Про OnePlus 16 пока говорят только утечки, но набор характеристик уже выглядит так, что смартфон реально претендует на звание лучшего в 2026 году наряду с другими крутыми моделями из нашей подборки. Инсайдер Digital Chat Station выложил детали по экрану, а к ним добавились слухи о самом мощном чипе, огромной батарее и перископе на 200 МП. Сразу предупреждаю: всё, что ниже, — это утечки и прогнозы, а не подтверждённые OnePlus характеристики.

Экран с частотой 165 Гц

Главная деталь свежего слива касается дисплея. Инсайдер Digital Chat Station, чьи слова передаёт издание Gizmochina, утверждает, что OnePlus 16 получит кастомную панель BOE с фирменным люминесцентным материалом X4, который специально разрабатывали под этот смартфон. Что он даёт — пока неизвестно, нужно ждать анонса от самой OnePlus.

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Но интереснее другое. По словам инсайдера, это будет первый в индустрии экран с частотой 165 Гц, которая работает везде, а не как в случае с новыми POCO F9 Pro и F9 Ultra, где 185 Гц обещаны только в некоторых приложениях. То есть высокая частота обновления экрана OnePlus 16 не ограничена отдельными играми и программами, а действует по всей системе. На практике это значит, что плавной должна быть не только игра или лента соцсети, а вообще всё: меню, анимации, прокрутка списков.

Дополнительно упоминаются самостоятельно разработанный дисплейный чип на новом техпроцессе, который проходит три отдельных этапа калибровки, свежая технология защиты глаз от Oppo и узкие рамки со всех четырёх сторон. Отдельно оговорюсь: реальную пользу от узких рамок и защиты глаз можно будет оценить только вживую, по цифрам тут судить рано.

Snapdragon нового поколения и упор на игры

Второй аргумент в пользу нового флагмана — начинка. Согласно утечкам, OnePlus 16 будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, про который писал мой коллега Артём Сутягин. Если это подтвердится, речь про топовую по мощности платформу, а значит запаса производительности хватит на годы вперёд и под тяжёлые игры, и под повседневные задачи.

Под игры OnePlus готовит и отдельные решения. Ожидается дисплей Oriental Screen 4.0 и обновлённые игровые функции, а президент OnePlus China Ли Цзе ранее подтвердил, что для OnePlus 16 перерабатывают три эксклюзивные игровые технологии. Плюс к этому смартфон должен выйти на ColorOS 17 с новыми анимациями, спроектированными под возросшую частоту обновления. Проще говоря, высокая герцовка и софт затачиваются друг под друга, а не существуют отдельно.

Батарея почти 9000 мАч и перископ на 200 МП

Здесь два пункта, которые обычно и решают, доволен человек флагманом или нет: автономность и камера. По данным утечек, ёмкость аккумулятора приближается к 9000 мАч. Это очень много даже по меркам 2026 года, и при таком объёме реально рассчитывать на уверенный день, а то и полтора активного использования без розетки. Хотя нашему журналисту Ивану Герасимову удалось отыскать модели с батареями от 10000 мАч и больше.

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Главным новшеством камеры станет прокаченный зум. Основой тыльного блока называют перископический телеобъектив на 200 МП в паре с основным и сверхширокоугольным модулями по 50 МП. Такой телевик — это про качественное приближение без сильной потери детализации, что особенно полезно на концертах, в поездках и при съёмке издалека.

Отличия нового смартфона от старого

Почему я вообще верю в OnePlus 16 как в лучший смартфон года? Потому что у линейки уже есть репутация. Предыдущие флагманы OnePlus стабильно берут связкой мощности, автономности и адекватной цены — примерно так, как OnePlus 15 стал культовым смартфоном на Android.

OnePlus 16 на этом фоне выглядит логичным шагом вперёд по сравнению с OnePlus 15: системная частота 165 Гц вместо привычных 120 Гц, более свежий и мощный процессор вместо Snapdragon 8 Elite Gen 5, увеличенный аккумулятор и перископ на 200 МП. То есть это не косметический апдейт ради новой цифры в названии, а прокачка ровно тех вещей, которые пользователь замечает каждый день — плавность, скорость, время работы и зум.

Стоит ли ждать OnePlus 16 и что делать сейчас

Если вам нужен смартфон прямо сегодня — ждать необязательно. OnePlus 16 ориентировочно должны показать в октябре, и до анонса нас ждёт ещё много утечек. После китайской премьеры до международной версии и адекватных цен на неё обычно проходит время, так что реальная доступность растянется.

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Тем, кому смартфон нужен уже сейчас, я бы посоветовал присмотреться к текущему поколению: OnePlus 15 на AliExpress можно взять примерно за 60 тысяч рублей, и по соотношению цены и возможностей это один из лучших вариантов на рынке прямо сегодня.

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