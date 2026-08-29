К тому, что одни и те же товары на разных площадках продают за разные деньги, я привык давно. Но каждый раз, когда вижу разброс в десятки тысяч на одном и том же роботе-пылесосе, всё равно немного удивляюсь. При этом сказать, что Ali всегда дешевле, нельзя — где-то выгоднее Китай, а где-то местный склад Ozon рвёт конкурента в разы. Поэтому я взял десять ходовых гаджетов и свёл цены попарно, чтобы было видно, где реально выгоднее. Хотя сверять цены полезно по любой технике, а не только по этой десятке.

Как я сравнивал цены

Цены я снял в один день с витрин обеих площадок, чтобы сравнение было честным. У Ozon это цена карточки — та, что видно сразу без плясок с промокодами. У AliExpress я брал цену уже с учётом купона, который висел на витрине в тот же момент.

Важный момент — модели везде одинаковые, а не похожие. То есть это буквально один и тот же товар с одним и тем же названием, вплоть до цвета и версии прошивки, а не «примерно такой же». Так что разница в цене — это именно разница за одну вещь, без подмены.

Пошлина, про которую вспоминают уже на почте

Цена на витрине — это ещё не всё, что вы заплатите за посылку из Китая. Всё, что дороже 200 евро, а по нынешнему курсу это примерно 20 тысяч рублей, проходит таможню, и с суммы превышения берут пошлину. Сейчас это 15%, и платит её получатель, а не продавец. Порядок расчёта в этом году пересматривали, так что итоговую сумму Ali показывает при оформлении заказа, но порядок величины именно такой.

Дальше я считаю с учётом этого, и картина местами меняется на противоположную: там, где Китай выигрывал пару тысяч, после таможни он уже проигрывает. С Ozon этой строки расходов нет вообще — товар едет с местного склада.

Roborock Saros 20 RDS с подключением к воде

Это флагман, который умеет то, о чём остальные роботы только мечтают — подключаться к водопроводу и обходиться без ручной возни с баками. Заливает чистую, сливает грязную сам. Если вы уже готовы отдать за уборку сумму как за приличный телефон, то смотреть на Ozon эту модель имеет смысл именно ради полной автономности. Вещь не для всех, но кто берёт — берёт осознанно.

А теперь про деньги, и тут разрыв ощутимый. На Ozon робот стоит 140 040 ₽, а тот же на Ali с купоном — 105 557 ₽. Разница почти 35 тысяч, и это не мелочь, а полноценная переплата на ровном месте. С пошлиной посылка обойдётся примерно в 118 400 рублей, так что выигрыш сохраняется и остаётся внушительным — около 21 тысячи.

Только сравнивать в лоб тут не совсем честно: на Ozon продается версия RDS с подключением к водопроводу, а на Али — обычный Saros 20, без него. Разница как раз в цену этой самой функции, и если наливать воду руками вы готовы, переплата теряет смысл. Правда, из Китая он и ехать будет дольше. НО При такой пропасти в цене я бы дождался посылки, а не переплачивал, потому что даже с пошлиной будет выгоднее. Именно на дорогих позициях находки с маркетплейсов экономят особенно заметно.

Вывод: на Ozon версия с водопроводом за 140 040 ₽, на Ali обычная за 120 557 ₽ (с учетом пошлины).

Купить на Ozon за 140040 ₽

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Купить на AliExpress за 105557 ₽

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow для тех, кому нужен баланс

Qrevo Curv 2 Flow — это уже не топ ради топа, а разумная середина. Робот со станцией, которая берёт на себя основную рутину, но без фанатизма с водопроводом. Такой я бы советовал тем, кому важна нормальная уборка без желания платить за самое-самое. Если хочется взять на Ozon, вещь честная и понятная.

Цены тут сошлись близко. На Ozon — 60 015 ₽, а на Ali с купоном — 55 727 ₽. Разница около четырёх тысяч, то есть Китай дешевле, но не радикально. Здесь я бы считал не только деньги, но и терпение. Ждать посылку ради экономии в четыре тысячи — на любителя. А если добавить пошлину, экономии не остаётся совсем: посылка выходит примерно в 61 100 рублей, то есть дороже, чем на Ozon. Кому важнее получить робота быстрее, тот и на Ozon переплатит не критично.

Вывод: с пошлиной дешевле на Ozon — 60 015 ₽ против 61 100 ₽.

Купить на Ozon за 60015 ₽

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Купить на AliExpress за 55727 ₽

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Roborock Qrevo CurvC — случай, где Ali дороже

Qrevo CurvC — робот той же семьи, только в белом цвете и чуть проще по начинке. Обычная рабочая лошадка со станцией самоочистки, которую берут в квартиру без лишних раздумий. Казалось бы, снова ищем выгоду в Китае — и вот тут карточка на Ozon ломает привычную картину.

