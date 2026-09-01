Google открыла осенний сезон сразу двумя крупными обновлениями — Google Play Services и Google Play Store. Они вышли сразу после обновления других сервисов в августе, про которые мы говорили отдельно на нашем сайте, а изменения затрагивают связь телефона с компьютером, кошелёк, перенос SIM и поиск в самом магазине приложений. Ничего революционного, но несколько вещей заметно упростят повседневные сценарии.

Телефон и ноутбук стали ближе

Самая полезная часть обновления — про связь смартфона с компьютером, для которой ранее приходилось использовать разные костыли вроде приложения Link to Windows. Теперь можно открывать файлы с телефона прямо на ноутбуке, а также просматривать и управлять уведомлениями с телефона на другом устройстве. Это удобно, когда вы работаете за компьютером и не хотите каждый раз тянуться к смартфону.

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Отдельно Google упоминает загадочный «Googlebook» — устройство, которого пока нет в продаже. В описании обновления говорится, что уведомления с телефона можно будет смотреть «на вашем Googlebook или планшете». Пока это только намёки в списке изменений, поэтому относиться к «Googlebook» стоит как к неанонсированному устройству, а не к готовому продукту.

Перенос eSIM и удобная настройка нового телефона

Обновление улучшает перенос eSIM между устройствами. Раньше это было головной болью, о чём мы честно говорили в тексте про цифровые симки. Теперь, если вы пользуетесь встроенной eSIM, переезд на новый смартфон должен пройти проще — это как раз тот случай, когда мелкая техническая правка экономит нервы при смене телефона.

Ещё Google упоминает «настройку нового Android-устройства с помощью ИИ». Подробностей мало, но речь о том, чтобы первичная настройка телефона стала понятнее для новичков. Из приятного для всех — обычные исправления ошибок и улучшение стабильности системных сервисов, которые незаметно работают в фоне.

Google Wallet: оплата и карты событий

В кошельке Google тоже есть изменения, хотя часть из них ориентирована не на российских пользователей, потому что в нашей стране с недавних пор вместо Google Pay приходится пользоваться альтернативами наподобие Mir Pay. Для остальных появилась возможность редактировать сумму при оплате через QR-коды — правда, это касается бразильской платёжной системы Pix.

Более универсальное нововведение — отдельный раздел для карт мероприятий в Google Wallet. Это упростит доступ к билетам и подобным картам, когда они собраны в одном месте. Если вы уже привыкли хранить проходки в кошельке, найти нужную станет чуть быстрее.

Новые функции поиска в Google Play

Большинство изменений в самом магазине приложений Android связано с поиском и подбором контента. Google сделал так, чтобы находить нужное было проще:

книги и комиксы теперь показываются прямо в результатах поиска;

по фотографии можно найти приложения и игры, связанные с тем, что на снимке;

появился раздел с проверенными авторами для более точных рекомендаций;

подписки и способы оплаты можно посмотреть прямо в разделе «Где посмотреть».

Само по себе это не переворот, но такие мелочи делают магазин удобнее в повседневном использовании. Если вы давно не заходили в Google Play дальше вкладки с обновлениями, поиск теперь подскажет больше. Кстати, недавно Google обновила приложение Сообщения — тоже стоит заглянуть в него после апдейта.

Как обновить Google Play на Android

Обновления Google обычно раскатывает волнами, поэтому доходят они до всех не одновременно. Проверить и ускорить обновление магазина можно вручную:

Откройте приложение Google Play на телефоне. Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Настройки». Откройте пункт «О приложении». Нажмите «Обновить Play Маркет».

Если версия уже свежая, система сообщит об этом. Если нет — обновление подтянется в фоне. Обновлять сами сервисы Google Play вручную обычно не нужно: они приходят автоматически, отдельного пункта для их ручного запуска нет.