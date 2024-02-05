Правда ли, что 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN

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Герман Вологжанин

Россия не первый год является одним из лидеров по количеству загрузок VPN-сервисов. Так, еще в 2022 году наша страна заняла второе место в мире по этому показателю, уступив только полуторамиллиардной Индии. Тем тревожнее звучат новости о том, что якобы 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN. Так ли это на самом деле, и какая участь ждет сервисы, предоставляющие доступ к виртуальной частной сети, в нашей стране?

Правда ли, что 1 марта 2024 года в России заблокируют все VPN. Судьба VPN в России предрешена? Фото.

Судьба VPN в России предрешена?

Можно ли пользоваться VPN в России

Первое, о чем стоит сказать — VPN в России не запрещена. Кроме того, в отношении технологии виртуальной частной сети, маскирующей IP-адрес пользователя, никаких запретов вводить не планируется. Правда, есть нюанс.

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Вы можете чувствовать себя спокойно, а вот сервисы, работающие на основе VPN, — нет. В течение нескольких последних лет они активно блокируются на территории нашей страны. Но почему это происходит, если в технологии VPN нет ничего криминального?

Почему в России блокируют VPN

Роскомнадзор активно борется с VPN-сервисами, предоставляющими доступ заблокированным в Российской Федерации сайтам. Меняя IP-адрес пользователя, приложения с VPN открывают дверь, которую ведомство всеми силами пытается закрыть.

Почему в России блокируют VPN. Блокировка VPN идет в России с 2020 года. Фото.

Блокировка VPN идет в России с 2020 года

Происходит это на протяжении нескольких лет в рамках Постановления Правительства РФ от 12 февраля 2020 г. N 127 «Об утверждении Правил централизованного управления сетью связи общего пользования», которое запрещает работу средств обхода блокировок доступа к информации, подлежащей ограничению на территории нашей страны. Только за последние несколько месяцев под ограничения попало несколько десятков VPN-сервисов, и их количество продолжает расти. Но, если борьба с приложениями идет давно, то откуда взялась дата 1 марта 2024 года?

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Что случится c VPN 1 марта 2024 года

Информационный шум вокруг конкретной даты поднялся 5 февраля. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в ходе своего выступления в екатеринбургской школе №1 некорректно ответила на вопрос одного из учащихся. Приведем цитату:

  • По источникам в интернете, с 1 марта 2024 года все VPN-сервисы будут заблокированы. Скажите, пожалуйста, правдива ли эта информация?
  • Скорее всего, это именно так.

Видео с ответом главы Лиги безопасного интернета впервые было опубликовано в телеграм-канале СВЕТ Екатеринбург, где можно удостовериться в точности цитаты. Несмотря на это, Екатерина Мизулина решила опровергнуть свои слова, заявив, что «сказала иначе».

Что случится c VPN 1 марта 2024 года. В России ограничивается работа VPN-сервисов, открывающих доступ к заблокированным ресурсам. Фото.

В России ограничивается работа VPN-сервисов, открывающих доступ к заблокированным ресурсам

1 марта 2024 года — действительно важная дата, пускай и не связанная напрямую с блокировкой VPN в России. В этот день начнет действовать Федеральный закон № 406-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «О связи». Он предполагает, что с 1 марта 2024 года Роскомнадзор получит право ограничивать доступ к сайтам, которые, по мнению регулирующего органа, будут рекламировать сервисы и методы обхода блокировок.

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Борьба с VPN-сервисами идет уже 4 года, поэтому новый закон не скажется на их работе. Другое дело, что вам будет сложнее найти информацию о средствах обхода блокировок, поскольку сайты, популяризирующие их, окажутся под санкциями со стороны Роскомнадзора.

Смогут ли в России заблокировать все VPN

Пока неясно, как будет работать Федеральный закон № 406-ФЗ на практике, поскольку формулировка «интернет-сайты с информацией, рекламирующей сервисы и методы обхода блокировок», которую использует Роскомнадзор в своем пресс-релизе, можно интерпретировать по-разному.

Смогут ли в России заблокировать все VPN. Что именно будет интерпретироваться как популяризация обхода блокировок, неизвестно. Фото.

Что именно будет интерпретироваться как популяризация обхода блокировок, неизвестно

Не исключено, что регулирующий орган будет бороться с апсторами, которые размещают VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки. Так, отечественный магазин приложений RuStore уже удалил все приложения с VPN. Поступит ли аналогичным образом Google Play? С вероятностью 99,9% — нет. Но сможет ли Роскомнадзор ограничить доступ к магазину приложений, не затрагивая инфраструктуру других сервисов Google? Скорее всего, тоже нет.

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Как бы то ни было, борьба с VPN в России продолжится. Если Роскомнадзор в силу разных причин не сможет ограничить доступ к неугодным магазинам приложений, блокировка VPN-протоколов не остановится, и, скачав программу сервиса, вы столкнетесь с ошибкой при подключении.

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