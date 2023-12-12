Проводные или беспроводные наушники: что лучше для Android-смартфона

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Герман Вологжанин

Наушники являются одним из самых популярных аксессуаров для смартфона. И за последние 5-7 лет они сильно изменились. Если раньше на рынке были только проводные модели, то сейчас есть много беспроводных аналогов. Они используют принципиально иной тип подключения, не требующий наличия кабеля. Однако Bluetooth-гарнитуры так и не вытеснили классический модели. И что же тогда лучше купить: проводные или беспроводные наушники?

Проводные или беспроводные наушники: что лучше для Android-смартфона. Посмотрим на достоинства и недостатки разных наушников. Фото.

Посмотрим на достоинства и недостатки разных наушников

Плюсы беспроводных наушников

Беспроводные наушники обрели большую популярность неслучайно. Она связана не столько с технологичностью устройства как таковой, сколько с очевидными плюсами Bluetooth-моделей. Во многих сценариях они выглядят намного предпочтительнее обычных наушников.

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Удобство беспроводных наушников

Главное достоинство беспроводных наушников — удобство. Поскольку они подключаются к смартфону по протоколу Bluetooth, владельцу такого устройства можно забыть о тщетных попытках распутать кабель, скрутившийся в кармане.

Удобство беспроводных наушников. Беспроводные наушники просто удобнее. Фото.

Беспроводные наушники просто удобнее

Кроме того, при использовании Bluetooth-наушников, человек не ограничен длиной кабеля. Можно оставить смартфон на зарядке и смело отойти на несколько метров, не переживая, что воспроизведение остановится. Наконец, подключить беспроводные наушники получится к любому устройству с Bluetooth на борту. Это особенно важно сейчас, так как смартфонов с 3,5-мм разъемом с каждым годом становится меньше.

Функции беспроводных наушников

Беспроводные наушники можно с полной уверенностью назвать умным устройством. Ведь они поддерживают целуй россыпь полезных функций:

  • активное шумоподавление и режим прозрачности;
  • пространственный звук;
  • автопауза;
  • поиск наушников;
  • одновременное подключение к двум устройствам.

Чтобы лишний раз не повторяться, для знакомства с этими и другими функциями беспроводных наушников отправляю вас в отдельный материал, где подробно описаны все достоинства каждой приведенной выше опции.

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Качество микрофона в наушниках

В отличие от проводных моделей, беспроводные наушники всегда оснащают микрофоном. Причем не одним! Для реализации функции активного шумоподавления каждый наушник в паре имеет минимум по два микрофона. Это помогает отсечь внешние звуки не только при прослушивании музыки, но и во время разговора по телефону.

Качество микрофона в наушниках. Хорошие Bluetooth-наушники имеют несколько микрофонов для передачи звука высокого качества. Фото.

Хорошие Bluetooth-наушники имеют несколько микрофонов для передачи звука высокого качества

Проводные наушники никогда не оснащают достойными микрофонами. Исключения составляют только геймерские модели и те, которые используют сотрудники колл-центров. Понятно, что обычный человек даже не посмотрит в сторону таких моделей, а потому для приема и совершения звонков лучше купить Bluetooth-наушники.

Зачем покупать проводные наушники

Если Bluetooth-наушники удобные и функциональные, то почему же миллионы людей продолжают пользоваться проводными моделями? Причин здесь намного больше, чем вы могли бы подумать.

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Сколько стоят наушники

Во-первых, средняя стоимость проводных наушников ниже, чем у Bluetooth-аналогов. Это вполне объяснимо, ведь производителю не нужно тратиться на аккумулятор, чип беспроводной связи и другие радости, без которых блютуз-наушники просто не могут работать.

Сколько стоят наушники. Проводные наушники можно купить буквально за 100-150 рублей. Фото.

Проводные наушники можно купить буквально за 100-150 рублей

В то же время важно заметить, что на рынке есть место проводным наушникам, чья цена намного выше, чем у более технологичных Bluetooth-устройств. Как правило, это арматурные и прочие аудиофильские модели, позволяющие в полной мере раскрыть музыкальный потенциал каждого трека.

Качество звука в наушниках

Главное достоинство проводных наушников в сравнении с беспроводными аналогами — это качество звука. У классических моделей шире динамический диапазон, а еще нет ограничений на битрейт аудио. То есть самый качественный звук в наушниках вы получите только при использовании проводного устройства.

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При этом учтите, что далеко не все проводные наушники звучат лучше беспроводных, а еще для ощущения разницы нужно подключать ЦАП к смартфону и запускать треки только в Hi-Fi качестве. Привычные стриминговые сервисы наподобие Яндекс Музыки подобного предложить не могут, оттого данное преимущество беспроводных моделей сходит на нет.

Минусы беспроводных наушников

Еще одна важнейшая причина, заставляющая купить проводные наушники, — недостатки Bluetooth-моделей. Их много и порой они имеют критическое значение. Прежде всего технология Bluetooth «славится» отвалами соединения, что особенно часто происходит в местах большого скопления людей. Также существует задержка звука в беспроводных наушниках, а еще их легко потерять.

Минусы беспроводных наушников. Проводные наушники не отваливаются и не нуждаются в подзарядке. Фото.

Проводные наушники не отваливаются и не нуждаются в подзарядке

И главное — беспроводные наушники нужно заряжать. Да, это приходится делать сравнительно нечасто, однако наличие маленького аккумулятора становится причиной возникновения еще более важной проблемы. Встроенная батарейка быстро изнашивается, и многие Bluetooth-модели через год-два перестают работать. В этом отношении проводные наушники представляются намного более надежным устройством.

Проводные или беспроводные наушники — какие лучше купить

Если вы аудиофил, который подключает к смартфону ЦАП и скачивает треки любимых исполнителей в формате FLAC, то убеждать вас купить беспроводные наушники бессмысленно. Но для обычного человека, использующего для прослушивания музыки стриминговые сервисы, выбор между проводными и блютуз-наушниками стоит более остро.

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У каждого типа устройств есть как плюсы, так и минусы. Поэтому вы должны оценить важность каждого аргумента за и против именно для себя. Предпочитаете комфорт, любите знакомиться с новыми функциями и готовы менять наушники в среднем каждые 2 года? Тогда покупайте Bluetooth-гарнитуру. Отлично уживаетесь с кабелем, хотите взять устройство на несколько лет вперед и не готовы выкладывать за наушники от 5 до 30 тысяч рублей? В таком случае выбирайте проводную модель.

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