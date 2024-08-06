Разъем USB нужен не только для зарядки смартфона. Эти настройки Android прокачают его

Каждый Android-смартфон оснащен разъемом USB, чаще всего используемым для зарядки устройства. Однако этим его функциональность не ограничивается. Разъем может применяться для реализации массы других целей, о которых вы могли не знать, но впредь обязательно будете к ним обращаться. Обо всем этом — в нашем тексте о полезных настройках USB на Андроид, доступных на каждом современном смартфоне.
Содержание
Для чего нужен USB
Почти все смартфоны поддерживают технологию OTG, о которой мы рассказывали в отдельном материале. Она позволяет подключать к нашему мобильному устройству массу другой периферийной техники, включая:
- USB-флешки;
- мышки и клавиатуры;
- принтеры;
- микрофоны;
- наушники;
- геймпады;
- другие телефоны.
«Зачем подключать к Андроиду Андроид?» — спросите вы. А ответ прост: например, чтобы зарядить телефон от телефона. Да, и это тоже можно сделать через разъем USB на Android.
Но чаще всего (помимо зарядки, конечно) USB-порт используется для передачи данных. Проводное подключение обеспечивает высокую скорость и позволяет быстро перекинуть файлы с телефона на компьютер или с Андроида на Андроид.
Как и какие устройства можно подключить к смартфону через USB
Как раздать интернет с телефона
Многие владельцы мобильных устройств слышали о точке доступа на Android. Эта функция позволяет раздать интернет с телефона при помощи Wi-Fi. Но провернуть подобный трюк можно не только через беспроводное соединение. Также интернет раздается по проводу после включения USB-модема на телефоне:
- Через USB подключите смартфон к ПК или другому устройству, на который нужно раздать интернет.
- Откройте настройки Андроид.
- Перейдите в раздел «Точка доступа Wi-Fi».
- Активируйте переключатель «USB-модем».
После этого на экране компьютера появится окно, предлагающее подключиться к мобильному интернету. Если его нет — нажмите на значок Ethernet в панели задач Windows (полоска снизу) и выберите сеть для сопряжения.
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Конфигурация USB на Андроид
Конечно, раздача интернета — далеко не самый востребованный сценарий подключения Android к Windows через USB. Обычно мы это делаем для передачи данных. Но частенько компьютер не видит телефон. Происходит подобное из-за того, что в качестве конфигурации USB по умолчанию почти на каждом Андроиде стоит зарядка. Следовательно, чтобы телефон отобразился на ПК, нужно выбрать вариант «Передача данных» через уведомление, которое появится в шторке после подключения.
Переключаться с зарядки на передачу данных придется при каждом сопряжении с компьютером. Чтобы не тратить на это время, измените конфигурацию USB по умолчанию:
- Откройте настройки Android.
- Перейдите в раздел «О телефоне».
- Активируйте параметры разработчика, несколько раз тапнув по пункту «Версия ОС» (на некоторых смартфонах — «Номер сборки», пока не появится сообщение «Вы стали разработчиком».
- Перейдите в раздел «Для разработчиков», воспользовавшись поиском по настройкам.
- Откройте вкладку «Конфигурация USB по умолчанию».
- Выберите предпочтительный вариант.
Какую конфигурацию USB на Android стоит выбрать? Для этого разберитесь, что означает каждый предлагаемый вариант:
- Передача файлов (MTP). Позволяет компьютерам и другим внешним устройствам распознавать смартфон как внешний накопитель.
- USB-модем. Вариант для раздачи интернета с телефона по проводу.
- MIDI. Конфигурация для использования смартфона в качестве MIDI-клавиатуры, чтобы создавать музыку в специальных программах на ПК.
- Передача фото (PTP). Позволяет распознавать смартфон как внешний накопитель, но только для передачи изображений.
- Без передачи данных. Разрешает только зарядку смартфона от внешнего устройства.
Для обычного пользователя оптимальным будет вариант с передачей данных. Он позволит не тратить время на постоянное переключение конфигурации при сопряжении с ПК.
Как включить отладку по USB
Для самых продвинутых пользователей предусмотрена еще одна настройка USB на телефоне — отладка по USB. Она скрывается в настройках разработчика и необходима для доступа к расширенным параметрам устройства по проводу. Например, с ее помощью можно установить приложение на телефон через компьютер или избавиться от системных программ. А еще отладка поможет перепрошить Андроид или вытащить данные с разбитого устройства.
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Настройка не самая полезная с точки зрения необходимости для массового пользователя, но знать о том, как включить отладку по USB, вам все равно не помешает:
- Активируйте параметры разработчика на Андроид.
- Через поиск найдите пункт «Отладка по USB».
- Активируйте переключатель и проигнорируйте предупреждение.
Отладка по USB на телефоне — одна из тех настроек Android, к которым лучше не прикасаться, если вы не знаете, для чего она нужна. Поэтому включайте ее только при полной уверенности в собственных действиях.