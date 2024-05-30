Эти настройки экрана помогут сэкономить энергию на Андроид, а еще ускорят смартфон

Сегодня почти на каждом Андроиде есть режим энергосбережения — полезная функция, заметно улучшающая автономность устройства. Но вот незадача: после ее активации снижается производительность, из-за чего смартфон работает медленнее (особенно это касается недорогих моделей), а уж об игровых возможностях в таком случае и говорить не приходится. Кроме того, функция отключает синхронизацию и эффекты вибрации.

Если вы не готовы жертвовать мощностью устройства и другими фишками или просто желаете сэкономить энергию на Андроид, не прибегая к помощи специального режима, познакомьтесь с полезными настройками экрана телефона, которые помогут улучшить автономность.

Частота обновления экрана телефона

Почти все современные смартфоны оснащены экранами с частотой обновления экрана выше привычных 60 Гц (90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц). Повышенная герцовка делает анимации системы более плавными, но в то же время увеличивает потребление ресурсов процессора и, следовательно, ухудшает автономность. Насколько — зависит от ваших сценариев использования смартфона. В фоновом режиме никакой разницы нет, а вот при постоянном скроллинге ленты браузера или социальных сетей она ощутима. Поэтому для экономии энергии есть смысл отключить 120 Гц или другое значение повышенной герцовки:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Экран и яркость», а затем — «Частота обновления». Установите значение «60 Гц».

Поначалу анимации будут казаться вам менее плавными, но со временем вы привыкните и перестанете ощущать преимущество 120 Гц, а заодно улучшите автономность телефона и даже его производительность, ведь смартфону придется тратить меньше ресурсов процессора на отрисовку дополнительных кадров.

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Как сделать темную тему на телефоне

Владельцам смартфонов с AMOLED-экранами, которые желают сэкономить энергию, настоятельно рекомендуется включить темную тему. При обычном использовании она улучшает автономность еще сильнее, чем пониженная до 60 Гц, а потому отказываться от такой опции не стоит:

Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел с параметрами экрана. Установите темную тему.

На смартфоне с IPS-экраном никакого прироста автономности вы не заметите. Кроме того, учтите, что из-за особенностей зрения такой вариант отображения интерфейса подходит не всем. Я, например, не пользуюсь темной темой на Андроид, поскольку она доставляет мне дискомфорт.

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Как отключить анимации на Андроид

Оболочка Андроид содержит в себе множество эффектов, включая анимации, которые делают ее более приятной глазу. Вместе с тем они несут дополнительную нагрузку на процессор и, естественно, сказываются на общей автономности устройства, пуска и не настолько существенно, как темная тема и повышенная герцовка. Зато отключение анимаций на Андроид позволит визуально ускорить систему, сделав переходы между разными пунктами меню более быстрыми:

Откройте настройки телефона. Введите запрос «Убрать анимации» и перейдите в нужный раздел. Активируйте опцию «Убрать анимации».

Еще отключить анимации на смартфоне можно через раздел настроек для разработчиков. Как в него попасть — мы рассказывали в отдельном материале.

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Чем полезна автояркость экрана

Многие владельцы смартфонов пренебрегают функцией автояркости на Андроид. И очень зря! Ведь она увеличивает пиковое значение яркости, когда вы пользуетесь устройством в солнечную погоду, а в остальных сценариях сохраняет энергию, самостоятельно подбирая оптимальные параметры в зависимости от освещения. Так что для экономии заряда на телефоне обязательно включите ее через настройки экрана.

Если на Андроиде плохо работает автояркость, откалибруйте датчик освещения. Делается это в два счета: отключаем автонастройку, вручную выставляем нужное значение яркости, а затем снова включаем автояркость, которая после наших манипуляций должна корректно подстроиться под освещение.

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Полезные настройки экрана блокировки Андроид

Помимо прочего, продлить время работы смартфона помогает отказ от некоторых функций блокировки смартфона. В частности:

отключение активного экрана (Always on Display);

установка короткого тайм-аута для перехода в спящий режим;

отключение функции «Пробуждать при взятии в руки».

Доступ к этим параметрам осуществляются через настройки экрана блокировки Андроид, а еще через раздел с обоями и персонализации. Если вам не удается найти подобные опции, воспользуйтесь поиском.

Наконец, владельцам флагманских смартфонов поможет сэкономить энергию отключения дополнительных эффектов. Так, на Xiaomi помогает продлить время отказ от «Улучшения текстур», а также функций, представленных в разделе «Система визуализации с ИИ».