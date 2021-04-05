Что будет, если сбросить все настройки на Андроид до заводских

Вам когда-нибудь приходилось сбрасывать свой смартфон на Android до заводских настроек? Скорее всего, нет. Потому что особого смысла в этой процедуре нет, особенно, если с аппаратом всё в порядке. Несмотря на то что вы в принципе можете без проблем восстановить данные, которые были на устройстве до сброса, это совершенно необязательная процедура, выполняемая только в крайних случаях. Тем интереснее тем, кто никогда не делал сброса, что происходит, если его всё-таки выполнить. Восполняем пробел.

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Сам по себе сброс настроек – это крайняя мера, к которой следует прибегать только в самых крайних случаях, и только, если вы отдаёте себе отчёт в том, зачем это нужно. Он представляет собой удаление всех данных из памяти устройства или внешнего накопителя, который используется в устройстве, а также всех приложений и надстроек, совершённых пользователем.

Зачем сбрасывать до заводских настроек

Резонных причин для проведения этой процедуры не так уж и много:

Заражение вирусами или другим вредоносным ПО

Самопроизвольные зависания или перезагрузки

Продажа смартфона на вторичном рынке

Потеря или кража смартфона

Выполнить сброс до заводских настроек можно как на самом устройстве, так и удалённо. Второй способ считается экстренным, потому что обычно выполняется в ситуации, когда устройство потеряно или украдено. Правда, удалённый сброс не всегда представляется возможным, поскольку для удаления всех данных требуется, чтобы устройство находилось в сети. Это нужно, потому что сигнал аппарату будет направлен через интернет. Но обо всём порядку.

Как сбросить настройки телефона до заводских

Сначала разберём, как выполнить удалённый сброс, потому что тут всё намного проще:

Перейдите на сайт отслеживания своего устройства;

Пройдите авторизацию в своём аккаунте Google;

Выберите нужное устройство и нажмите Erase Device;

Убедитесь в наличии соединения подтвердите удаление данных.

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После этого все данные с вашего устройства будут удалены, а новый владелец, который нашёл его или украл, не сможет получить к ним доступ, даже если найдёт способ снять с него блокировку. Правда, помните, что сброс настроек лишит вас возможности отслеживать свой гаджет и дальше, потому что вместе с данными из его памяти пропадут и все авторизации.

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Перейдите в «Настройки» — «Система и обновления»;

Пролистайте вниз до вкладки «Сброс» и откройте её;

Выберите «Восстановление заводских настроек»;

Нажмите «Сбросить настройки телефона» и подтвердите процедуру.

Какие бывают сбросы настроек

Наверняка вы обратили внимание, что в разделе «Сброс» есть целых три параметра:

Сброс всех настроек не удаляет данные, а просто откатывает устройство к тем параметрам, которые были установлены при активации. Пригодится, если вы что-то там наизменяли, а теперь не знаете, как вернуть всё назад. Выполнение этой процедуры позволит сохранить все установленные приложения и имеющиеся в их распоряжении данные.

Сброс настроек сети, соответственно, откатывает все настройки сети к заводским. В этом случае интернет-профиль вашего оператора тоже будет удалён, а DNS откатится к исходному. Что касается приложений и остальных данных, которые были до сброса, они останутся на устройстве как и прежде, никуда не девшись.

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Восстановление заводских настроек – это самый суровый метод удаления данных и восстановления к исходному состоянию. Как ни странно, он вообще не содержит в своём названии слова «сброс». После него на устройстве не останется никаких признаков того, что его кто-то использовал. Вам придётся настроить его заново, выбрав те же параметры, которые вы выбирали при первоначальной активации.

Какой способ выбрать, решайте по ситуации. Если ничего критического с устройством не произошло, а вы просто изменили какую-то надстройку и теперь не знаете, как вернуть всё назад, выбирайте сброс настроек. Если возникли неполадки с интернетом, сбросьте данные сети – как правило, это помогает. Ну, а если устройство продаётся или с ним происходит что-то совсем неладное, поможет только полное восстановление.