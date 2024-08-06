Разъем USB нужен не только для зарядки смартфона. Эти настройки Android прокачают его

Каждый Android-смартфон оснащен разъемом USB, чаще всего используемым для зарядки устройства. Однако этим его функциональность не ограничивается. Разъем может применяться для реализации массы других целей, о которых вы могли не знать, но впредь обязательно будете к ним обращаться. Обо всем этом — в нашем тексте о полезных настройках USB на Андроид, доступных на каждом современном смартфоне.

Для чего нужен USB

Почти все смартфоны поддерживают технологию OTG, о которой мы рассказывали в отдельном материале. Она позволяет подключать к нашему мобильному устройству массу другой периферийной техники, включая:

USB-флешки;

мышки и клавиатуры;

принтеры;

микрофоны;

наушники;

геймпады;

другие телефоны.

«Зачем подключать к Андроиду Андроид?» — спросите вы. А ответ прост: например, чтобы зарядить телефон от телефона. Да, и это тоже можно сделать через разъем USB на Android.

Но чаще всего (помимо зарядки, конечно) USB-порт используется для передачи данных. Проводное подключение обеспечивает высокую скорость и позволяет быстро перекинуть файлы с телефона на компьютер или с Андроида на Андроид.

Как и какие устройства можно подключить к смартфону через USB

Как раздать интернет с телефона

Многие владельцы мобильных устройств слышали о точке доступа на Android. Эта функция позволяет раздать интернет с телефона при помощи Wi-Fi. Но провернуть подобный трюк можно не только через беспроводное соединение. Также интернет раздается по проводу после включения USB-модема на телефоне:

Через USB подключите смартфон к ПК или другому устройству, на который нужно раздать интернет. Откройте настройки Андроид. Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi». Активируйте переключатель «USB-модем».

После этого на экране компьютера появится окно, предлагающее подключиться к мобильному интернету. Если его нет — нажмите на значок Ethernet в панели задач Windows (полоска снизу) и выберите сеть для сопряжения.

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Конфигурация USB на Андроид

Конечно, раздача интернета — далеко не самый востребованный сценарий подключения Android к Windows через USB. Обычно мы это делаем для передачи данных. Но частенько компьютер не видит телефон. Происходит подобное из-за того, что в качестве конфигурации USB по умолчанию почти на каждом Андроиде стоит зарядка. Следовательно, чтобы телефон отобразился на ПК, нужно выбрать вариант «Передача данных» через уведомление, которое появится в шторке после подключения.

Переключаться с зарядки на передачу данных придется при каждом сопряжении с компьютером. Чтобы не тратить на это время, измените конфигурацию USB по умолчанию:

Откройте настройки Android. Перейдите в раздел «О телефоне». Активируйте параметры разработчика, несколько раз тапнув по пункту «Версия ОС» (на некоторых смартфонах — «Номер сборки», пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком». Перейдите в раздел «Для разработчиков», воспользовавшись поиском по настройкам. Откройте вкладку «Конфигурация USB по умолчанию». Выберите предпочтительный вариант.

Какую конфигурацию USB на Android стоит выбрать? Для этого разберитесь, что означает каждый предлагаемый вариант:

Передача файлов (MTP) . Позволяет компьютерам и другим внешним устройствам распознавать смартфон как внешний накопитель.

. Позволяет компьютерам и другим внешним устройствам распознавать смартфон как внешний накопитель. USB-модем . Вариант для раздачи интернета с телефона по проводу.

. Вариант для раздачи интернета с телефона по проводу. MIDI . Конфигурация для использования смартфона в качестве MIDI-клавиатуры, чтобы создавать музыку в специальных программах на ПК.

. Конфигурация для использования смартфона в качестве MIDI-клавиатуры, чтобы создавать музыку в специальных программах на ПК. Передача фото (PTP) . Позволяет распознавать смартфон как внешний накопитель, но только для передачи изображений.

. Позволяет распознавать смартфон как внешний накопитель, но только для передачи изображений. Без передачи данных. Разрешает только зарядку смартфона от внешнего устройства.

Для обычного пользователя оптимальным будет вариант с передачей данных. Он позволит не тратить время на постоянное переключение конфигурации при сопряжении с ПК.

Как включить отладку по USB

Для самых продвинутых пользователей предусмотрена еще одна настройка USB на телефоне — отладка по USB. Она скрывается в настройках разработчика и необходима для доступа к расширенным параметрам устройства по проводу. Например, с ее помощью можно установить приложение на телефон через компьютер или избавиться от системных программ. А еще отладка поможет перепрошить Андроид или вытащить данные с разбитого устройства.

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Настройка не самая полезная с точки зрения необходимости для массового пользователя, но знать о том, как включить отладку по USB, вам все равно не помешает:

Активируйте параметры разработчика на Андроид. Через поиск найдите пункт «Отладка по USB». Активируйте переключатель и проигнорируйте предупреждение.

Отладка по USB на телефоне — одна из тех настроек Android, к которым лучше не прикасаться, если вы не знаете, для чего она нужна. Поэтому включайте ее только при полной уверенности в собственных действиях.