Телефон включается сам по себе. Что делать

Современные смартфоны, безусловно, очень функциональны и автономны. Они могут самостоятельно выполнять многие операции, которые аппараты 5- и уж тем более 10-летней давности выполнить не смогли бы ни при каких обстоятельствах. Другое дело, что иногда смартфоны начинают вести себя слишком уж самостоятельно, идя вразрез с требованиями самих пользователей. В таких случаях становится неважно, что именно он сделал – просто включился сам по себе или начал нажимать на экранные кнопки.

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О самопроизвольных нажатиях смартфоном на экран поговорим как-нибудь в следующий раз, а пока остановимся на самопроизвольных включениях. Тем более что в некоторых случаях это может оказаться куда более критичным видом самодеятельности вашего аппарата. Ведь никогда не знаешь, кто окажется рядом в этот момент и что он сможет увидеть.

Как отключить активацию экрана от уведомлений

Скорее всего, под самопроизвольными включениями большинство пользователей подразумевают именно активацию экрана, который загорается сам по себе. Но ведь иногда смартфон и просто может включиться без вашего желания. Как правило, это происходит при подключении смартфона к источнику электропитания.

Причём неважно, заряжен он или нет. Чаще всего если вы подключили телефон к розетке в выключенном состоянии, он включится. Такова природа современных устройств, и бесполезно пытаться как-либо с ней бороться. Просто свыкнитесь с тем, что подача электропитания на аккумулятор принудительно активирует её.

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Но ведь бывает и такое, что экран загорается сам по себе. На это может быть несколько причин – от пропущенных уведомлений и звонков до активной функции raise to wake up, о существовании которой многие даже не догадываются. Но обо всём по порядку.

С уведомлениями разобраться совсем просто:

Перейдите в «Настройки» и откройте «Уведомления»;

Здесь выберите «Другие настройки уведомлений»;

Отключите «Активация экрана при получении уведомления»;

Дождитесь следующего уведомления, чтобы проверить.

Как настроить звонилку от Гугл

Но одно дело уведомления, и другое дело входящие вызовы. На некоторых смартфонах звонки из чёрного списка не блокируются, а проходят как бы в фоновом режиме. То есть в момент самого вызова вы ничего не видите, но когда вызывающий абонент кладёт трубку, экран вашего смартфона может включиться сам по себе, свидетельствуя об этом событии.

К сожалению, исправить эту проблему можно только путём замены приложения звонилки, которая будет не скрывать звонки из чёрного списка, а по-настоящему их блокировать Для себя, например, я выбрал приложение «Телефон» от Google. Подробнее о нём я рассказывал в этой статье – обязательно почитайте, там много полезного и интересного.

Скачайте приложение «Телефон» от Google»;

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Откройте раздел «Приложения по умолчанию»;

Установите «Телефон» приложением для звонков по умолчанию.

Экран включается, когда поднимаешь телефон со стола

Ну, и последняя из наиболее распространённых причин самопроизвольной активации экрана – это работа режима raise to wake up. Проще говоря, это функция, которая принудительно активирует смартфон, когда вы берёте его в руки. Считается, что так он сразу будет готов к тому, чтобы начать им пользоваться. Особенно это актуально на устройства с поддержкой распознавания лиц – так он быстрее разблокируется и переносит вас на рабочий стол.

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Однако нравится этот режим далеко не всем из-за большого количества ложных срабатываний. Поэтому логично его просто отключить:

Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;

В строке поиска наверху забейте «Поднять»;

В поисковой выдаче откройте вкладку «Поднять»;

Отключите функцию «Активация устройства».

С этого момента экран вашего устройства не будет активироваться принудительно без вашего ведома, когда вы будете поднимать его со стола или доставать из кармана. Это не только перестанет раздражать вас самопроизвольными включениями, но и позволит сэкономить ресурс аккумулятора, а значит, и продлить время автономной работы смартфона.