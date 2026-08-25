Пока все обсуждают очередной флагман Samsung или новый Pixel, где-то в параллельной вселенной китайские суб-бренды делают вещи, от которых хочется протереть глаза. Колонка в форме старого компьютера с пиксельным экраном. Робот, который сам собирает кубик Рубика быстрее вас. Датчик, после которого ваш фикус начинает жаловаться в приложение на смартфоне. Я собрал десять таких штук, каждая из которых вызывает реакцию «подожди, это реально существует?» — и да, всё это можно заказать на AliExpress прямо сейчас. А тут вы можете почитать о том, как Али шпионит за вами.

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Bluetooth-колонка в корпусе ретро-компьютера с пиксельным экраном

Представьте маленький компьютер из восьмидесятых, только вместо DOS на экране крутятся пиксельные анимации, а из корпуса играет музыка. Именно так выглядит Divoom Ditoo-Plus — Bluetooth-колонка, которую Divoom сделали для тех, кто скучает по эстетике пиксель-арта. Через фирменное приложение можно рисовать свои анимации, ставить будильники с 8-битными мелодиями и даже играть в простенькие ретро-игры прямо на экране колонки. Подключается к любому Android-смартфону по Bluetooth.

Звук тут, конечно, не студийный — корпус компактный, но для фоновой музыки на рабочем столе или на кухне хватает с запасом. Тут главное понимать: вы покупаете не аудиофильскую систему, а настольный арт-объект, который ещё и играет музыку. Я поставил такую рядом с монитором, и каждый второй гость спрашивает: «А что это у тебя?» Вот ради этого и берут.

Цена: 5145 рублей

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Пиксельное табло Divoom Pixoo 64 вместо скучных настенных часов

Если Ditoo-Plus — это колонка, прикидывающаяся компьютером, то Divoom Pixoo 64 — это уже полноценный LED-дисплей с матрицей 64×64 пикселя, на котором можно показывать вообще что угодно. Погоду, время, гифки, пиксельных котов, уведомления с телефона, счётчик подписчиков — серьёзно, там тысячи шаблонов в приложении Divoom, плюс можно рисовать свои. Управляется со смартфона на Android, настройка занимает пару минут.

Выглядит это как кусочек Таймс-сквер у вас на стене — только тихий и без рекламы. Кто-то вешает его в студии для стримов, кто-то ставит на полку как ночник с анимацией. Дочь моя, например, нарисовала на нём единорога и теперь считает это своим главным достижением. Если у вас уже есть Divoom поменьше и хочется чего-то масштабнее — Pixoo 64 логичный следующий шаг.

Цена: 8876 рублей

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Пиксельные часы Ulanzi для рабочего стола с гифками и погодой

Часы, которые показывают время — это скучно. А часы, которые показывают время, погоду, таймер Помодоро и при этом крутят пиксельные гифки — это уже совсем другой разговор. Ulanzi TC001 — компактное пиксельное табло в вытянутом корпусе, которое питается от USB-C и управляется через приложение. Можно вывести на экран буквально что угодно: от обратного отсчёта до анимированной картинки.

От Divoom отличается форм-фактором — тут не квадратная матрица, а длинная горизонтальная полоска, что удобно для размещения под монитором или на полке. Подключается к Wi-Fi, тянет данные о погоде и обновления автоматически. При всей игрушечности выглядит на столе аккуратно — не как китайская поделка, а как осознанный элемент рабочего места. За три с небольшим тысячи — вполне себе подарок, который не стыдно вручить.

Цена: 3311 рублей

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Умный кубик Рубика QiYi с приложением для обучения сборке

Кубик Рубика, который подключается к смартфону по Bluetooth и в реальном времени отслеживает каждый ваш поворот — звучит как что-то из фантастики, но QiYi это реально сделали. Внутри QiYi Ai Smart Cube 3×3 стоят датчики на каждой грани, которые передают положение на телефон, а приложение показывает 3D-модель кубика и подсказывает алгоритмы сборки. QiYi — один из главных брендов в мире спидкубинга, и это не маркетинг, а просто факт.

На практике это значит, что даже если вы никогда не собирали кубик — приложение проведёт вас пошагово от хаоса до готовой грани. А если уже умеете, можно замерять время, анализировать повороты и соревноваться онлайн. Магниты внутри дают приятный щелчок при повороте, руки чувствуют каждый шаг. Если у вас Android-смартфон — подключение занимает секунды, и вот вы уже залипаете на час вместо того, чтобы работать.

Цена: 1359 рублей

Купить кубик QiYi

Робот GAN, который сам собирает кубик Рубика за секунды

Есть вещи, которые покупаешь не потому что нужно, а потому что это просто обязано стоять у тебя на столе. GAN Robot — это робот-манипулятор, в который вы вставляете перемешанный кубик Рубика, и он собирает его сам. Быстро. Точно. С механическим жужжанием, от которого невозможно оторвать взгляд. GAN — культовый бренд в среде спидкуберов, и робот работает с их фирменными магнитными кубиками.

