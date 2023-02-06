Как перенести контакты с телефона на телефон

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Герман Вологжанин 0

Каким бы навороченным ни был смартфон, так или иначе мы пользуемся им как средством связи, которое позволяет принимать и совершать звонки. Чтобы не потерять номера, мы сохраняем контакты. А в какой-то момент у нас обязательно возникает потребность перекинуть их с одного устройства на другое. Операционная система Android предлагает несколько вариантов реализации этой нехитрой затеи, и сегодня мы посмотрим на все способы, как перенести контакты с телефона на телефон.

Как перенести контакты с телефона на телефон. Для передачи контактов с телефона на телефон даже не понадобится устанавливать специальные программы. Фото.

Для передачи контактов с телефона на телефон даже не понадобится устанавливать специальные программы

Как перенести контакты с Андроида на Андроид

Перекинуть контакты с телефона на телефон Андроид можно на этапе первого включения нового устройства. Многие пренебрегают этим способом, хотя он является самым простым и быстрым. О нем я рассказывал в рамках текста о настройке Xiaomi после покупки. Если вы являетесь владельцем смартфона другой марки, то все равно можете воспользоваться рекомендациями, так как процесс переноса данных выполняется через аккаунт Google, доступный и на Xiaomi, и на Samsung, и на HONOR.

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Допустим, вы пропустили первую настройку. И как же действовать в таком случае? У вас будет два варианта: более удобный и менее удобный. Предлагаю начать с самого простого, а второй метод оставим про запас, если первый способ не поможет.

Синхронизация контактов Гугл

Синхронизация контактов Гугл. Аккаунт Google решает все проблемы. Фото.

Аккаунт Google решает все проблемы

Подавляющее большинство смартфонов Android за исключением устройств HUAWEI использует в качестве системообразующей единицы аккаунт Google. Учетная запись помогает нам, в частности, синхронизировать контакты. Если эта опция включена, то при переходе на другой смартфон достаточно авторизоваться в том же профиле, и номера автоматически появятся в записной книжке.

Но пойдем по порядку. Сначала нужно включить синхронизацию контактов Гугл на старом устройстве:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Активируйте опцию «Автосинхронизация данных».
  4. Нажмите кнопку «Синхронизировать» напротив аккаунта Google.
Синхронизация контактов Гугл. Старайтесь держать автосинхронизацию включенной, чтобы не потерять контакты. Фото.

Старайтесь держать автосинхронизацию включенной, чтобы не потерять контакты

По умолчанию в облако Google загружаются все данные от электронной почты Gmail до записей в календаре. Однако в настройках телефона бывает отключена синхронизация контактов. Поэтому на всякий случай рекомендую выполнить проверку:

  1. Нажмите на «Google» в разделе настроек «Аккаунты и синхронизация».
  2. Выберите нужный аккаунт, если у вас их несколько.
  3. Проверьте наличие галочки напротив пункта «Контакты». Если ее нет — поставьте.
Синхронизация контактов Гугл. Убедитесь, что контакты синхронизованы с вашим аккаунтом. Фото.

Убедитесь, что контакты синхронизованы с вашим аккаунтом

Теперь мы убедились, что контакты загружены в облако. Далее остается авторизоваться в аккаунте Google на втором устройстве:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Нажмите кнопку «Добавить аккаунт».
  4. Среди предложенных вариантов выберите «Google».
  5. Войдите, используя логин и пароль.
Синхронизация контактов Гугл. На новом смартфоне нужно войти в тот же аккаунт и включить синхронизацию. Фото.

На новом смартфоне нужно войти в тот же аккаунт и включить синхронизацию

Не помните логин или пароль? Тогда либо переходите ко второму способу, как перенести контакты, либо ознакомьтесь с нашей инструкцией на случай, если не получается войти в аккаунт Гугл.

