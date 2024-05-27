Что такое OTG на Андроиде и как включается. Спойлер: эта функция прокачает USB-разъем телефона

У каждого Android-смартфона есть разъем USB, который мы постоянно используем для зарядки устройства и чуть реже для его подключения к ПК или телевизору (например, чтобы передать данные). Но этим список сценариев применения интерфейса не ограничивается. Его можно расширить, заручившись поддержкой функции OTG в смартфоне. Не знаете, что это такое? Сейчас расскажем!
Содержание
Что такое OTG на телефоне
Аббревиатура OTG расшифровывается как «On-The-Go» (в переводе на русский — «на ходу») и неразрывно связана с еще одним сочетанием из трех букв — USB. По сути, OTG — это спецификация USB, позволяющая смартфонам и другим устройствам выступать как в роли периферии, так и в качестве хоста.
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А сейчас простыми словами. Когда мы подключаем телефон к компьютеру для передачи данных, наш Андроид играет роль периферии, а ПК выступает в качестве хоста. Таким образом, функция OTG позволяет нашему смартфону стать устройством, к которому можно подключить периферийную технику, а не только являться ею.
Что можно подключить через USB OTG
Подключить к телефону через USB OTG можно все что угодно. Например:
- другой смартфон (для зарядки и передачи данных);
- гаджеты вроде Bluetooth-колонки или кейса беспроводной гарнитуры (для зарядки);
- USB-флешку (для просмотра и передачи данных);
- модем (для доступа к скоростному интернету по проводу);
- геймпад (для удобного управления в мобильных играх);
- мышку и клавиатуру (для управления смартфоном без использования тачскрина).
Еще больше вариантов того, что можно подключить к телефону через USB, вы найдете в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте. Но прежде важно отметить: подключение периферийной техники возможно только при наличии поддержки OTG на Андроиде.
Самые полезные устройства, которые можно подключить к телефону через USB
Как узнать, есть ли OTG на телефоне
Как узнать, поддерживает ли OTG телефон? Для этого нам понадобится специальное приложение с говорящим названием USB OTG Checker.
Установили приложение? Теперь, чтобы проверить, есть ли OTG на телефоне, нужно сделать следующее:
- Запустить программу.
- Подождать пару секунд.
- Взглянуть на результат проверки.
Увидели зеленую галочку? Значит, в ваших руках находится телефон, поддерживающий OTG. Впрочем, это и неудивительно, ведь совместимостью с подобным стандартом сегодня обладают почти все Android-устройства.
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Как включить функцию OTG
Чтобы начать взаимодействовать с периферийной техникой, нужно включить OTG на Андроид:
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Bluetooth и устройства» (на вашем смартфоне пункт может отличаться) или воспользуйтесь поиском по слову «OTG».
- Активируйте переключатель «OTG-устройство».
Если ранее вы удостоверились в поддержке функции, но при этом ее переключателя нет в настройках, то, скорее всего, OTG работает на телефоне по умолчанию и не требует активации дополнительных опций. Чтобы опровергнуть или подтвердить догадку, нужно попробовать что-нибудь подключить к телефону через USB.
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Как подключить OTG к телефону
Чтобы подключить телефон к телефону через OTG, необходим двусторонний кабель с USB-C на USB-C. Приобрести его можно буквально за 2-3 сотни рублей.
Купить двусторонний кабель USB-C
Если периферийное устройство, которое вы хотите подключить к телефону через OTG, имеет встроенный кабель со штекером USB-A и, следовательно, не подходит к Андроиду, необходимо купить переходник OTG. Это еще один недорогой аксессуар, чья стоимость обычно не превышает 200 рублей.
Наконец, чтобы не использовать дополнительные аксессуары, можно сразу купить флешку OTG со штекером USB-C и другую периферийную технику, которую вы планируете подключать к своему Андроиду.
В случае с накопителем экономить не стоит. Покупайте флешку с USB Type-C от надежных производителей наподобие SanDisk, так как при использовании дешевых аналогов вы рискуете потерять данные уже через пару месяцев эксплуатации.
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Что делать, если телефон не видит OTG
Возможно, при попытке подключения к Андроиду периферийной техники вы заметите, что смартфон не видит OTG. В таком случае воспользуйтесь несколькими советами:
- подключите периферийную технику к другому устройству, чтобы проверить ее работоспособность;
- убедитесь, что на смартфоне включена функция OTG (на некоторых моделях может отключаться через несколько минут);
- воспользуйтесь другим проводником на Андроид для подключения флешки;
- перезагрузите смартфон.
Как пользоваться OTG на Андроид — решайте сами, ведь эта функция дает широкий спектр возможностей, которые получится реализовать в самых разных сценариях. Придумывайте их и ищите, так вы на 100% прокачаете разъем USB на своем смартфоне!