Эти настройки экрана помогут сэкономить энергию на Андроид, а еще ускорят смартфон

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Сегодня почти на каждом Андроиде есть режим энергосбережения — полезная функция, заметно улучшающая автономность устройства. Но вот незадача: после ее активации снижается производительность, из-за чего смартфон работает медленнее (особенно это касается недорогих моделей), а уж об игровых возможностях в таком случае и говорить не приходится. Кроме того, функция отключает синхронизацию и эффекты вибрации.

Эти настройки экрана помогут сэкономить энергию на Андроид, а еще ускорят смартфон. Полезные настройки Андроид, помогающие оптимизировать смартфон. Фото: Lim Reviews. Фото.

Полезные настройки Андроид, помогающие оптимизировать смартфон. Фото: Lim Reviews

Если вы не готовы жертвовать мощностью устройства и другими фишками или просто желаете сэкономить энергию на Андроид, не прибегая к помощи специального режима, познакомьтесь с полезными настройками экрана телефона, которые помогут улучшить автономность.

Частота обновления экрана телефона

Почти все современные смартфоны оснащены экранами с частотой обновления экрана выше привычных 60 Гц (90 Гц, 120 Гц и даже 144 Гц). Повышенная герцовка делает анимации системы более плавными, но в то же время увеличивает потребление ресурсов процессора и, следовательно, ухудшает автономность. Насколько — зависит от ваших сценариев использования смартфона. В фоновом режиме никакой разницы нет, а вот при постоянном скроллинге ленты браузера или социальных сетей она ощутима. Поэтому для экономии энергии есть смысл отключить 120 Гц или другое значение повышенной герцовки:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Экран и яркость», а затем — «Частота обновления».
  3. Установите значение «60 Гц».
Частота обновления экрана телефона. Низкая герцовка улучшает автономность и снижает нагрузку на процессор. Фото.

Низкая герцовка улучшает автономность и снижает нагрузку на процессор

Поначалу анимации будут казаться вам менее плавными, но со временем вы привыкните и перестанете ощущать преимущество 120 Гц, а заодно улучшите автономность телефона и даже его производительность, ведь смартфону придется тратить меньше ресурсов процессора на отрисовку дополнительных кадров.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как сделать темную тему на телефоне

Владельцам смартфонов с AMOLED-экранами, которые желают сэкономить энергию, настоятельно рекомендуется включить темную тему. При обычном использовании она улучшает автономность еще сильнее, чем пониженная до 60 Гц, а потому отказываться от такой опции не стоит:

  1. Откройте настройки Андроид.
  2. Перейдите в раздел с параметрами экрана.
  3. Установите темную тему.
Как сделать темную тему на телефоне. Темная тема экономит заряд, только если у вас смартфон с AMOLED-экраном. Фото.

Темная тема экономит заряд, только если у вас смартфон с AMOLED-экраном

На смартфоне с IPS-экраном никакого прироста автономности вы не заметите. Кроме того, учтите, что из-за особенностей зрения такой вариант отображения интерфейса подходит не всем. Я, например, не пользуюсь темной темой на Андроид, поскольку она доставляет мне дискомфорт.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Как отключить анимации на Андроид

Оболочка Андроид содержит в себе множество эффектов, включая анимации, которые делают ее более приятной глазу. Вместе с тем они несут дополнительную нагрузку на процессор и, естественно, сказываются на общей автономности устройства, пуска и не настолько существенно, как темная тема и повышенная герцовка. Зато отключение анимаций на Андроид позволит визуально ускорить систему, сделав переходы между разными пунктами меню более быстрыми:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Введите запрос «Убрать анимации» и перейдите в нужный раздел.
  3. Активируйте опцию «Убрать анимации».
Как отключить анимации на Андроид. Еще один вариант снизить нагрузку на процессор и улучшить автономность. Фото.

Еще один вариант снизить нагрузку на процессор и улучшить автономность

Еще отключить анимации на смартфоне можно через раздел настроек для разработчиков. Как в него попасть — мы рассказывали в отдельном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Чем полезна автояркость экрана

Многие владельцы смартфонов пренебрегают функцией автояркости на Андроид. И очень зря! Ведь она увеличивает пиковое значение яркости, когда вы пользуетесь устройством в солнечную погоду, а в остальных сценариях сохраняет энергию, самостоятельно подбирая оптимальные параметры в зависимости от освещения. Так что для экономии заряда на телефоне обязательно включите ее через настройки экрана.

Чем полезна автояркость экрана. Не отказывайтесь от автояркости, она очень полезна. Фото.

Не отказывайтесь от автояркости, она очень полезна

Если на Андроиде плохо работает автояркость, откалибруйте датчик освещения. Делается это в два счета: отключаем автонастройку, вручную выставляем нужное значение яркости, а затем снова включаем автояркость, которая после наших манипуляций должна корректно подстроиться под освещение.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Полезные настройки экрана блокировки Андроид

Помимо прочего, продлить время работы смартфона помогает отказ от некоторых функций блокировки смартфона. В частности:

  • отключение активного экрана (Always on Display);
  • установка короткого тайм-аута для перехода в спящий режим;
  • отключение функции «Пробуждать при взятии в руки».

Доступ к этим параметрам осуществляются через настройки экрана блокировки Андроид, а еще через раздел с обоями и персонализации. Если вам не удается найти подобные опции, воспользуйтесь поиском.

Полезные настройки экрана блокировки Андроид. Активный экран и пробуждение смартфона при взятии в руки тоже сказываются на автономности. Фото.

Активный экран и пробуждение смартфона при взятии в руки тоже сказываются на автономности

Наконец, владельцам флагманских смартфонов поможет сэкономить энергию отключения дополнительных эффектов. Так, на Xiaomi помогает продлить время отказ от «Улучшения текстур», а также функций, представленных в разделе «Система визуализации с ИИ».

Теги
Лонгриды для вас
Нужно ли устанавливать антивирус на Android, или смартфон все равно нельзя взломать?

Смартфоны хранят огромное количество информации, а также позволяют выходить в интернет, открывая тем самым безграничные возможности для своего владельца. Конечно, каждый из нас хочет защитить персональные данные и сделать все, чтобы устройство не попало в руки злоумышленника физически или удаленно. Потому для повышения уровня безопасности многие люди скачивают антивирус на Андроид, который должен нейтрализовать угрозу в случае ее возникновения. Но оправдан ли этот шаг? Нужно ли устанавливать антивирус на телефон, или можно обойтись без него?

Читать далее
Почему одни смартфоны на хорошем процессоре работают быстрее, а другие — медленнее

Если открыть свежий рейтинг производительности смартфонов AnTuTu по состоянию на середину 2024 году, то в лидерах списка окажутся модели на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, что вполне предсказуемо. Однако лидер ASUS ROG Phone 8 Pro набирает 2.1 млн. баллов, в то время как HONOR Magic6 Pro, работающий на аналогичном чипе, — всего 1.6 млн. очков. Несмотря на использование одинаковых чипов, мощность тайваньского ASUS на 30% выше. Но откуда такая разница? Почему отличается производительность смартфонов на одинаковых процессорах?

Читать далее
Чем новый Яндекс Нейро отличается от обычного поисковика

Компания Яндекс мощно встретила 2024 год. Сначала она представила нейробраузер, оснастив свой фирменный браузер кучей фишек искусственного интеллекта от перевода видео до автоматического сканирования QR-кодов на картинках, а на прошлой неделе анонсировала новую Алису — голосового ассистента со встроенной нейросетью YandexGPT 3. А главный герой этой недели — нейропоиск Яндекса.

Читать далее