этот вопрос был известен всегда (хоть я и не пробовал, честно), поскольку знаю, что ёмкостные экраны работают по принципу замыкания цени. То есть всякий раз, когда тачскрина коснётся предмет, проводящий электричество, цепь замкнётся и он распознает прикосновение. Ему даже будет неважно, чем цепь будет замкнута – пальцем, носом или чем-то другим.

Я передумал. Мне нужны обновления Android и вам тоже

Однако тех, для кого все эти тонкости не являются очевидными, к сожалению, в мире хватает. Поэтому я всех подозреваю в том, что они могли тыкать половыми органами в экраны своих смартфонов. Не знаю, как побороть эту навязчивую мысль, но я постоянно думаю об этом и стараюсь даже в руки чужие смартфоны не брать, не говоря уже о том, чтобы покупать их. Конечно, можно обработать купленный с рук смартфон спиртовым раствором, но моя психика отказывается признавать это за сколь-нибудь эффективный способ дезинфекции. Возможно, это и неопасно, но уж точно неприятно.

Как проверить б/у смартфон

Вторая причина ещё банальнее, но оттого не менее значима. Я не готов покупать смартфон на вторичке, потому что я ничего не знаю о том, как с ним обращались и как он использовался. Неизвестно, проводился ли ремонт, если да, то по каким основаниям и с использованием каких комплектующих, а если не проводился, то потребуется ли он ему в будущем. Но если внешние детали вы ещё сможете оценить на вид, то вот с внутренними всё обстоит иначе. И это не говоря уже о том, что бывший в употреблении смартфон имеет изношенный аккумулятор.

Почему я говорю о том, что оценку придётся проводить только по внешности? Да потому что в авторизованном сервисном центре вам в проверке наверняка откажут из-за отсутствия оснований, а в подвал, где орудует какой-нибудь самоучка, я бы соваться в принципе не советовал. В конце концов, у «мастера» на лбу не написано, умеет он обращаться с техникой или нет. Не ровен час, как он что-нибудь сломает вместо банальной проверки.

Как я защищаюсь от коронавируса с помощью Google Pay

Но даже если продавец является моим хорошим знакомым, я всё равно не куплю у него смартфон, потому что даже у аккуратных людей аппараты падают. Казалось бы, что в этом такого? Но проблема есть, и мне её подсказал основатель AndroidInsider.ru Михаил Королёв. Однажды он столкнулся с тем, что его смартфон, имеющий защиту от воды и пыли, просто перестал включаться после использования в бассейне. Он очень удивился этому, потому что до этого всегда плавал с аппаратом в воде и не испытывал никаких проблем. В сервисном центре разобрали устройство и выяснили, что у него была повреждена силиконовая прокладка, обеспечивавшая герметичность, из-за чего влага проникла внутрь корпуса и повредила его. При этом внешних повреждений на смартфоне не было. Хорошо, что смартфон утонул до того, как Королёву пришло в голову его продать. Не так ли? 🙂

Что выгоднее: новый смартфон или б/у

Третья причина более заковыриста, и она состоит в нерациональности покупки Android-смартфонов на вторичном рынке. С iPhone ситуация обстоит несколько иначе, но по большому счёту к нему этот расклад тоже применим. Смотрите сами. Я уже наглядно доказывал, что смартфон – это самый худший инструмент для инвестирования, потому что всего за год он может потерять до 50% розничной цены. Если он поступает в продажу по цене 70 тысяч рублей, будьте готовы, что через 6-9 месяцев его можно будет купить уже за 40-42. Да, это будет «серяк», ввезённый в страну в обход официальных каналов поставок, но всё-таки он будет новым.

Google реально может решить главную проблему Android. Но понравится этот способ не всем.

Парадокс в том, что люди, которые купили флагман за полную стоимость, даже через год едва ли захотят скидывать половину его цены. В результате на вторичном рынке можно встретить объявления о продаже Galaxy S10 примерно за 35-38 тысяч рублей, который новым у серовозов стоит 40 тысяч рублей. Наверняка продавец предложит вам в подарок чехол, защитное стекло и всякий другой хлам на 3-5 тысяч рублей. Но вы не соглашайтесь. В конце концов, неизвестно, чем в него тыкали до продажи, и насколько аккуратно им пользовались.

Как видите, причин покупать смартфон с рук практически нет, разве только вы не хотите кого-то выручить. Другое дело, что, даже выручив знакомых, вы очень рискуете нарваться на скрытые проблемы, которые могут проявиться не сразу, а через несколько недель и даже месяцев после покупки. Хуже всего в этой ситуации то, что доказывать в этой ситуации что-либо будет совершенно бессмысленно, поскольку продавец будет уверен, что поломка произошла по вашей вине, а вы — что по вине продавца. Так и знакомого лишиться недолго.