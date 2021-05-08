Можно ли телефон на Андроид заряжать зарядкой от Айфона, Айпада или Макбука

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Иван Кузнецов 0

Существует много мифов о зарядке смартфона. Одни говорят, что заряжать их нужно медленно, не пользуясь мощными блоками питания, другие уверяют, что зарядка в течение ночи может сгубить аккумулятор раньше, а третьи искренне верят, что использовать можно только комплектный зарядник и никакой другой. В особо запущенных случаях все эти рекомендации совпадают. Но ведь откуда-то люди, которые так считают, берут эту информацию, не так ли? Стало быть, нам нужно её либо подтвердить, либо опровергнуть.

Зарядник Apple

На зарядку смартфонов на Android от зарядников Apple нет никаких ограничений

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Недавно один знакомый спросил меня, а можно ли заряжать Android-смартфон зарядником от iPhone, iPad или MacBook? Причём его интересовало сразу два аспекта. Во-первых, совместимы ли зарядники Apple с устройствами сторонних производителей вроде Samsung или Xiaomi. А, во-вторых, не нанесёт ли их использование в паре какого-либо вреда. Попробуем разобраться.

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Зарядники

Зарядники Apple бывают разные, но зачастую не подходят Android-смартфонам из-за малой мощности

Ну, на самом деле никаких ограничений на использование зарядников Apple с Android-смартфонами нет. Об этом не пишет ни сама Apple, ни остальные производители. Так что поводов для сомнений тут быть не может – используйте их в паре и не бойтесь. Ничего страшного гарантированно не случится.

В принципе, я понимаю, откуда пошла теория о несовместимости зарядных устройств Apple и смартфонов под управлением Android. Поводом для этого стала несовместимость адаптеров питания компании из Купертино с контрафактными кабелями, которые просто блокировались при подключении к устройству. Это было сделано из соображений безопасности, чтобы некачественный кабель не мог повредить устройство или блок питания.

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Другое дело, что кое-какие советы по совместному использованию зарядных устройств Apple и смартфонов под управлением Android всё-таки есть:

  • Не используйте для зарядки Android-смартфонов 5-ваттные блоки питания (от старых iPhone). Они недостаточно мощны и будут заряжать ваш аппарат часа 4, а то и 5.
  • Не используйте 27-ваттный адаптер питания от MacBook, он поддерживает только 2 профиля электропитания, которые скорее всего не раскачают аккумулятор вашего смартфона.
  • Выбирайте зарядные устройства с поддержкой стандарта USB-PD (Power Delivery) – только они позволят заряжать ваш смартфон на максимальной мощности.
  • Лучше всего для быстрой зарядки Android-смартфона от зарядного устройства Apple использовать собственный кабель Apple с USB-C на USB-C.

Что нужно знать о зарядке смартфона

Baseus

Для себя я бы выбрал универсальный адаптер от Baseus на 65 Вт

Несмотря на то что практических ограничений на совместное использование Android-смартфонов в паре с зарядными устройствами Apple нет, существуют технические особенности, которые банально не позволят вам зарядить свой аппарат на максимальной скорости. Мало того, что большинство блоков питания Apple имеют малую мощность, а Android-смартфоны сегодня поддерживают и 60, и 80, и даже 120 Вт, так ещё и профили электропитания у них зачастую не совпадают.

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О том, что такое профили электропитания, почему они важны и почему именно из-за них, казалось бы, мощный зарядник блок оказывается не в силах зарядить обычный смартфон, мы рассказывали тут. Обязательно почитайте, это очень интересно и, что самое главное, полезно для понимания процессов, которые происходят в процессе зарядки. Поэтому я бы рекомендовал не гнаться за собственными зарядными блоками Apple, а купить что-нибудь более универсальное и мощное. Например, как этот адаптер от Baseus.

Купить универсальный зарядник для Android

А теперь ещё раз тезисно:

  • Заряжать Android-смартфоны адаптерами питания Apple — можно, никаких запретов на это не существует;
  • Адаптеры питания Apple зачастую обладают недостаточно высокой мощностью, так что вряд ли прокачают аккумуляторы флагманских смартфонов на Android;
  • Выбирайте зарядные устройства как можно мощнее, но смотрите, чтобы они поддерживали наиболее широкий спектр профилей электропитания;
  • Собственные адаптеры питания Apple зачастую не поддерживают левые кабели, поэтому лучше использовать фирменные кабели Apple c USB-C на USB-C;
  • Если зарядка смартфона от адаптера питания Apple идёт медленно, лучше заменить его на более универсальный блок.
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