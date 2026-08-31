Про OnePlus 16 пока говорят только утечки, но набор характеристик уже выглядит так, что смартфон реально претендует на звание лучшего в 2026 году наряду с другими крутыми моделями из нашей подборки. Инсайдер Digital Chat Station выложил детали по экрану, а к ним добавились слухи о самом мощном чипе, огромной батарее и перископе на 200 МП. Сразу предупреждаю: всё, что ниже, — это утечки и прогнозы, а не подтверждённые OnePlus характеристики.

Рассказываю всё, что узнал про OnePlus 16. Фото.

Рассказываю всё, что узнал про OnePlus 16

Экран с частотой 165 Гц

Главная деталь свежего слива касается дисплея. Инсайдер Digital Chat Station, чьи слова передаёт издание Gizmochina, утверждает, что OnePlus 16 получит кастомную панель BOE с фирменным люминесцентным материалом X4, который специально разрабатывали под этот смартфон. Что он даёт — пока неизвестно, нужно ждать анонса от самой OnePlus.

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Но интереснее другое. По словам инсайдера, это будет первый в индустрии экран с частотой 165 Гц, которая работает везде, а не как в случае с новыми POCO F9 Pro и F9 Ultra, где 185 Гц обещаны только в некоторых приложениях. То есть высокая частота обновления экрана OnePlus 16 не ограничена отдельными играми и программами, а действует по всей системе. На практике это значит, что плавной должна быть не только игра или лента соцсети, а вообще всё: меню, анимации, прокрутка списков.

Для OnePlus 16 обещают прорывной экран. Фото.

Для OnePlus 16 обещают прорывной экран

Дополнительно упоминаются самостоятельно разработанный дисплейный чип на новом техпроцессе, который проходит три отдельных этапа калибровки, свежая технология защиты глаз от Oppo и узкие рамки со всех четырёх сторон. Отдельно оговорюсь: реальную пользу от узких рамок и защиты глаз можно будет оценить только вживую, по цифрам тут судить рано.

Snapdragon нового поколения и упор на игры

Второй аргумент в пользу нового флагмана — начинка. Согласно утечкам, OnePlus 16 будет работать на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, про который писал мой коллега Артём Сутягин. Если это подтвердится, речь про топовую по мощности платформу, а значит запаса производительности хватит на годы вперёд и под тяжёлые игры, и под повседневные задачи.

OnePlus 16 получит ещё более мощный процессор. Фото.

OnePlus 16 получит ещё более мощный процессор

Под игры OnePlus готовит и отдельные решения. Ожидается дисплей Oriental Screen 4.0 и обновлённые игровые функции, а президент OnePlus China Ли Цзе ранее подтвердил, что для OnePlus 16 перерабатывают три эксклюзивные игровые технологии. Плюс к этому смартфон должен выйти на ColorOS 17 с новыми анимациями, спроектированными под возросшую частоту обновления. Проще говоря, высокая герцовка и софт затачиваются друг под друга, а не существуют отдельно.

Батарея почти 9000 мАч и перископ на 200 МП

Здесь два пункта, которые обычно и решают, доволен человек флагманом или нет: автономность и камера. По данным утечек, ёмкость аккумулятора приближается к 9000 мАч. Это очень много даже по меркам 2026 года, и при таком объёме реально рассчитывать на уверенный день, а то и полтора активного использования без розетки. Хотя нашему журналисту Ивану Герасимову удалось отыскать модели с батареями от 10000 мАч и больше.

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Главным новшеством камеры станет прокаченный зум. Основой тыльного блока называют перископический телеобъектив на 200 МП в паре с основным и сверхширокоугольным модулями по 50 МП. Такой телевик — это про качественное приближение без сильной потери детализации, что особенно полезно на концертах, в поездках и при съёмке издалека.

Отличия нового смартфона от старого

Почему я вообще верю в OnePlus 16 как в лучший смартфон года? Потому что у линейки уже есть репутация. Предыдущие флагманы OnePlus стабильно берут связкой мощности, автономности и адекватной цены — примерно так, как OnePlus 15 стал культовым смартфоном на Android.

Таким был OnePlus 15, а внешность нового OnePlus 16 пока не раскрывается. Изображение: soyacincau.com. Фото.

Таким был OnePlus 15, а внешность нового OnePlus 16 пока не раскрывается. Изображение: soyacincau.com

OnePlus 16 на этом фоне выглядит логичным шагом вперёд по сравнению с OnePlus 15: системная частота 165 Гц вместо привычных 120 Гц, более свежий и мощный процессор вместо Snapdragon 8 Elite Gen 5, увеличенный аккумулятор и перископ на 200 МП. То есть это не косметический апдейт ради новой цифры в названии, а прокачка ровно тех вещей, которые пользователь замечает каждый день — плавность, скорость, время работы и зум.

Стоит ли ждать OnePlus 16 и что делать сейчас

Если вам нужен смартфон прямо сегодня — ждать необязательно. OnePlus 16 ориентировочно должны показать в октябре, и до анонса нас ждёт ещё много утечек. После китайской премьеры до международной версии и адекватных цен на неё обычно проходит время, так что реальная доступность растянется.

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Тем, кому смартфон нужен уже сейчас, я бы посоветовал присмотреться к текущему поколению: OnePlus 15 на AliExpress можно взять примерно за 60 тысяч рублей, и по соотношению цены и возможностей это один из лучших вариантов на рынке прямо сегодня.

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