Через приложение можно отслеживать процесс сборки и задавать параметры. Это, конечно, чистый гик-фан — практической пользы тут примерно ноль, зато эмоций на миллион. Я показал видео с этим роботом коллегам — реакция у всех одинаковая: сначала «зачем?», потом «где купить?». Если ищете подарок человеку, у которого всё есть — вот он, этот подарок.

Цена: 8439 рублей

Купить робота GAN

Контроллер умного дома Aqara в форме кубика для управления жестами

Большинство контроллеров умного дома — это кнопки или приложение на телефоне. А вот Aqara пошли другим путём и сделали физический кубик, которым вы управляете техникой жестами: повернули — свет стал ярче, тряхнули — сценарий переключился, перевернули на другую грань — включилась музыка. Aqara Magic Cube T1 Pro работает по протоколу Zigbee 3.0, а значит, подключается к хабам Aqara и совместим с экосистемами умного дома, включая HomeKit.

Звучит как безумие, согласен. Но на практике этот кубик оказывается удобнее, чем лезть в приложение каждый раз, когда хочешь приглушить свет в спальне. Шесть граней — шесть действий, плюс вращение и встряхивание. Настраивается всё через приложение Aqara на Android. Если у вас уже есть хоть пара умных лампочек или розеток — этот кубик превращает управление ими из рутины в какое-то тактильное удовольствие.

Цена: 2119 рублей

Купить Aqara Cube

Карманный принтер наклеек без чернил вместо маркера и скотча

Знаете эту боль, когда нужно подписать банку с крупой, коробку на антресолях или провод за столом, а под рукой только огрызок маркера и собственный почерк, от которого хочется плакать? Niimbot D110 решает это раз и навсегда. Это карманный термопринтер, который печатает аккуратные наклейки без чернил — по принципу чековых аппаратов. Подключаете к Android-смартфону по Bluetooth, выбираете шаблон в приложении, жмёте «печать» — готово.

Расходники — только термоленты, которые стоят копейки. Никаких картриджей, никакой краски, ничего не засыхает и не заканчивается в самый неподходящий момент. Размер — примерно со спичечный коробок, легко влезает в карман. Я таким подписал всё в кладовке, и жена впервые за долгое время не спрашивала, где лежит ёлочная гирлянда. Если вы любите порядок или хотя бы хотите его имитировать — Niimbot для этого создан.

Цена: 1569 рублей

Купить принтер Niimbot

Вибрационная колонка, которая превращает любую поверхность в динамик

Обычная колонка создаёт звук мембраной. А эта штука передаёт вибрацию на поверхность, к которой прижата, и сама поверхность становится динамиком. Деревянный стол, картонная коробка, оконное стекло — всё начинает звучать. Вибрационная колонка Adin выдаёт 42 Вт мощности и подключается по Bluetooth к любому смартфону. Ощущение — как будто музыка идёт отовсюду и ниоткуда одновременно.

Естественно, качество звука сильно зависит от того, на чём стоит колонка: дерево даёт тёплый глубокий бас, стекло — более звонкий и резкий. Это не замена нормальной акустики, но как демонстрация физического принципа — просто поражает. Каждый раз, когда ставлю её на новую поверхность, хочется проверить: а как будет звучать вот это? Если вы из тех, кто кайфует от необычных технологий больше, чем от сухих характеристик — эта колонка ваша.

Цена: 7097 рублей

Купить колонку Adin

Датчик для цветов из экосистемы Xiaomi, который говорит когда поливать

У меня дома гибли цветы. Не от злого умысла, а от банального «забыл полить» или, наоборот, «залил от души». Датчик HHCC для цветов — это тонкая палочка, которую втыкаешь в землю, и она начинает передавать на смартфон данные о влажности почвы, освещённости, температуре и уровне питательных веществ. Работает с приложением Flower Care на Android и входит в экосистему Xiaomi Mi Home.

По сути, ваш цветок получает голос. Приложение прямо говорит: «полей меня», «мне мало света», «тут слишком холодно». База данных содержит тысячи растений, и под каждое — свои нормы. Батарейка CR2032 живёт долго, менять приходится редко. Это, наверное, самый неожиданный гаджет в подборке — но если у вас хоть раз засыхал кактус (да, и такое бывает), вы поймёте, зачем он нужен.

Цена: 1639 рублей

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Электронный пазл GiiKER Super Slide с бесконечными уровнями

Помните старую игру-пятнашки, где нужно двигать плитки по полю? GiiKER Super Slide — это те же пятнашки, но с электронным экраном, подсветкой и сотнями уровней, которые генерирует сам гаджет. Физические плитки двигаются пальцами по настоящей панели, а экран подсвечивает правильные ходы, считает шаги и засекает время. Звучит просто, но механика затягивает моментально.

Головоломка работает автономно, без телефона и приложений — включил и играешь. Уровни идут от элементарных до таких, на которых залипаешь по двадцать минут. Для ребёнка — способ развивать логику без экрана смартфона. Для взрослого — честный антистресс, который не стыдно достать в очереди или в поезде. Если ищете подарок человеку, у которого всё есть, — попробуйте этот вариант.

Цена: 2 229 рублей

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