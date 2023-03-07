Существует ли бесплатный интернет и как им пользоваться на Android

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Герман Вологжанин 0

Как известно, все в этом мире стоит денег. В том числе услуги доступа к интернету. Вне зависимости от того, пользуемся мы исключительно Wi-Fi или 4G, нам необходимо вносить абонентскую плату. В противном случае подключение к сети будет ограничено. Но что делать, если в кармане пусто или просто хочется лишний раз сэкономить? Существует ли бесплатный интернет? Конечно, существует! Вы можете бесплатно подключиться к интернету как по Wi-Fi, так и через мобильную сеть 4G или 3G. Мы расскажем, что для этого понадобится, а также заострим внимание на важных нюансах, без которых никак не обойтись.

Существует ли бесплатный интернет и как им пользоваться на Android. Можно ли пользоваться интернетом на телефоне, не заплатив ни копейки? Фото.

Можно ли пользоваться интернетом на телефоне, не заплатив ни копейки?

Как подключить бесплатный Wi-Fi

При нахождении дома вы наверняка пользуетесь Wi-Fi. Для этого вы покупаете или берете в аренду оборудование (роутер), оформляете услуги доступа к сети у провайдера, а затем подключаете к маршрутизатору свой смартфон или любое другое устройство. Ваша сеть является частной, поэтому для подключения к ней необходимо вводить пароль. В то же время существуют общедоступные сети Wi-Fi, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно.

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Доступ к общественному Wi-Fi предоставляется во многих местах массового скопления людей: метро, парках, ресторанах и торговых центрах. Чтобы подключиться к бесплатному интернету, достаточно выбрать общедоступную сеть в настройках Wi-Fi. Кроме того, может потребоваться авторизация, когда вы попытаетесь открыть браузер. Нужно ввести номер телефона и одноразовый код, который придет в ответном сообщении. И, конечно же, не забывайте об опасности общедоступных сетей.

Как подключить бесплатный Wi-Fi. Общедоступные сети нередко просят авторизоваться по номеру телефону. Фото.

Общедоступные сети нередко просят авторизоваться по номеру телефону

Помимо использования слишком простого шифрования бесплатный Wi-Fi имеет еще несколько недостатков. Во-первых, вы будете вынуждены находиться в непосредственной близости от маршрутизатора. Во-вторых, общедоступные сети всегда загружены, а потому скорость подключения зачастую оставляет желать лучшего. Но главный минус заключается в необходимости поиска ближайших точек доступа.

Как найти бесплатный интернет

Общедоступный Wi-Fi есть далеко не везде. Согласитесь, лично посещать каждое заведение в поисках интернета — та еще затея. К счастью, есть специальные приложения, которые подскажут вам, где располагаются бесплатные точки доступа Wi-Fi. Давайте немного поговорим о них.

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Бесплатный Wi-Fi на Яндекс Картах

В тексте о крутых функциях Яндекс Карт я рассказывал о возможности найти при помощи этого приложения бесплатные точки доступа Wi-Fi. Нужно всего лишь вбить в поиск запрос «Wi-Fi хот-спот», и результат не заставить себя ждать.

Бесплатный Wi-Fi на Яндекс Картах. Расположение точек доступа бесплатного Wi-Fi можно узнать через карты Яндекса. Фото.

Расположение точек доступа бесплатного Wi-Fi можно узнать через карты Яндекса

Скачать Яндекс Карты

Увы, база данных Яндекс Карт очень скромная. Она включает в себя точки доступа бесплатного интернета, расположенные в общественных пространствах муниципального подчинения. То есть понять, в каком из ближайших кафе есть Wi-Fi, не получится. Но Яндекс Карты — это только одно приложения, а есть масса других вариантов.

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Бесплатный интернет через WiFi Map

WiFi Map — пожалуй, лучшее приложение в своем роде. С его помощью вы сможете найти бесплатный интернет даже в маленьком городе, ведь добавлением точек доступа Wi-Fi на карту занимаются сами пользователи. Кто-то добавит общественную сеть, а кто-то поделится паролем от своей. Словом, через WiFi Map вы всегда найдете, к кому подключиться.

Бесплатный интернет через WiFi Map. В этом приложении можно найти общедоступные сети, а также точки доступа с открытым паролем. Фото.

В этом приложении можно найти общедоступные сети, а также точки доступа с открытым паролем

Скачать WiFi Map

Также приложение подскажет, сколько раз и когда люди подключались к той или иной сети, размещенной на карте. А еще в специальной вкладке WiFi Map есть бесплатный VPN на Android. Круто же!

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Точки доступа Wi-Fi через Instabridge

Похожее приложение с огромной базой данной, состоящей из более чем 10 миллионов бесплатных сетей Wi-Fi по всему миру. Instabridge сообщит, на каком расстоянии от вас находится ближайшая точка доступа, а также подскажет пароль, если сеть является частной.

Точки доступа Wi-Fi через Instabridge. В этом приложении одна из самых больших открытых баз Wi-Fi в мире. Фото.

В этом приложении одна из самых больших открытых баз Wi-Fi в мире

Скачать Instabridge

Внутри приложения есть несколько дополнительных инструментов от легкого браузера для Android до бесплатного VPN, позволяющего обезопасить подключение к общественной сети. Но, в отличие от WiFi Map, здесь очень много встроенной рекламы.

Бывает ли бесплатный мобильный интернет

Будем честны, общественный Wi-Fi — штука, о существовании которой знают миллионы людей, а потому в ней нет ничего удивительного. А как насчет бесплатного мобильного интернета? Конечно, ни один оператор сотовой связи не заинтересован в предоставлении услуг свободного доступа к сетям 4G. Но это не касается новых компаний, завлекающих новых клиентов самыми разными акциями.

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Например, виртуальный оператор СберМобайл предлагает подключить бесплатный тариф «Переходи на Сбер». В состав ТП входит 5 Гб трафика ежемесячно, безлимит в сервисах Сбера, а также 500 минут на звонки в домашнем регионе. Единственное условие — наличие активной подписки СберПрайм. Ее можно подключить бесплатно на 3 месяца, а затем — дождаться окончания промо-периода и оформить его снова. PROFIT.

Бывает ли бесплатный мобильный интернет. На СберМобайл можно перейти со своим номером. Фото.

На СберМобайл можно перейти со своим номером

СберПрайм бесплатно на 3 месяца

Условно бесплатным интернетом можно назвать наличие дополнительных услуг у операторов сотовой связи в рамках действующих тарифов с абонентской платой. Так, почти у каждой компании есть опция «Безлимитные мессенджеры», благодаря которой перестает учитываться трафик при общении в WhatsApp и других подобных приложениях. Не бесплатно, но тоже неплохо.

Бывает ли бесплатный мобильный интернет. А у других операторов сотовой связи есть услуги, помогающие сэкономить мобильный трафик. Фото.

А у других операторов сотовой связи есть услуги, помогающие сэкономить мобильный трафик

Если вы пользуетесь тарифом с маленьким пакетом гигабайтов, то обязательно узнайте, как сэкономить трафик интернета. Об этом я рассказывал в отдельном материале, который тоже будет весьма полезен.

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