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Резервная копия контактов

Перекинуть контакты с Андроида на Андроид получится и другим способом. Условно его можно назвать ручным, но, не исключено, что именно этот вариант покажется вам более удобным. Первым делом необходимо создать файл контактов VCF:

  1. Откройте приложение «Контакты» на телефоне.
  2. Нажмите на «три точки» или перейдите в раздел «Управление контактами», если на вашем устройстве по умолчанию используется звонилка Google.
  3. Выберите опцию «Экспорт в файл».
  4. Отметьте, откуда планируете брать номера: аккаунт Гугл, устройство или SIM-карта.
  5. Нажмите кнопку «Экспортировать в VCF-файл».
  6. Выберите папку и нажмите «Сохранить».
Резервная копия контактов. Получившийся файл можно передать по Bluetooth, Wi-Fi и даже через электронную почту. Фото.

Получившийся файл можно передать по Bluetooth, Wi-Fi и даже через электронную почту

Не буду проговаривать, как передать файл с телефона на телефон, поскольку этой теме мы уже посвящали большой материал. Лучше сразу расскажу про импорт контактов VCF:

  1. На новом смартфоне откройте раздел «Управление контактами» в настройках своего приложения для совершения звонков.
  2. Нажмите кнопку «Импорт из файла».
  3. Укажите, куда нужно сохранить контакты (память телефона или аккаунт).
  4. Выберите файл VCF.
Резервная копия контактов. Важно не перепутать слова «импорт» и «экспорт». Фото.

Важно не перепутать слова «импорт» и «экспорт»

Если выбираете аккаунт, то не забудьте синхронизировать с ним контакты. Об этом я уже говорил ранее, поэтому в случае чего пролистайте страницу на несколько абзацев вверх, где изложен весь алгоритм.

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Как перенести контакты на SIM-карту

Тем, кто хочет перенести контакты на кнопочный телефон или просто узнать о еще одном способе, предлагаю воспользоваться SIM-картой, ведь она тоже умеет хранить номера. Но что, если список абонентов находится в памяти устройства? Тогда нужно перенести контакты с телефона на СИМ-карту. Чаще всего эта опция скрывается в разделе «Управление контактами» в настройках приложения для звонков и ждет момента, когда вы нажмете на «Экспорт».

Как перенести контакты на SIM-карту. Увы, перенести контакты таким способом получается не всегда. Фото.

Увы, перенести контакты таким способом получается не всегда

Однако, если вы пользуетесь звонилкой от Google, то в приложении «Контакты» не найдете кнопку «Экспорт в SIM». Единственный выход из ситуации — сторонний софт. Например, программа Copy to SIM Card:

  1. Запустите приложение и дайте ему все разрешения.
  2. Откройте вкладку «Phone».
  3. Отметьте номера вручную или нажмите кнопку «Select All».
  4. Подтвердите экспорт контактов на СИМ нажатием кнопки «Copy».
Как перенести контакты на SIM-карту. Иногда скопировать контакты на SIM получается только при помощи специальных программ. Фото.

Иногда скопировать контакты на SIM получается только при помощи специальных программ

Остается извлечь SIM-карту из одного телефона и поставить ее в другой. Контакты сразу появятся в одноименном приложении. А в случае, если вам нужно сохранить их во внутренней памяти, прочитайте заключительную часть нашей инструкции.

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Как перенести контакты с SIM на телефон

В отличие от передачи на SIM, перенести контакты c СИМ-карты на телефон не составляет труда. Откройте приложение для звонков, перейдите в раздел «Управление контактами», нажмите кнопку «Импорт с SIM-карты» и выберите, куда сохранить список абонентов (аккаунт или память устройства).

Как перенести контакты с SIM на телефон. С импортом все намного проще. Фото.

С импортом все намного проще

Если ваш новый телефон кнопочный, то внимательно изучите его настройки. В них тоже должен находиться пункт, похожий на «Управление контактами», где обязательно скрывается функция импорта номеров с внешнего носителя (SIM-карты).

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