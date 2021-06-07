В бете Telegram для Android появились групповые видеозвонки

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Telegram можно смело назвать демократическим сервисом. Появление большинства новых функций, которыми он обзавёлся, так или иначе было спровоцировано пользователями, буквально требовавшими от разработчиков их внедрения. Анимированные стикеры, чат с самим собой, прямое обновление и голосовые чаты – перечислять можно бесконечно. Но вот групповые видеозвонки разработчики мессенджера запускать не спешили. Разве что Павел Дуров в самом начале зимы пообещал, что они выйдут до конца этого года. В принципе, не обманул.

Телеграм

В бете Телеграма появились видеочаты

Павел Дуров показал групповые видеозвонки в Telegram. Спойлер: круче, чем в WhatsApp

Telegram приступил к открытому бета-тестированию групповых видеозвонков. Теперь любой желающий может присоединиться к испытаниям нововведения и проверить на себе работу заявленного нововведения. Разбираемся, что и как работает.

Как включить видеочат в Telegram

Для начала вам потребуется скачать бета-версию Telegram. К счастью, как-то отдельно регистрироваться в программе предварительных испытаний не нужно:

  • Скачайте актуальную бета-сборку по этой ссылке;
  • Запустите бета-версию приложений и авторизуйтесь;
Видеоконференция

Видеочат активируется только через голосовой чат

  • Перейдите в любую группу и создайте голосовой чат;
Видеочат

Чат нужно обязательно назвать #vid

  • Переименуйте чат и добавьте в его название хэштег #vid;
  • Нажмите на появившуюся кнопку камеры – видеочат запущен.

Может показаться, что инструкция выглядит несколько странно. По крайней мере, два из предложенных критерия подключения. Но запуск из голосового чата является обязательным критерием, потому что у них и у видеоконференций общий инструмент управления.

Telegram показал, как WhatsApp нас обманывает

Тут можно назначать время выхода в эфир, переключаться между собеседниками, делиться изображением экрана, управлять привилегиями, которые есть у участников видеоконференции, и делать многое другое. Разработчики решили просто не изобретать велосипед заново, а добавили новую функцию к уже имеющемуся механизму.

А вот использование хэштега #vid в названии голосового чата является своего рода чит-кодом. Если его не ввести, кнопки активации камеры не появится, и голосовой чат так и останется голосовым без возможности общения по видеосвязи.

Групповые видеозвонки в Telegram

Правда, возможность поделиться изображением своего экрана пока недоступна. Вернее, кнопка для её активации есть, а сам инструмент не работает. Во всяком случае, каждый раз, когда я пытался это сделать, Telegram выдавал мне неизвестную ошибку, номер которой я даже не стал запоминать.

Камера

Телеграм позволяет предварительно посмотреть на себя через камеру, а потом подключаться к видеочату

В целом видеозвонки в Telegram довольно сложно назвать таковыми. Скорее, это именно видеоконференции, потому что просто так взять и собрать случайных людей у вас не получится.

Участниками видеоконференции смогут быть только участники одной конкретной группы, где вы создаёте голосовой чат. А если у вас нет группы? В этом случае видеосвязь – по крайней мере, групповая – будет вам недоступна. Ведь она же групповая, так что тут всё логично, не так ли?

Как превратить Telegram в безлимитное облачное хранилище

Яснее ясного, что Telegram решил составить конкуренцию более продвинутым сервисам для видеоконференций вроде Meet или Zoom. Другое дело, что с точки зрения рядового пользователя необходимость состоять в группе выглядит по меньшей мере странно.

Ведь если я хочу пообщаться сразу с несколькими близкими людьми, которые не состоят в группе, то у меня такой возможности не будет. Это, может быть, и логично, но крайне неудобно, потому что в WhatsApp таких ограничений нет.

Теги
Лонгриды для вас
WhatsApp
WhatsApp удалит ваш аккаунт, если вы не примете новое соглашение

Думаю, вы слышали, что в конце прошлого года WhatsApp предложила пользователям принять новое соглашение, в котором предупредила о планах сливать их данные Facebook. Несмотря на то что мессенджер и раньше принадлежал социальной сети, его руководство никогда не позволяло себе говорить о сливе пользовательских данных. Само собой, это вызвало самую негативную реакцию, и WhatsApp пришлось сначала отложить введение новых правил, а потом начать объяснять, что под сливом данных подразумевалось совсем не то, о чём все подумали. В общем, стало понятно, что руководство мессенджера испугалось оттока аудитории. Но потом как-то резко передумало, и пошло на крайние меры.

Читать далее
T9
Как на Андроиде включить Т9

Клавиатура может по праву считаться одним из наиболее используемых инструментов современных смартфонов. С её помощью мы пишем сообщения в месседжерах, набираем поисковые запросы в Google, ищем видео на YouTube, комментируем публикации в Инстаграме и делаем много чего ещё. Но многие жалуются на неудобство реализации современных клавиатур. Даже Gboard, которая, на мой взгляд, является наиболее удобной, всё равно не прощает ошибок, требуя более точно попадать по клавишам. Но решить эту проблему можно активацией функции Т9.

Читать далее
Google Play
Что Android 12 изменит в работе сторонних магазинов приложений

Несмотря на то что Google, в отличие от Apple, никогда не запрещала использовать сторонние магазины приложений для Android, Google Play всё равно оставался приоритетным. Мало того, что политика поискового гиганта строилась на постоянном хейте альтернативных каталогов, так им ещё и запрещалось использовать те же системные механизмы, что и Google Play. В результате многие пользователи отказывались от альтернатив, осознавая, что единственный магазин приложений для Android, который может нормально работать, - это Google Play. Однако с выходом Android 12 кое-что изменится.

Читать далее
Новый комментарий