Можно ли телефон на Андроид заряжать зарядкой от Айфона, Айпада или Макбука

Существует много мифов о зарядке смартфона. Одни говорят, что заряжать их нужно медленно, не пользуясь мощными блоками питания, другие уверяют, что зарядка в течение ночи может сгубить аккумулятор раньше, а третьи искренне верят, что использовать можно только комплектный зарядник и никакой другой. В особо запущенных случаях все эти рекомендации совпадают. Но ведь откуда-то люди, которые так считают, берут эту информацию, не так ли? Стало быть, нам нужно её либо подтвердить, либо опровергнуть.

Можно ли измерить давление смарт-часами? Спойлер: да

Недавно один знакомый спросил меня, а можно ли заряжать Android-смартфон зарядником от iPhone, iPad или MacBook? Причём его интересовало сразу два аспекта. Во-первых, совместимы ли зарядники Apple с устройствами сторонних производителей вроде Samsung или Xiaomi. А, во-вторых, не нанесёт ли их использование в паре какого-либо вреда. Попробуем разобраться.

Будет ли зарядник Apple заряжать Android-смартфон

Ну, на самом деле никаких ограничений на использование зарядников Apple с Android-смартфонами нет. Об этом не пишет ни сама Apple, ни остальные производители. Так что поводов для сомнений тут быть не может – используйте их в паре и не бойтесь. Ничего страшного гарантированно не случится.

В принципе, я понимаю, откуда пошла теория о несовместимости зарядных устройств Apple и смартфонов под управлением Android. Поводом для этого стала несовместимость адаптеров питания компании из Купертино с контрафактными кабелями, которые просто блокировались при подключении к устройству. Это было сделано из соображений безопасности, чтобы некачественный кабель не мог повредить устройство или блок питания.

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Другое дело, что кое-какие советы по совместному использованию зарядных устройств Apple и смартфонов под управлением Android всё-таки есть:

Не используйте для зарядки Android-смартфонов 5-ваттные блоки питания (от старых iPhone). Они недостаточно мощны и будут заряжать ваш аппарат часа 4, а то и 5.

(от старых iPhone). Они недостаточно мощны и будут заряжать ваш аппарат часа 4, а то и 5. Не используйте 27-ваттный адаптер питания от MacBook, он поддерживает только 2 профиля электропитания, которые скорее всего не раскачают аккумулятор вашего смартфона.

от MacBook, он поддерживает только 2 профиля электропитания, которые скорее всего не раскачают аккумулятор вашего смартфона. Выбирайте зарядные устройства с поддержкой стандарта USB-PD (Power Delivery) – только они позволят заряжать ваш смартфон на максимальной мощности.

– только они позволят заряжать ваш смартфон на максимальной мощности. Лучше всего для быстрой зарядки Android-смартфона от зарядного устройства Apple использовать собственный кабель Apple с USB-C на USB-C.

Что нужно знать о зарядке смартфона

Несмотря на то что практических ограничений на совместное использование Android-смартфонов в паре с зарядными устройствами Apple нет, существуют технические особенности, которые банально не позволят вам зарядить свой аппарат на максимальной скорости. Мало того, что большинство блоков питания Apple имеют малую мощность, а Android-смартфоны сегодня поддерживают и 60, и 80, и даже 120 Вт, так ещё и профили электропитания у них зачастую не совпадают.

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О том, что такое профили электропитания, почему они важны и почему именно из-за них, казалось бы, мощный зарядник блок оказывается не в силах зарядить обычный смартфон, мы рассказывали тут. Обязательно почитайте, это очень интересно и, что самое главное, полезно для понимания процессов, которые происходят в процессе зарядки. Поэтому я бы рекомендовал не гнаться за собственными зарядными блоками Apple, а купить что-нибудь более универсальное и мощное. Например, как этот адаптер от Baseus.

Купить универсальный зарядник для Android

А теперь ещё раз тезисно: