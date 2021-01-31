Стоит ли покупать смартфон на чистом Android

Выбрать новый смартфон не так уж и сложно. Достаточно оттолкнуться от суммы денег, которую вы готовы выложить за аппарат, и список сузится всего лишь до нескольких наиболее подходящих моделей. Дальше – дело техники: выбираем по степени узнаваемости бренда и внешнему виду. О характеристиках намеренно не говорю, потому что у смартфонов из одной ценовой категории они плюс-минус одинаковы. Другое дело – программная начинка. Уж она-то как раз может отличаться от смартфона к смартфону, и притом довольно существенно.

Почему собственные приложения Google для iOS лучше, чем для Android

Одно время было очень модно покупать смартфоны на чистом Android. Считалось, что так ты получаешь ничем не испорченную операционную систему, которая работает, во-первых, максимально быстро, во-вторых, выглядит так, как её задумывала Google, и, в-третьих, обновляется стабильнее и быстрее за счёт того, что производителю не приходится адаптировать свою прошивку под новую версию операционной системы. Возможно, отчасти это правда, но я бы не рекомендовал вам покупать смартфонов на стоковом Android.

Что лучше: чистый Android или оболочка

Несмотря на то что смартфонов на чистом Android сегодня попадается всё реже, кое-кто намеренно ищет именно их. А ведь их главный недостаток заключается именно в программной основе. Смотрите сами:

C точки зрения своих возможностей смартфоны на чистом Android беднее. Они лишены массы функций – от создания пролистываемых скриншотов до режима адаптивной зарядки.

Для Google, которая выпускает обновления для Android, они носят исключительно технический характер. Компания знает, что производители сами наполнят их контентным содержанием, и совершенно не запаривается. Поэтому что Android 10, что Android 11 сами по себе почти не несли в себе новых функций.

Оболочки зачастую обновляются быстрее, чем смартфоны на стоковом Android. Взять хотя бы OnePlus, которая применительно к флагманам старается выпускать апдейты в числе первых и уж точно быстрее, чем какая-нибудь Nokia или Xiaomi.

Google заинтересована в поддержке только своих собственных смартфонов, поэтому для них она выпускает специальный пакет обновлений под названием Pixel Feature Drop, которые содержат расширенные нововведения, недоступные остальным.

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Я уже не говорю о каких-то мелочах вроде более высокого быстродействия чистого Android по сравнению с оболочками или более логичном интерфейсном устройстве. Мало того, что существует масса доказательств тому, что существуют оболочки, которые гораздо плавнее и быстрее, чем стоковая операционка, так ещё и их интерфейсное устройство зачастую оказывается более удобным и предпочтительным для пользователей. Возьмите за пример хоть One UI от Samsung, хоть MIUI от Xiaomi, хоть даже EMUI от Huawei, которая хоть и работает на базе Android 10, всё равно остаётся более удобной для использования, чем чистый Android.

Проблемы обновлений Android

Не знаю, заметили вы или нет, но в последние несколько лет Google практически перестала уделять внимание развитию Android как такового. Складывается полное впечатление, что теперь обновления ОС – это чисто технический продукт, основным потребителем которого являются не пользователи, а производители смартфонов. Именно они оказываются бенефициарами происходящих с Android изменений. Ведь им важно, чтобы обновлялся её код и исправлялись уязвимости, а снабдить ОС функциями они смогут и сами.

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Я не буду делать за вас выводов относительно того, смартфон на базе какой оболочки лучше купить. Это вы сделаете сами, отталкиваясь от личных предпочтений. Тем более что не так важно, что за оболочка обеспечивает работоспособность вашего устройства. Важно, чтобы это был не чистый Android, который уступает любой, даже самой захудалой и редко обновляющейся оболочке или лаунчеру. Поэтому забудьте о советах псевдоэкспертов, которые выгораживают стоковую операционку, — она вам совершенно ни к чему.