Смотрите сами: на Ozon эта модель стоит 54 993 ₽, а та же на Ali с купоном — 83 403 ₽. Разрыв почти 28 тысяч, и на этот раз не в пользу Китая. Тот случай, когда привычка «на Ali всегда дешевле» подводит по-крупному. Почему так — гадать не буду, но переплачивать почти в полтора раза за тот же белый корпус смысла ноль. Здесь Ozon выигрывает вчистую.

Вывод: дешевле на Ozon — 54 993 ₽ против 90 403 ₽ (с учетом пошлины).

Купить на Ozon за 54993 ₽

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Купить на AliExpress за 83403 ₽

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Roborock F25 ACE Combo — вертикальный моющий пылесос

F25 ACE Combo — это уже другая история, не робот, а вертикальный моющий пылесос. Взял, прошёлся по кухне после готовки, поставил обратно на базу. Мне такой формат ближе, когда надо быстро и точечно, без запуска целого робота. Если сценарий ваш — вариант на Ozon тут вполне уместен.

По деньгам снова перевес в сторону Китая. Ozon просит 45 005 ₽, а Ali с купоном — 39 171 ₽. Разница почти шесть тысяч, что для этой категории заметно. Почти шесть тысяч экономии — это уже повод потерпеть доставку. Правда, после таможни от них останется около трёх тысяч. Разве что купон на Ali живёт недолго, поэтому если увидели такую цену — тянуть не стоит, завтра её может уже не быть.

Вывод: дешевле на AliExpress — 42 100 ₽ с пошлиной против 45 005 ₽.

Купить на Ozon за 45005 ₽

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Купить на AliExpress за 39171 ₽

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Roborock Qrevo L — робот без лишних наворотов

Qrevo L в чёрном — это спокойный вариант для тех, кому не нужны все флагманские фокусы. Убирает, моет, сам обслуживается на станции — по сути всё, что реально требуется от робота в обычной квартире. Ничего лишнего, и мне это скорее в плюс. версия на Ozon тут в наличии и без сюрпризов.

Цены разошлись предсказуемо в сторону Ali. На Ozon — 32 990 ₽, а та же модель на Ali с купоном — 28 244 ₽. Разница около пяти тысяч в пользу Китая. Для робота начального уровня пять тысяч — ощутимая доля цены. С пошлиной выйдет примерно 29 500 рублей — экономия не пропадает, но сжимается до трёх с половиной тысяч. Так что если готовы подождать посылку, Ali здесь выгоднее. Спешите получить сразу — Ozon переплату сделает терпимой.

Вывод: дешевле на AliExpress — 29 500 ₽ с пошлиной против 32 990 ₽.

Купить на Ozon за 32990 ₽

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Купить на AliExpress за 28244 ₽

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70mai T800 Premium — 4K-регистратор в набор

T800 Premium Set — это регистратор для тех, кто хочет 4K и полный набор в коробке, а не голое устройство. Ставится, пишет чётко, ночью тоже читаемо. Регистраторы для меня всегда были той вещью, которую покупаешь один раз и забываешь, поэтому брать имеет смысл сразу нормальный. набор на Ozon идёт как раз комплектом.

А вот по цене тут почти паритет, и даже с лёгким перевесом в сторону Ozon. На Ozon — 39 990 ₽, а тот же на Ali с купоном — 40 980 ₽. Разница меньше тысячи. Когда разрыв в тысячу, я беру там, где быстрее и спокойнее. То есть здесь Ozon чуть дешевле, а с учётом местного склада ещё и удобнее. Смысла ждать Китай ради минуса нет.

Вывод: дешевле на Ozon.

Купить на Ozon за 39990 ₽

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Купить на AliExpress за 40980 ₽

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70mai Omni X800 — регистратор с круговым обзором

Omni X800 отличается тем, что снимает не только вперёд, но и вокруг — удобно для тех, кто оставляет машину во дворе и хочет видеть больше. Модель свежая, в чёрном корпусе, пишет в 4K. Если такой формат вам ближе, X800 на Ozon лежит готовый к отправке.

По деньгам снова близко, но тут уже Ali чуть впереди. На Ozon — 26 990 ₽, а на Ali с купоном — 25 600 ₽. Разница меньше полутора тысяч. Полторы тысячи против срока доставки — вопрос личного терпения. А с пошлиной разница тает до пятисот рублей, и терпение перестаёт окупаться. Экономия есть, но небольшая, поэтому решает не цена, а то, насколько вы готовы ждать посылку из Китая. Мне при таком разрыве обычно проще взять поближе.

