1 октября у Яндекса стартовал новый сезон программы лояльности «Свои Плюсы», и это не очередной сброс прогресса. Правила поменяли так, что одни подписчики Яндекс Плюса получат больше выгоды, а другие рискуют потерять свои баллы и даже не заметить этого. Про то, как получать и тратить баллы Яндекса, мы уже рассказывали, однако новые условия многое меняют. Объясняю, кто оказался в выигрыше и что нужно сделать до конца года, чтобы не остаться в минусе.

Новые правила программы лояльности Яндекс Плюса

Новые правила программы лояльности Яндекс Плюса

Что такое «Свои Плюсы» и когда идёт новый сезон

«Свои Плюсы» — программа лояльности Яндекса с баллами Плюса. Курс простой: 1 балл — 1 рубль. Как и раньше, копить и тратить баллы могут только владельцы подписки Яндекс Плюс, поэтому без неё новые правила вам не пригодятся. Если цена кусается, посмотрите, как на ней можно сэкономить.

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Программа делится на сезоны — это время, за которое нужно выполнить условия, чтобы получить максимальный уровень и все преимущества. Нынешний сезон начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Чем выше уровень, тем больше возможностей открывается.

Уровень теперь считают по потраченным баллам

Главное изменение сезона: уровень рассчитывается по количеству потраченных баллов, а не накопленных, как было раньше. Уровней по-прежнему три:

  • Бронзовый — доступен всем по умолчанию;
  • Серебряный — нужно потратить 500 баллов за сезон;
  • Золотой — нужно потратить 1 500 баллов за сезон.

Для сравнения: по правилам прошлого сезона Серебряный давали за 250 начисленных баллов, а Золотой — за 2 000. Теперь копить мало, баллы нужно пускать в дело. Если у вас с 1 октября сразу Серебряный или Золотой уровень, значит, вы получили его в прошлом сезоне. Чтобы сохранить или улучшить его в следующем сезоне, потратьте до 31 декабря 500 баллов для Серебряного уровня или 1 500 баллов для Золотого.

Срок жизни бонусов теперь зависит от уровня

Новые сроки жизни бонусов Яндекса

Новые сроки жизни бонусов Яндекса

Второе важное изменение касается того, как долго баллы остаются на счёте. Раньше срок не зависел от уровня, а теперь он такой:

  • Бронзовый — баллы живут 3 месяца;
  • Серебряный — 12 месяцев;
  • Золотой — баллы не сгорают.

Больше всего изменение бьёт по тем, кто остался на Бронзовом уровне: баллы, которые долго лежат без дела, могут сгореть. Поэтому, если вы не планируете тратить много, держите в голове трёхмесячный срок и не откладывайте покупки.

Обмен баллов на рубли открыли для Серебряного уровня

Раньше превращать баллы в деньги через компенсацию покупок в Яндекс Пэй могли только участники с Золотым уровнем. Как это работает, мы подробно разбирали в инструкции по компенсации покупок баллами Плюса.

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Теперь обмен доступен и на Серебряном уровне, но с ограничением: менять баллы на рубли там можно только раз в месяц. На Золотом уровне обмен остаётся, а кроме того, открываются товары за баллы — искать их нужно на странице «Своих Плюсов».

Как копить баллы в новом сезоне

Способы получать баллы остались прежними. Чтобы набрать их больше, пользуйтесь всеми тремя:

  • категории кешбэка — каждый месяц выбирайте 5 категорий с повышенным кешбэком;
  • задания и предложения — забирайте их в разделе «Больше баллов Плюса»;
  • баллдёж — активируйте его каждую неделю, новый кешбэк появляется каждый четверг.

Категории и баллдёж легко пропустить, поэтому поставьте себе напоминание на начало месяца и на четверг. Сколько у вас баллов и где вы их получили, можно посмотреть на сайте программы:

  1. Откройте в браузере страницу sp.yandex.ru/points.
  2. Войдите в свой Яндекс ID, если браузер попросит.
  3. Посмотрите текущий баланс и историю начислений.
  4. Чтобы проверить свой уровень, откройте страницу sp.yandex.ru/levels.
История начисления баллов и просмотр текущего уровня Своих Плюсов

История начисления баллов и просмотр текущего уровня Своих Плюсов

Заглядывайте на страницу уровней раз в пару недель и сверяйте свои траты с порогами 500 и 1 500 баллов. Так к концу декабря не придётся срочно догонять.

Как дойти до Серебряного или Золотого уровня

Раз уровень теперь зависит от трат, проще всего списывать баллы там, где вы и так платите каждую неделю: в такси, на Маркете, в Еде и Лавке. Учтите нюанс: в одном заказе баллы можно либо получить, либо потратить, поэтому кешбэка за заказ, оплаченный баллами, не будет.

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Рассчитать план несложно. До Серебряного уровня нужно потратить 500 баллов за три месяца — это примерно 170 баллов в месяц. До Золотого — 1 500 баллов, то есть около 500 баллов в месяц. Если баллов на счёте уже достаточно, нужный уровень можно получить за пару крупных заказов.

Что сделать прямо сейчас — мой совет

Новые правила выгодны тем, кто активно тратит баллы, и невыгодны тем, кто годами копит их «на потом». Чтобы ничего не потерять, сделайте три вещи:

  • проверьте уровень на странице sp.yandex.ru/levels;
  • посчитайте траты до 500 или 1 500 баллов к 31 декабря;
  • не держите баллы дольше трёх месяцев, если вы на Бронзовом уровне.

Золотой уровень теперь даёт больше всего: баллы не сгорают, доступны обмен на рубли и товары за баллы. Обсудить, на каком уровне вы начали новый сезон, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.