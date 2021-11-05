Как правильно выбрать новый смартфон на Android

Тем, кто собирается покупать себе айфон гораздо удобнее. У них нет большой необходимости подолгу выбирать бренд, копаться в разных характеристиках и тому подобное. С другой стороны, такой пользователь получается сильно ограничен. По сути, у него нет выбора вообще. Все, что он может сделать — выбрать одну модель из пяти и выбрать объем встроенной памяти. На Android же все иначе: процессор, экран, камера, материалы корпуса, биометрическая защита и многое другое. Причем даже если получится найти телефон, полностью соответствующий вашему запросу, не факт, что он вам понравится.

Тут все, что надо знать об Android 12 перед обновлением.

Когда менять смартфон на новый

Еще до покупки нового гаджета следует задать себе вопрос: а почему вы собрались пересесть на модель постарше? Одно дело, когда у вас на это есть веские причины, вроде поломки или отсутствия модуля NFC. И совсем другое, когда вы понимаете, что качество снимков вас в корне не устраивает. Понятно, что тогда в магазине будем делать упор именно сюда, но, понимаете, важно не упустить из виду и другие параметры.

Ранее мы уже рассказывали вам о том, как часто надо менять смартфон. В статье автор AndroidInsider.ru подробно рассказал о всех нюансах, а я просто резюмирую его слова:

Телефон сломался, а ремонт стоит больше 70% от стоимости нового.

Отсутствие обновлений операционной системы.

Постоянные лаги устройства.

Личная необходимость в хорошей камере или других параметрах.

Дисплей телефона

На дисплей следует обратить особое внимание. Все-таки с ним вы будете взаимодействовать постоянно. Я знаю много пользователей, которые не обратили должного внимания на этот пункт, а потом долго кусали локти.

В первую очередь надо обратить внимание на размер. Большинство моделей сейчас поставляются с диагональю от 6 дюймов и выше. Почему? Конечно же для комфортного просмотра видео. Даже если у вас есть дома планшет и телевизор, не думайте, что просмотр YouTube полностью перекочует туда. Это неправда.

Компактный смартфон найти в наше время не так просто. Большинство из них либо из ультрабюджетного сегмента, либо недоступны для покупки в России. Однако нам все же удалось найти несколько крутых вариантов, обязательно загляните.

IPS против AMOLED

Конкуренция между дисплеями AMOLED и IPS идет уже долгие годы. Раньше все казалось предельно просто: хочешь яркие, насыщенные цвета — AMOLED, не хочешь — IPS. Сейчас все не так просто. Производители давно научились настраивать цветопередачу так, чтобы ваши глаза не сильно напрягались.

Тем не менее, у AMOLED-экранов есть некоторые преимущества. В своем Яндекс.Дзен мы уже рассказывали про эксперимент от Samsung, в котором четко было показано, что AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц лучше справляется с динамическим контентом, чем IPS с частотой 120 Гц.

90 или 120 Гц

Еще одним важным параметром является частота обновления экрана. В основном на рынке существует два типа: 90 и 120 Гц. Благодаря обновлению с повышенной частотой элементы интерфейса обновляются быстро и плавно, без рывков. На деле вы вряд ли заметите разницу между этими параметрами. Единственное, где фича может по-настоящему пригодиться — игры.

Смартфон с хорошей камерой

Как рассуждает дилетант: «Возьму себе телефон от Xiaomi, там целых 108 МП. Вот это кадры получатся». На деле же у камеры смартфона существует огромное количество разных характеристик, которые напрямую влияют на качество снимка.

Первое, на что важно обратить внимание — сенсор, который является аналогом пленки в старых фотоаппаратах. Его размер — одна из главных характеристик камеры. Когда вы снимаете, свет проходит через объектив и попадает на светочувствительную матрицу. Телефон в свою очередь должен уловить как можно больше света и превратить его в готовую картинку.

Получается, что чем больше размер сенсора, тем больше попадает туда света, а значит, качество изображения будет выше Обычно производители указывают габариты в дюймах через дробь. То есть, чем больше в дроби знаменатель, тем больше света может захватить камера.

