Пять вопросов, которые надо задать себе перед покупкой телефона

Ближе к концу года всегда есть большое количество скидок и распродаж на телефоны. От банальной черной пятницы до неожиданной щедрости продавцов с AliExpress. Все это не просто подталкивает нас к покупке, но и заставляет планировать время обновления именно на этот период. А еще незадолго до этого выходит много новых моделей, которые или хочется купить сами по себе, или они приводят к снижению стоимости на предыдущее поколение. В общем, одни сплошные плюсы. Вот только мало кто может четко сформулировать, что ему нужно. В результате или просто покупает новое поколение своего старого телефона, или берет что-то рандомное.

На что обратить внимание перед покупкой телефона

Конечно, это все можно поставить под сомнение, и для вас может быть важным, например, размер и скорость оперативки или наличие ИК-порта. Мы усредним и приведем те вопросы, которые должны задавать себе 95% обычных людей перед покупкой телефона.

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Какой аккумулятор должен быть в телефоне

Первое, на что я обычно обращаю внимание (и вам советую) перед покупкой нового смартфона, это аккумулятор. Потому что для меня важна хорошая автономность в повседневной жизни. Покупка смартфона с аккумулятором емкостью менее 4000 мАч заслуживает внимания только в исключительных случаях, и если это Apple (там расход аккумулятора не такой, как на Android).

Вместо этого я бы предложил купить смартфон с аккумулятором на 4500 или 5000 мАч. Этого хватит, чтобы ни в чем себя не ограничивать. Система быстрой зарядки, которая позволяет полностью зарядить устройство менее чем за час, это еще одна функция, которую я очень ценю, потому что это позволяет не задумываться о зарядке телефона заранее. Посмотрел на индикатор, понял, что телефон садится, поставил его на зарядку. И минут через 10-15 получил энергии на день. Не то, что раньше.

Какая камера должна быть в телефоне

Несмотря на то, что я не делаю много фотографий, мне нравится иметь смартфон, который позволяет делать качественные снимки, особенно днем. Это еще одна особенность, на которую надо обратить внимание. Я делаю это сам и рекомендую другим.

При выборе мобильного устройства стоит сразу рассмотреть, есть ли у него приличный основной датчик и хороший сверхширокоугольный датчик, оба из которых должны иметь нормальное (не обязательно очень высокое) разрешение и хорошую апертуру (чем меньше цифра, тем лучше).

Фронтальная камера почти во всех смартфонах среднего класса имеет приличное качество. Но если для вас это очень важно, обратите на это внимание и посмотрите несколько сравнений с другими моделями.

Нужен ли экран с частотой 120 герц

Перед заменой смартфона многие задают вопрос, стоит ли тратиться на модели с частотой обновления 90 или 120 Гц. Протестировав ряд устройств в течение года, я могу с уверенностью заявить, что в 2022 году стоит всячески избегать смартфонов с частотой 60 Гц, если есть такая возможность. Хотя и бытуют альтернативные мнения. Пользовательский опыт, предлагаемый телефоном с плавным экраном, является преимуществом, которое вы точно оцените.

Мнение нашего Ивана Кузнецова: Почему не стоит гнаться за дисплеями с частотой 120 Гц.

Как долго обновляется телефон

Всегда важно знать, сколько лет обновлений предоставляет каждый производитель, прежде чем покупать смартфон. Например, Samsung предлагает 5 лет обновлений системы и 4 года обновлений безопасности. В то время, как Google предлагает 4 года обновлений системы и 3 года обновлений безопасности.

Другие компании, такие как Xiaomi или Realme, гарантируют вам только два года обновлений операционной системы и три года обновлений безопасности. Это важный момент, который должен иметь влияние на ваш выбор при покупке. Это позволяет увеличить срок службы смартфона. Поскольку получение обновлений в течение более длительного периода времени приводит к меньшему снижению производительности. А еще это лучшая защита от внешних угроз, таких как вирусы и вредоносное ПО.

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Сколько памяти должно быть в телефоне

Из-за высокого качества камер смартфонов сегодня, которые снимают фотографии и видео в высоком разрешении, 32 и даже 64 ГБ уже не позволят вам комфортно пользоваться телефоном. Вам точно потребуют большого места для хранения современных приложений и игр, которые тоже стали занимать больше места, чем раньше. А еще не забывайте, что из 32 ГБ памяти, для использования станется только 20-22 ГБ, так как остальное будет занято системой.

Я всегда рекомендую покупать модели не меньше, чем на 128 ГБ. Лучше даже взять 256 ГБ. И точно не стоит думать, что потом можно докупить карту памяти. Хорошая карта на 128 ГБ (чтобы добавить к встроенным и получить 256 ГБ) стоит около 3000-5000 рублей. Можно найти дешевле, но она будет тормозить телефон или просто перестанет работать в один прекрасный момент. Поэтому часто дешевле сразу доплатить за 256 ГБ. Тем более, стоит это 3000-4000 рублей, а еще и оперативки больше будет.