Вывод: почти поровну — 26 450 ₽ с пошлиной против 26 990 ₽.

Купить на Ozon за 26990 ₽

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Купить на AliExpress за 25600 ₽

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70mai Air Compressor 2 — накачать колесо в дороге

Беспроводной компрессор 70mai — та вещь, про которую вспоминаешь ровно в момент, когда колесо приспустило. Маленький, заряжается заранее, качает без проводов и розетки. У меня к таким штукам отношение простое — пусть валяется в багажнике, есть не просит. компрессор на Ozon продаётся отдельным устройством.

И вот тут разрыв в процентах самый большой. На Ozon он стоит 4 990 ₽, а тот же на Ali с купоном — 2 779 ₽. То есть на Ozon почти вдвое дороже. Правда, в карточке на Ali модель прямо не названа, так что перед оплатой стоит убедиться, что это именно Air Compressor 2, а не первое поколение. Переплатить вдвое за компрессор — это уже перебор. Причём это единственная позиция в подборке дешевле таможенного порога, так что пошлины не будет вовсе. Для мелкой вещи ждать доставку не так обидно, а экономия больше двух тысяч тут очевидна. Ali выигрывает без вопросов, разве что купон стоит поймать вовремя.

Вывод: дешевле на AliExpress — 2 779 ₽ против 4 990 ₽.

Купить на Ozon за 4990 ₽

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Купить на AliExpress за 2779 ₽

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Lexar CFexpress Type B 2TB — карта для видео в 4K

CFexpress Type B на 2 ТБ — карта не для телефона, а для серьёзной камеры, которая пишет много и быстро. Объём здоровый, скорость под тяжёлое видео. Штука узкая и дорогая, берут её те, кто точно знает зачем. карта на Ozon идёт в золотой серии Lexar.

При такой цене каждая тысяча на счету, и тут Ozon выходит дешевле. На Ozon — 84 187 ₽, а та же на Ali с купоном — 92 555 ₽. Разница больше восьми тысяч не в пользу Китая. Тут есть нюанс: карточка на Ali мультивариантная, в ней сразу 0,5, 1, 2 и 4 ТБ, поэтому цена на витрине показана за один из объёмов, и точную под 2 ТБ надо смотреть внутри карточки. На дорогой карте восемь тысяч — это стоимость ещё одной, попроще. Так что здесь я бы брал на Ozon и не переплачивал. Ali по этой позиции почему-то заметно выше.

Вывод: дешевле на Ozon, но объём на Ali уточните в карточке.

Купить на Ozon за 84187 ₽

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Купить на AliExpress за 92555 ₽

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Lexar SDXC 2000X 128GB — карта, где разрыв самый дикий

Обычная с виду SD-карта Lexar Professional на 128 ГБ, серия 2000X — быстрая, под фото и видео в приличной камере. Ничего экзотического, рабочий инструмент. Но именно на ней разница между площадками получилась самой абсурдной за всю подборку. карта на Ozon лежит по вменяемой цене.

Судите сами: на Ozon она стоит 18 710 ₽, а та же на Ali с купоном — 44 254 ₽. Это больше чем вдвое дороже за одну и ту же карту. И снова мультивариантная карточка: в названии 64, 128, 256 и 512 ГБ, так что ценник на витрине, скорее всего, от старшего объёма, а не от нужных вам 128 ГБ. Переплатить 25 тысяч за 128 гигабайт — это ни в какие ворота. Тут даже думать не о чем: берём на Ozon и радуемся. Отличный пример того, что слепая вера в дешёвый Китай иногда обходится очень дорого.

Вывод: дешевле на Ozon, но объём на Ali уточните в карточке.

Купить на Ozon за 18710 ₽

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Купить на AliExpress за 44254 ₽

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Где что брать по итогу

Главный вывод простой — единой правды нет. Дорогие роботы вроде Saros 20 и вертикальный F25 заметно выгоднее на Ali, компрессор 70mai там же дешевле почти вдвое. Зато Qrevo CurvC, обе карты Lexar и топовый регистратор T800 оказались дешевле на Ozon, причём по картам и белому роботу разрыв не в проценты, а в разы.

Поэтому привычку «Китай всегда дешевле» я бы отложил в сторону. Купоны на Ali живут недолго и по отдельным позициям цену просто задирают, а местный склад Ozon по некоторым вещам бьёт конкурента вчистую. Где-то решает срок доставки, где-то — только цена, и смотреть надо по конкретной модели, а не по площадке целиком.

Цены живые и меняются каждый день, так что перед покупкой сверьте обе витрины сами — снимок из этой статьи может устареть уже к вечеру. Заглянуть в подборки выгодных находок тоже не помешает, а по смежной технике пригодится и отдельный разбор цен.