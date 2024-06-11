Собрали для вас все новые обои из iOS 18. Можно установить даже на Android-смартфон

Сегодня Apple официально представила долгожданную iOS 18 — новейшую версию своей мобильной операционной системы для iPhone. И пока полноценный публичный релиз еще не состоялся, iOS 18 уже доступна в виде бета-версии для разработчиков и ранних тестировщиков на поддерживаемых моделях iPhone. Список поддерживаемых устройств весьма обширен и включает практически все модели после iPhone XS, выпущенного в 2018 году. Рано или поздно она достанется широкой публике, но пока можно поговорить об одной интересной вещи, которая может быть доступна и владельцам других смартфонов.

Можно ли уже сейчас установить iOS 18

Для тех смельчаков, которые решатся установить тестовую бета-версию iOS 18 (тут написано, как установить iOS 18 уже сейчас), помимо ожидаемых новых функций и улучшений, раскрытых Apple на презентации, приготовлен дополнительный бонус — совершенно новые официальные обои. Эти свежие обои выглядят очень стильно и современно, наверняка придутся по вкусу многим пользователям iPhone.

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Однако установка бета-версий операционных систем всегда связана с определенными рисками и может привести к нежелательным последствиям. Уже появились сообщения от первых тестировщиков iOS 18 beta о различных проблемах, таких как чрезмерный нагрев устройств, периодическое исчезновение иконок приложений и других неполадках. Такова, увы, плата за попытку опередить официальный релиз программного обеспечения. Кстати, мы рассказывали, почему не стоит скачивать бета-версии операционных систем. Там слишком много подводных камней и лучше оставить это профессионалам. А мы дадим вам кусочек того, что может получить рискнувший пользователь.

Скачать обои из iOS 18

К счастью, теперь нет необходимости устанавливать сырую бета-версию iOS 18, чтобы насладиться ее новыми обоями. Мы собрали для вас высококачественные версии этих обоев в максимальном разрешении, и вы можете абсолютно безопасно установить их на свой смартфон без каких-либо рисков для устойчивости системы. Даже пользователи Android могут без проблем добавить эти обои на свои мобильные устройства.

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Как выглядят обои iOS 18

На представленных ниже изображениях показаны три новых варианта официальных обоев для iOS 18. Один из них предназначен для светлого режима интерфейса, а другой — для темного. Обе обоины выглядят невероятно эффектно, гармонично сочетая различные оттенки, формы и узоры в яркой и запоминающейся цветовой гамме.

Однако помните, что представленные здесь обои имеют низкое разрешение и сильно сжаты для публикации. Чтобы получить эти же обои в полном высоком качестве, пригодном для использования на iPhone или Android-смартфонах, вам надо скачать обои iOS 18 по этой ссылке. После этого установите их как обычно.

Скачать обои iOS 18 на любой смартфон

Зачем менять обои на смартфоне

Установка новых обоев на свой телефон — это простой, но эффективный способ освежить и персонализировать внешний вид устройства. Новые обои могут полностью преобразить восприятие интерфейса, внести яркие краски и сделать взаимодействие с телефоном более приятным. Кроме того, смена обоев позволяет подчеркнуть свою индивидуальность, выразив через них свои предпочтения в стиле и настроении.

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Разнообразие доступных обоев дает возможность постоянно экспериментировать, подбирая варианты, идеально соответствующие вашему текущему состоянию души. Не стоит также забывать, что новые обои — это прекрасный повод «перезапустить» домашний экран своего телефона, организовав иконки приложений более рационально и убрав ненужное. Таким образом, смена обоев способна не только освежить внешний вид, но и повысить продуктивность использования смартфона.