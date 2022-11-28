Пять вопросов, которые надо задать себе перед покупкой телефона

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Артем Сутягин 0

Ближе к концу года всегда есть большое количество скидок и распродаж на телефоны. От банальной черной пятницы до неожиданной щедрости продавцов с AliExpress. Все это не просто подталкивает нас к покупке, но и заставляет планировать время обновления именно на этот период. А еще незадолго до этого выходит много новых моделей, которые или хочется купить сами по себе, или они приводят к снижению стоимости на предыдущее поколение. В общем, одни сплошные плюсы. Вот только мало кто может четко сформулировать, что ему нужно. В результате или просто покупает новое поколение своего старого телефона, или берет что-то рандомное.

Пять вопросов, которые надо задать себе перед покупкой телефона. Выбрать телефон проще, чем кажется, если задать себе всего пять вопросов. Фото.

Выбрать телефон проще, чем кажется, если задать себе всего пять вопросов.

На что обратить внимание перед покупкой телефона

Конечно, это все можно поставить под сомнение, и для вас может быть важным, например, размер и скорость оперативки или наличие ИК-порта. Мы усредним и приведем те вопросы, которые должны задавать себе 95% обычных людей перед покупкой телефона.

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Какой аккумулятор должен быть в телефоне

Первое, на что я обычно обращаю внимание (и вам советую) перед покупкой нового смартфона, это аккумулятор. Потому что для меня важна хорошая автономность в повседневной жизни. Покупка смартфона с аккумулятором емкостью менее 4000 мАч заслуживает внимания только в исключительных случаях, и если это Apple (там расход аккумулятора не такой, как на Android).

Вместо этого я бы предложил купить смартфон с аккумулятором на 4500 или 5000 мАч. Этого хватит, чтобы ни в чем себя не ограничивать. Система быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить устройство менее чем за час, это еще одна функция, которую я очень ценю, потому что это позволяет не задумываться о зарядке телефона заранее. Посмотрел на индикатор, понял, что телефон садится, поставил его на зарядку. И минут через 10-15 получил энергии на день. Не то, что раньше.

Какой аккумулятор должен быть в телефоне. Чтобы не пришлось все время бегать с внешними аккумуляторами, лучше сразу купить телефон с бОльшей батареей. Фото.

Чтобы не пришлось все время бегать с внешними аккумуляторами, лучше сразу купить телефон с бОльшей батареей.

Какая камера должна быть в телефоне

Несмотря на то, что я не делаю много фотографий, мне нравится иметь смартфон, который позволяет делать качественные снимки, особенно днем. Это еще одна особенность, на которую надо обратить внимание. Я делаю это сам и рекомендую другим.

При выборе мобильного устройства стоит сразу рассмотреть, есть ли у него приличный основной датчик и хороший сверхширокоугольный датчик, оба из которых должны иметь нормальное (не обязательно очень высокое) разрешение и хорошую апертуру (чем меньше цифра, тем лучше).

Фронтальная камера почти во всех смартфонах среднего класса имеет приличное качество. Но если для вас это очень важно, обратите на это внимание и посмотрите несколько сравнений с другими моделями.

Какая камера должна быть в телефоне. Большое разрешение камеры — не синоним ее высокого качества. Фото.

Большое разрешение камеры — не синоним ее высокого качества.

Нужен ли экран с частотой 120 герц

Перед заменой смартфона многие задают вопрос, стоит ли тратиться на модели с частотой обновления 90 или 120 Гц. Протестировав ряд устройств в течение года, я могу с уверенностью заявить, что в 2022 году стоит всячески избегать смартфонов с частотой 60 Гц, если есть такая возможность. Хотя и бытуют альтернативные мнения. Пользовательский опыт, предлагаемый телефоном с плавным экраном, является преимуществом, которое вы точно оцените.

Мнение нашего Ивана Кузнецова: Почему не стоит гнаться за дисплеями с частотой 120 Гц.

Как долго обновляется телефон

Всегда важно знать, сколько лет обновлений предоставляет каждый производитель, прежде чем покупать смартфон. Например, Samsung предлагает 5 лет обновлений системы и 4 года обновлений безопасности. В то время, как Google предлагает 4 года обновлений системы и 3 года обновлений безопасности.

Как долго обновляется телефон. Чем дольше обновляется телефон, тем лучше. Фото.

Чем дольше обновляется телефон, тем лучше.

Другие компании, такие как Xiaomi или Realme, гарантируют вам только два года обновлений операционной системы и три года обновлений безопасности. Это важный момент, который должен иметь влияние на ваш выбор при покупке. Это позволяет увеличить срок службы смартфона. Поскольку получение обновлений в течение более длительного периода времени приводит к меньшему снижению производительности. А еще это лучшая защита от внешних угроз, таких как вирусы и вредоносное ПО.

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Сколько памяти должно быть в телефоне

Из-за высокого качества камер смартфонов сегодня, которые снимают фотографии и видео в высоком разрешении, 32 и даже 64 ГБ уже не позволят вам комфортно пользоваться телефоном. Вам точно потребуют большого места для хранения современных приложений и игр, которые тоже стали занимать больше места, чем раньше. А еще не забывайте, что из 32 ГБ памяти, для использования станется только 20-22 ГБ, так как остальное будет занято системой.

Я всегда рекомендую покупать модели не меньше, чем на 128 ГБ. Лучше даже взять 256 ГБ. И точно не стоит думать, что потом можно докупить карту памяти. Хорошая карта на 128 ГБ (чтобы добавить к встроенным и получить 256 ГБ) стоит около 3000-5000 рублей. Можно найти дешевле, но она будет тормозить телефон или просто перестанет работать в один прекрасный момент. Поэтому часто дешевле сразу доплатить за 256 ГБ. Тем более, стоит это 3000-4000 рублей, а еще и оперативки больше будет.

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