Вторым важным параметром будет размер пикселя. Он обычно указывается в числовых значениях с приставкой µm. Тут все работает по аналогии со светом. Чем больше размер отдельного пикселя, тем больше света он может забрать, а значит, качество изображения выходит выше.

Суть в том, что сейчас надо присматриваться к смартфонам с небольшим количеством пикселей, ибо если их много, теряется отдельный размер каждого из них.

Зачем телефону несколько камер

Почти во всех современных смартфонах несколько камер. Однако если в дорогих флагманах это резонно, то в большинстве бюджетных устройств не больше, чем маркетинг. Каждая камера отличается между собой и несет свою функциональность. Впрочем, посмотрите сами:

Классический широкоугольный модуль (выступает в качестве основного и имеет самое большое разрешение) – на него ведётся съёмка в авторежиме;

(выступает в качестве основного и имеет самое большое разрешение) – на него ведётся съёмка в авторежиме; Телефото-модуль (так же известный, как телевик) – используется для оптического зума и создания перспективы при съёмке портретов;

(так же известный, как телевик) – используется для оптического зума и создания перспективы при съёмке портретов; Сверхширокоугольный модуль – (имеет угол обзора от 120 градусов) используется в сценариях съёмки, когда требуется более широкий охват;

– (имеет угол обзора от 120 градусов) используется в сценариях съёмки, когда требуется более широкий охват; Макро-модуль – используется для съёмки мелких объектов, когда требуется приблизить камеру к объекту съёмки максимально близко;

– используется для съёмки мелких объектов, когда требуется приблизить камеру к объекту съёмки максимально близко; Лидар или ToF-сенсор – по сути, и не камера вовсе, а специальный сенсор, который считывает только объём окружающих объектов, выделяя их на общем фоне, поэтому хорошо годится для съёмки портретов в темноте и AR.

Сколько оперативной памяти нужно смартфону

Оперативная память (ОЗУ) - это временная память, где находятся все данные, которые вы используете в данное время.

В последнее время во всех Android-смартфонах установлено от 4 ГБ оперативной памяти и выше. В принципе, этого должно хватить на любые задачи. Но суть в том, что пользователи запускают несколько программ параллельно, а в итоге одно из приложений в фоне просто сгружается и вылетает.

Поэтому нельзя сказать сколько нужно оперативной памяти для игр или просмотра видео. Все индивидуально под каждый сценарий использования. Среднее значение на рынке сейчас — 6 ГБ.

Ранее темы касался автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин, где подробно разобрали все детали. Рекомендую к прочтению.

С каким объемом памяти взять смартфон

Первый совет, который хотелось бы дать всем пользователям: обратите внимание сколько памяти было занято на предыдущем устройстве, и вспомните, хватало ли вам этого объема. Я большой поклонник облачных хранилищ, поэтому 64 ГБ кажется за глаза. Мои коллеги совсем другого мнения и в большинстве используют версии смартфонов на 256 ГБ.

Отдельного внимания заслуживает кеш, который занимает очень много пространства. Бывает так, что вроде бы и файлов на телефоне никаких нет, а память забита. Поэтому покупая устройство с минимальным объемом памяти, вы как бы подписываете согласие на то, что будете периодически ее очищать.

Где взять QR-код вакцинации, как сохранить его в смартфоне и быстро показать.

Что касается материалов корпуса, я большой поклонник стеклянных смартфонов. Они и выглядят очень красиво, и в руке лежат удобно. Многие предпочитают металлический корпус. Здесь большим недостатком будет отсутствие возможности беспроводной зарядки.

Все остальное, друзья, уже ваши личные пожелания. Бесконтактная оплата, датчик отпечатков пальцев, сканер лица и многое другое хоть и являются полезными фичами для многих пользователей, явно не определяют покупку в целом.

А на какие параметры вы обращаете большее вынимание? Обязательно поделитесь своим мнением по этому поводу в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.