Телефон живет своей жизнью. Что делать

Многие пользователи сталкиваются с проблемой, когда смартфон начиняет жить своей собственной жизнью: перезагружается, запускает рандомные программы, самостоятельно совершает звонки. Причин этому может быть огромное множество: от сломанного дисплея, до программных багов. Конечно, если вы хоть раз столкнулись с подобным, то следовало бы сразу отнести гаджет в сервисный центр, но, увы, иногда такой возможности просто нет. Сегодня предлагаю разобрать самые популярные проблемы, которые могут привести к поломке аппарата и разобраться, можно ли что-то сделать самостоятельно.

Вот уже порядка двух лет в качестве своего второго телефона я использую Redmi 5A. За несколько лет этот малыш стал моим лучшим другом. Однако спустя некоторое время, смартфон начал самостоятельно перезагружаться, не реагировать на прикосновения и вести себя не подобающим образом.

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Почему телефон сам нажимает экран

Пожалуй самая распространенная проблема — самопроизвольное нажатие экрана. В сети существует очень много пользователей, которые хоть раз испытывали данную проблему. Причин может быть очень много:

Падение или удар устройства.

Низкое качество сборки.

Попадание влаги.

Механические повреждения девайса.

Некачественный резистивный дисплей.

Конечно, если вы уронили телефон с высоты или подвергли его какому-либо механическому повреждению, лучше сразу обратиться в сервисный центр. Однако если проблема застала вас внезапно, можно прибегнуть к некоторым манипуляциям в домашних условиях.

Для начала попробуйте отклеить защитное стекло, если таковое имеется. Беда в том, что большинство пользователей пренебрегает качественными аксессуарами и покупает дешевую защиту, которая может негативно сказаться на опыте использования.

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Калибровка сенсора на Андроид

Первое, что я бы рекомендовал сделать, если ваш смартфон стал самопроизвольно нажимать на экран — калибровка. Конечно, вероятность того, что данный способ избавит вас от всех проблем, крайне низка, но, с другой стороны, так вы сможете значительно облегчить работу сервисного центра.

Чтобы провести калибровку экрана вам необходимо:

Разблокировать смартфон.

Открыть Настройки.

Перейти в раздел Дисплей.

Пролистать до пункта Калибровка.

Положить смартфон на горизонтальную поверхность.

Запустить калибровку экрана.

Готово.

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Как сбросить телефон до заводских настроек

Если калибровка сенсора не помогает, предлагаю сбросить телефон до заводских настроек.Шаг достаточно радикальный, имейте это ввиду. Если на смартфоне содержатся какие-либо ценные файлы, обязательно перенесите их на внешний носитель. Об этом мы поговорим ниже. Чтобы полностью сбросить настройки смартфона, следуйте инструкции:

Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления»;

Пролистайте вниз до вкладки «Сброс» и откройте её;

Выберите «Восстановление заводских настроек»;

Нажмите «Сбросить настройки телефона» и подтвердите процедуру.

Автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже касался этого вопроса в своей предыдущей статье, где рассказывал, что есть способы более жесткого удаления. Я лишь обозначил самый простой.

Как перенести файлы с телефона на ноутбук

Я человек простой. Как только телефон начинает лагать, сразу же проверяю его на наличие Способов сохранить файлы при сбросе настроек очень много. Из них я бы выделил следующие:

передача файлов через USB-кабель.

с помощью Bluetooth.

использование Вай-фая.

Облачные сервисы.

Ранее мои коллеги уже рассказывали про приложения для передачи файлов с компьютера на Android и обратно, рекомендую ознакомиться. Я же обычно использую для этого облачные хранилища. Согласитесь, в 2021 году уж очень не хочется подключать кактие-то провода или пользоваться флешками с картридерами.

Ремонт смартфона в сервисном центре

Если ничего не помогло, самое время отнести телефон в сервисный центр. И здесь тоже существует очень много подводных камней. Сервисные центры очень любят наживаться на простых пользователях.

Сотрудник постарается выжать из вас все соки, особенно если телефон нужен вам в кратчайшие сроки. Старайтесь обращаться только в авторизованные центры, так вы снизите риски попасть на мошенников.

Обязательно прочитайте договор об оказании услуг очень внимательно — там должны быть указаны все услуги и сумма полностью. Обговорите цену ремонта заранее, а если вам сообщат о необходимости доплатить — смело разворачивайтесь. После проведения диагностики устройства требуйте документ, где будут описаны все неисправности. Учтите, что после ремонта вы можете смело требовать устранение вторичных дефектов.

Как правильно выбрать новый смартфон на Android.

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