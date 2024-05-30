Пора бы вам отключить 120 Гц на Android. Повышенная герцовка делает смартфону только хуже

Сейчас рынок мобильных устройств буквально завален смартфонами с экраном на 120 Гц. Повышенная герцовка позиционируются производителями как средство, улучшающее плавность работы системы, и с этим сложно спорить. Если вы положите перед собой два смартфона с разной частотой обновления (60 Гц и 120 Гц), то наверняка заметите, что анимации на устройстве с повышенной герцовкой действительно выглядят приятнее. Правда, на каждый плюс всегда найдется минус. И недостатки у 120 Гц экрана тоже есть.

Есть ли разница между 60 Гц и 120 Гц

Люди делятся на два типа: кто-то видит разницу между 60 и 120 Гц, а кто-то в упор не замечает ее. И, хотя я отношусь к первой категории пользователей, ощущающей плавность системы, вынужден признать: отличия видны только на контрасте.

Если вы переключите смартфон со 120 Гц на 60 Гц, то вам, скорее всего, начнет казаться, будто пролистывание ленты и другие анимации сопровождаются рывками. Но все это — дело привычки. Стоит на день отказаться от повышенной частоты обновления экрана, как вы зададите себе вопрос: а зачем я ее вообще включал?

В каких приложениях есть 120 Гц

Тот факт, что разница между двумя режимами работы смартфона ощущается только на контрасте, — не повод отказываться от 120 Гц. Но я могу с ходу назвать вам несколько других причин, почему стоит отключить высокую частоту обновления экрана. Первая из них — приложения с поддержкой 120 Гц.

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Проблема заключается в том, что не все игры и программы выводят картинку с высокой частотой обновления. Казалось бы, ну и пусть, однако постоянное переключение между 60 Гц и 120 Гц доставляет определенный дискомфорт глазам.

Помните, в самом начале я сказал о видимости разницы только на контрасте? Так вот: пользуясь смартфоном в режиме 120 Гц экрана вы будете постоянно ее замечать, поскольку в одном приложении анимации отображаются с частотой обновления 120 кадров в секунду, а в другом — 60. Кроме того, контента в 120 FPS крайне мало. Тяжелые игры даже на флагманах идут только частотой 60 FPS, видео на YouTube выкладывают в формате 30/50/60 FPS, а кино и вовсе снимают в 24 FPS.

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Только представьте, какой диссонанс ждет ваши глаза, когда после скроллинга ленты в Telegram вы решите посмотреть фильм на телефоне. А уж если вы будете постоянно переключаться между кино и мессенджером, то мозг просто не адаптируется к картинке, что потенциально может спровоцировать раздражение или даже головную боль. Как говорится, оно вам надо?

Почему тормозит телефон

Высокая частота обновления экрана и правда делает интерфейс смартфона более плавным. Но далеко не каждая модель устройства способна отрисовывать картинку с частотой кадров 120 FPS. Одно дело 120 Гц на флагмане Samsung Galaxy S24, а совсем другое — на каком-нибудь недорогом Redmi Note 12.

Из-за того, что процессор недорогого смартфона не сможет в должной мере постоянно отрисовывать достаточное количество кадров, FPS будет постоянно скакать в широком диапазоне, провоцируя рывки. Говоря простым языком, Андроид начнет глючить. Во всяком случае именно так это воспринимает мозг. Если же принудительно выставить 60 Гц, рывки исчезнут или по крайней мере станут менее заметными.

Влияют ли 120 Гц на автономность смартфона

Вне зависимости от того, пользуетесь вы дорогим или дешевом смартфоном, 120 Гц будут негативно сказываться на его автономности. Процессору придется тратить дополнительные ресурсы для отрисовки 120 кадров вместо 60. И в некоторых сценариях разница существенная.

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Еще в 2020 году ребята из Droider сравнили расход энергии в 60 Гц и 120 Гц. Так, в рамках одного из тестов через браузер они вывели на экран Redmi K20 две цикличные анимации с частотой кадров 60 FPS и 120 FPS соответственно. Оказалось, что в первом случае смартфон потерял за час 10% энергии, а во втором — аж 17%. То есть в режиме 120 Гц энергопотребление выросло на 70%, из-за чего Redmi K20 начал разряжаться более чем в полтора раза быстрее!

Справедливости ради нужно сделать ряд уточнений, существенно сглаживающих неутешительную картину:

сценарий использования смартфона не состоит из одного лишь скроллинга ленты, поэтому в тяжелой игре, не поддерживающей 120 Гц, а также во время просмотра видео разницы между двумя режимами не будет;

даже если ваш сценарий использования смартфона состоит из постоянного скроллинга, в какой-то момент вы остановитесь, чтобы прочитать текст или присмотреться к какой-то детали, и тогда частота обновления матрицы автоматически снизится;

автоматически снизится; владельцам флагманов с поддержкой технологии LTPO нужно переживать еще меньше, ведь их экраны при остановке скроллинга умеют снижать герцовку до 1 Гц.

Наконец, в фоновом режиме, когда мы не пользуемся смартфонов, 120 Гц вообще не расходуют энергию. Поэтому при повседневной эксплуатации устройства разница автономности вряд ли превысит значение 10%. Но, как бы то ни было, она есть, пускай некоторым ее бывает сложно уловить.

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Нужно ли отключать 120 Гц

Принудительное отключение 120 Гц действительно поможет немного улучшить работу устройства, но разницу почувствуют только владельцы недорогих устройств, чьи процессоры не всегда способны отрисовать максимальное количество кадров, а экраны не поддерживают динамическое изменение герцовки в широком диапазоне.

Вопрос отключения 120 Гц является индивидуальным, но вам стоит хотя бы на день активировать 60 Гц, чтобы попытаться заметить разницу при работе разных режимов на своем смартфоне. Будет лучше — не включайте 120 Гц, станет хуже или ничего не изменится — оставьте максимальную герцовку. А тем, кто переживает за каждый процент заряда аккумулятора, есть смысл познакомиться и с другими настройками экрана Андроид, помогающим улучшить автономность.