Google открыла осенний сезон сразу двумя крупными обновлениями — Google Play Services и Google Play Store. Они вышли сразу после обновления других сервисов в августе, про которые мы говорили отдельно на нашем сайте, а изменения затрагивают связь телефона с компьютером, кошелёк, перенос SIM и поиск в самом магазине приложений. Ничего революционного, но несколько вещей заметно упростят повседневные сценарии.

Проверьте большое обновление у себя. Фото.

Проверьте большое обновление у себя

Телефон и ноутбук стали ближе

Самая полезная часть обновления — про связь смартфона с компьютером, для которой ранее приходилось использовать разные костыли вроде приложения Link to Windows. Теперь можно открывать файлы с телефона прямо на ноутбуке, а также просматривать и управлять уведомлениями с телефона на другом устройстве. Это удобно, когда вы работаете за компьютером и не хотите каждый раз тянуться к смартфону.

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Отдельно Google упоминает загадочный «Googlebook» — устройство, которого пока нет в продаже. В описании обновления говорится, что уведомления с телефона можно будет смотреть «на вашем Googlebook или планшете». Пока это только намёки в списке изменений, поэтому относиться к «Googlebook» стоит как к неанонсированному устройству, а не к готовому продукту.

Перенос eSIM и удобная настройка нового телефона

Обновление улучшает перенос eSIM между устройствами. Раньше это было головной болью, о чём мы честно говорили в тексте про цифровые симки. Теперь, если вы пользуетесь встроенной eSIM, переезд на новый смартфон должен пройти проще — это как раз тот случай, когда мелкая техническая правка экономит нервы при смене телефона.

Теперь настроить Android должно быть легче. Фото.

Теперь настроить Android должно быть легче

Ещё Google упоминает «настройку нового Android-устройства с помощью ИИ». Подробностей мало, но речь о том, чтобы первичная настройка телефона стала понятнее для новичков. Из приятного для всех — обычные исправления ошибок и улучшение стабильности системных сервисов, которые незаметно работают в фоне.

Google Wallet: оплата и карты событий

В кошельке Google тоже есть изменения, хотя часть из них ориентирована не на российских пользователей, потому что в нашей стране с недавних пор вместо Google Pay приходится пользоваться альтернативами наподобие Mir Pay. Для остальных появилась возможность редактировать сумму при оплате через QR-коды — правда, это касается бразильской платёжной системы Pix.

Так бы мог выглядеть новый Google Кошелёк, если бы он полноценно работал в России. Фото.

Так бы мог выглядеть новый Google Кошелёк, если бы он полноценно работал в России

Более универсальное нововведение — отдельный раздел для карт мероприятий в Google Wallet. Это упростит доступ к билетам и подобным картам, когда они собраны в одном месте. Если вы уже привыкли хранить проходки в кошельке, найти нужную станет чуть быстрее.

Новые функции поиска в Google Play

Большинство изменений в самом магазине приложений Android связано с поиском и подбором контента. Google сделал так, чтобы находить нужное было проще:

  • книги и комиксы теперь показываются прямо в результатах поиска;
  • по фотографии можно найти приложения и игры, связанные с тем, что на снимке;
  • появился раздел с проверенными авторами для более точных рекомендаций;
  • подписки и способы оплаты можно посмотреть прямо в разделе «Где посмотреть».

Само по себе это не переворот, но такие мелочи делают магазин удобнее в повседневном использовании. Если вы давно не заходили в Google Play дальше вкладки с обновлениями, поиск теперь подскажет больше. Кстати, недавно Google обновила приложение Сообщения — тоже стоит заглянуть в него после апдейта.

Как обновить Google Play на Android

Обновления Google обычно раскатывает волнами, поэтому доходят они до всех не одновременно. Проверить и ускорить обновление магазина можно вручную:

  1. Откройте приложение Google Play на телефоне.
  2. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу.
  3. Перейдите в раздел «Настройки».
  4. Откройте пункт «О приложении».
  5. Нажмите «Обновить Play Маркет».
Зайдите в Google Play, чтобы обновить магазин приложений. Фото.

Зайдите в Google Play, чтобы обновить магазин приложений

Если версия уже свежая, система сообщит об этом. Если нет — обновление подтянется в фоне. Обновлять сами сервисы Google Play вручную обычно не нужно: они приходят автоматически, отдельного пункта для их ручного запуска нет.