Что такое OTG на Андроиде и как включается. Спойлер: эта функция прокачает USB-разъем телефона

У каждого Android-смартфона есть разъем USB, который мы постоянно используем для зарядки устройства и чуть реже для его подключения к ПК или телевизору (например, чтобы передать данные). Но этим список сценариев применения интерфейса не ограничивается. Его можно расширить, заручившись поддержкой функции OTG в смартфоне. Не знаете, что это такое? Сейчас расскажем!

Что такое OTG на телефоне

Аббревиатура OTG расшифровывается как «On-The-Go» (в переводе на русский — «на ходу») и неразрывно связана с еще одним сочетанием из трех букв — USB. По сути, OTG — это спецификация USB, позволяющая смартфонам и другим устройствам выступать как в роли периферии, так и в качестве хоста.

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А сейчас простыми словами. Когда мы подключаем телефон к компьютеру для передачи данных, наш Андроид играет роль периферии, а ПК выступает в качестве хоста. Таким образом, функция OTG позволяет нашему смартфону стать устройством, к которому можно подключить периферийную технику, а не только являться ею.

Что можно подключить через USB OTG

Подключить к телефону через USB OTG можно все что угодно. Например:

другой смартфон (для зарядки и передачи данных);

гаджеты вроде Bluetooth-колонки или кейса беспроводной гарнитуры (для зарядки);

USB-флешку (для просмотра и передачи данных);

модем (для доступа к скоростному интернету по проводу);

геймпад (для удобного управления в мобильных играх);

мышку и клавиатуру (для управления смартфоном без использования тачскрина).

Еще больше вариантов того, что можно подключить к телефону через USB, вы найдете в отдельном материале, опубликованном на нашем сайте. Но прежде важно отметить: подключение периферийной техники возможно только при наличии поддержки OTG на Андроиде.

Самые полезные устройства, которые можно подключить к телефону через USB

Как узнать, есть ли OTG на телефоне

Как узнать, поддерживает ли OTG телефон? Для этого нам понадобится специальное приложение с говорящим названием USB OTG Checker.

OTG Checker в Google Play

APK-файл OTG Checker

Установили приложение? Теперь, чтобы проверить, есть ли OTG на телефоне, нужно сделать следующее:

Запустить программу. Подождать пару секунд. Взглянуть на результат проверки.

Увидели зеленую галочку? Значит, в ваших руках находится телефон, поддерживающий OTG. Впрочем, это и неудивительно, ведь совместимостью с подобным стандартом сегодня обладают почти все Android-устройства.

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Как включить функцию OTG

Чтобы начать взаимодействовать с периферийной техникой, нужно включить OTG на Андроид:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Bluetooth и устройства» (на вашем смартфоне пункт может отличаться) или воспользуйтесь поиском по слову «OTG». Активируйте переключатель «OTG-устройство».

Если ранее вы удостоверились в поддержке функции, но при этом ее переключателя нет в настройках, то, скорее всего, OTG работает на телефоне по умолчанию и не требует активации дополнительных опций. Чтобы опровергнуть или подтвердить догадку, нужно попробовать что-нибудь подключить к телефону через USB.

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Как подключить OTG к телефону

Чтобы подключить телефон к телефону через OTG, необходим двусторонний кабель с USB-C на USB-C. Приобрести его можно буквально за 2-3 сотни рублей.

Купить двусторонний кабель USB-C

Если периферийное устройство, которое вы хотите подключить к телефону через OTG, имеет встроенный кабель со штекером USB-A и, следовательно, не подходит к Андроиду, необходимо купить переходник OTG. Это еще один недорогой аксессуар, чья стоимость обычно не превышает 200 рублей.

Купить переходник OTG

Наконец, чтобы не использовать дополнительные аксессуары, можно сразу купить флешку OTG со штекером USB-C и другую периферийную технику, которую вы планируете подключать к своему Андроиду.

Купить флешку USB-C с OTG

В случае с накопителем экономить не стоит. Покупайте флешку с USB Type-C от надежных производителей наподобие SanDisk, так как при использовании дешевых аналогов вы рискуете потерять данные уже через пару месяцев эксплуатации.

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Что делать, если телефон не видит OTG

Возможно, при попытке подключения к Андроиду периферийной техники вы заметите, что смартфон не видит OTG. В таком случае воспользуйтесь несколькими советами:

подключите периферийную технику к другому устройству, чтобы проверить ее работоспособность;

убедитесь, что на смартфоне включена функция OTG (на некоторых моделях может отключаться через несколько минут);

(на некоторых моделях может отключаться через несколько минут); воспользуйтесь другим проводником на Андроид для подключения флешки;

перезагрузите смартфон.

Как пользоваться OTG на Андроид — решайте сами, ведь эта функция дает широкий спектр возможностей, которые получится реализовать в самых разных сценариях. Придумывайте их и ищите, так вы на 100% прокачаете разъем USB на своем смартфоне!