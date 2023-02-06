Каким бы навороченным ни был смартфон, так или иначе мы пользуемся им как средством связи, которое позволяет принимать и совершать звонки. Чтобы не потерять номера, мы сохраняем контакты. А в какой-то момент у нас обязательно возникает потребность перекинуть их с одного устройства на другое. Операционная система Android предлагает несколько вариантов реализации этой нехитрой затеи, и сегодня мы посмотрим на все способы, как перенести контакты с телефона на телефон.

Как перенести контакты с Андроида на Андроид

Перекинуть контакты с телефона на телефон Андроид можно на этапе первого включения нового устройства. Многие пренебрегают этим способом, хотя он является самым простым и быстрым. О нем я рассказывал в рамках текста о настройке Xiaomi после покупки. Если вы являетесь владельцем смартфона другой марки, то все равно можете воспользоваться рекомендациями, так как процесс переноса данных выполняется через аккаунт Google, доступный и на Xiaomi, и на Samsung, и на HONOR.

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Допустим, вы пропустили первую настройку. И как же действовать в таком случае? У вас будет два варианта: более удобный и менее удобный. Предлагаю начать с самого простого, а второй метод оставим про запас, если первый способ не поможет.

Синхронизация контактов Гугл

Подавляющее большинство смартфонов Android за исключением устройств HUAWEI использует в качестве системообразующей единицы аккаунт Google. Учетная запись помогает нам, в частности, синхронизировать контакты. Если эта опция включена, то при переходе на другой смартфон достаточно авторизоваться в том же профиле, и номера автоматически появятся в записной книжке.

Но пойдем по порядку. Сначала нужно включить синхронизацию контактов Гугл на старом устройстве:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Активируйте опцию «Автосинхронизация данных». Нажмите кнопку «Синхронизировать» напротив аккаунта Google.

По умолчанию в облако Google загружаются все данные от электронной почты Gmail до записей в календаре. Однако в настройках телефона бывает отключена синхронизация контактов. Поэтому на всякий случай рекомендую выполнить проверку:

Нажмите на «Google» в разделе настроек «Аккаунты и синхронизация». Выберите нужный аккаунт, если у вас их несколько. Проверьте наличие галочки напротив пункта «Контакты». Если ее нет — поставьте.

Теперь мы убедились, что контакты загружены в облако. Далее остается авторизоваться в аккаунте Google на втором устройстве:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Нажмите кнопку «Добавить аккаунт». Среди предложенных вариантов выберите «Google». Войдите, используя логин и пароль.

Не помните логин или пароль? Тогда либо переходите ко второму способу, как перенести контакты, либо ознакомьтесь с нашей инструкцией на случай, если не получается войти в аккаунт Гугл.

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Резервная копия контактов

Перекинуть контакты с Андроида на Андроид получится и другим способом. Условно его можно назвать ручным, но, не исключено, что именно этот вариант покажется вам более удобным. Первым делом необходимо создать файл контактов VCF:

Откройте приложение «Контакты» на телефоне. Нажмите на «три точки» или перейдите в раздел «Управление контактами», если на вашем устройстве по умолчанию используется звонилка Google. Выберите опцию «Экспорт в файл». Отметьте, откуда планируете брать номера: аккаунт Гугл, устройство или SIM-карта. Нажмите кнопку «Экспортировать в VCF-файл». Выберите папку и нажмите «Сохранить».

Не буду проговаривать, как передать файл с телефона на телефон, поскольку этой теме мы уже посвящали большой материал. Лучше сразу расскажу про импорт контактов VCF:

На новом смартфоне откройте раздел «Управление контактами» в настройках своего приложения для совершения звонков. Нажмите кнопку «Импорт из файла». Укажите, куда нужно сохранить контакты (память телефона или аккаунт). Выберите файл VCF.

Если выбираете аккаунт, то не забудьте синхронизировать с ним контакты. Об этом я уже говорил ранее, поэтому в случае чего пролистайте страницу на несколько абзацев вверх, где изложен весь алгоритм.

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Как перенести контакты на SIM-карту

Тем, кто хочет перенести контакты на кнопочный телефон или просто узнать о еще одном способе, предлагаю воспользоваться SIM-картой, ведь она тоже умеет хранить номера. Но что, если список абонентов находится в памяти устройства? Тогда нужно перенести контакты с телефона на СИМ-карту. Чаще всего эта опция скрывается в разделе «Управление контактами» в настройках приложения для звонков и ждет момента, когда вы нажмете на «Экспорт».

Однако, если вы пользуетесь звонилкой от Google, то в приложении «Контакты» не найдете кнопку «Экспорт в SIM». Единственный выход из ситуации — сторонний софт. Например, программа Copy to SIM Card:

Запустите приложение и дайте ему все разрешения. Откройте вкладку «Phone». Отметьте номера вручную или нажмите кнопку «Select All». Подтвердите экспорт контактов на СИМ нажатием кнопки «Copy».

Остается извлечь SIM-карту из одного телефона и поставить ее в другой. Контакты сразу появятся в одноименном приложении. А в случае, если вам нужно сохранить их во внутренней памяти, прочитайте заключительную часть нашей инструкции.

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Как перенести контакты с SIM на телефон

В отличие от передачи на SIM, перенести контакты c СИМ-карты на телефон не составляет труда. Откройте приложение для звонков, перейдите в раздел «Управление контактами», нажмите кнопку «Импорт с SIM-карты» и выберите, куда сохранить список абонентов (аккаунт или память устройства).

Если ваш новый телефон кнопочный, то внимательно изучите его настройки. В них тоже должен находиться пункт, похожий на «Управление контактами», где обязательно скрывается функция импорта номеров с внешнего носителя (SIM-карты).