На прошлой неделе я завёл цифровой кошелёк и написал об этом подробный текст. Рассказал, как открыть, пополнить и расплатиться. А потом прочитал новость, которая заставила меня задуматься. Налоговая служба получит право запрашивать данные о смартфонах всех, кто пользуется цифровым рублём. Я плачу налоги исправно, но всё равно насторожился. Объясняю почему.

Что именно получит налоговая и когда

Согласно приказам ФНС, о которых сообщает издание «Известия», с 1 июля 2027 года в выписках по операциям с цифровым рублём появится так называемый «технический след». Это не просто сумма и дата платежа — теперь к этим данным добавятся:

IP-адрес — сетевой адрес устройства в момент платежа;

— сетевой адрес устройства в момент платежа; MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого оборудования смартфона;

— уникальный идентификатор сетевого оборудования смартфона; номер телефона и идентификатор SIM-карты;

и идентификатор SIM-карты; время и назначение платежа;

данные отправителя и получателя.

Важная оговорка: ФНС не будет автоматически смотреть все операции подряд. Данные передаются по запросу налоговых органов в предусмотренных законом случаях — так же, как мессенджер MAX передаёт информацию о пользователях по запросу правоохранителей. То есть, если вы просто завели кошелёк и платите им за кофе, за вами никто не прибежит. Но если налоговая заинтересуется — технический след будет. Следить за актуальными новостями о цифровом рубле удобно в канале AndroidInsider.ru в MAX.

Зачем это налоговой и почему это важно понимать

Цель понятна и в целом логична. Главное, что даёт технический след — возможность связывать разные кошельки между собой. Если несколько формально независимых кошельков управлялись с одного смартфона — это теперь видно. Сценарий, который беспокоит налоговую: человек открывает несколько кошельков на разных людей и гоняет через них деньги, чтобы скрыть реальный доход. Технический след позволяет сказать: «Эти три кошелька управлялись с одного IP и одного MAC — скорее всего, один человек». Это инструмент против серых схем.

Но у этого инструмента есть обратная сторона. Совпадение IP или MAC само по себе не доказывает нарушение — это честно признают даже эксперты в официальных комментариях, о чём сообщает издание hi-tech.mail. Одной сетью или одним устройством могут пользоваться разные люди: муж и жена, отец и ребёнок, сотрудники небольшого офиса. Технический след — это улика, а не приговор. Но улика, которой раньше не было.

Что это значит для вашего смартфона конкретно

Разберу, что именно фиксируется, и что из этого следует:

IP-адрес — это адрес вашей сети в момент платежа. Платите из дома — виден домашний IP. С мобильного интернета — IP вашего оператора. При использовании VPN — IP VPN-сервера. Это не геолокация с точностью до метра, но привязка к сети есть.

— это адрес вашей сети в момент платежа. Платите из дома — виден домашний IP. С мобильного интернета — IP вашего оператора. При использовании VPN — IP VPN-сервера. Это не геолокация с точностью до метра, но привязка к сети есть. MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого чипа вашего смартфона. В отличие от IP, он не меняется при смене сети. По MAC-адресу можно однозначно идентифицировать конкретное устройство: если оно один раз засветилось в какой-то операции, дальнейшие операции с него тоже будут видны как «с того же устройства».

— уникальный идентификатор сетевого чипа вашего смартфона. В отличие от IP, он не меняется при смене сети. По MAC-адресу можно однозначно идентифицировать конкретное устройство: если оно один раз засветилось в какой-то операции, дальнейшие операции с него тоже будут видны как «с того же устройства». Номер телефона и SIM — здесь всё понятно. Это прямая идентификация без дополнительных ухищрений.

Итого: каждая операция с цифровым рублём с июля 2027 года будет содержать цифровой паспорт вашего смартфона. Обсудить ситуацию можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Я плачу налоги — почему всё равно насторожился

Честно: я плачу налоги исправно и скрывать мне нечего. Но насторожённость другого рода. Раньше цифровой рубль позиционировался как удобный инструмент оплаты — быстро, без комиссий, работает без интернета. Это всё правда. Но теперь к этому добавляется слой технической слежки за устройством, которого нет ни в обычных банковских переводах, ни в оплате картой. Когда вы платите картой — банк видит сумму и получателя, но не MAC-адрес вашего смартфона.

Цифровой рубль изначально задумывался как более прозрачный инструмент — каждый цифровой рубль имеет уникальный код и историю. Это давало государству инструменты контроля, которых не было с наличными. Привязка к конкретному устройству — следующий логичный шаг в этой же логике. Для добросовестного налогоплательщика это не катастрофа — данные запрашиваются только по делу, не автоматически. Но это ещё один слой информации о вас, который государство получает в обмен на удобство бесплатных переводов.

Что делать с этим знанием

Несколько практических выводов:

Прежде всего — ничего не менять, если нет оснований. Добросовестным налогоплательщикам технический след не угрожает — ФНС не будет перебирать миллиарды операций в поисках подозрительных. Данные идут в дело только по конкретному запросу.

Если беспокоит конфиденциальность — стоит понимать, что цифровой рубль по природе менее анонимен, чем наличные и теперь более технически идентифицируем, чем карта. Это осознанный выбор государства при проектировании системы — не ошибка, а намерение.

Норма вступает в силу с 1 июля 2027 года — до этого технический след в выписках не появляется. Время осмыслить есть.

Я открыл кошелёк для цифрового рубля и пока оставлю его — кошелёк пустой, трачу обычные рубли привычным способом. Но теперь понимаю цену удобства бесплатных переводов чуть лучше. Актуальные новости о цифровом рубле и финансовой безопасности публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.