1 октября у Яндекса стартовал новый сезон программы лояльности «Свои Плюсы», и это не очередной сброс прогресса. Правила поменяли так, что одни подписчики Яндекс Плюса получат больше выгоды, а другие рискуют потерять свои баллы и даже не заметить этого. Про то, как получать и тратить баллы Яндекса, мы уже рассказывали, однако новые условия многое меняют. Объясняю, кто оказался в выигрыше и что нужно сделать до конца года, чтобы не остаться в минусе.

Что такое «Свои Плюсы» и когда идёт новый сезон

«Свои Плюсы» — программа лояльности Яндекса с баллами Плюса. Курс простой: 1 балл — 1 рубль. Как и раньше, копить и тратить баллы могут только владельцы подписки Яндекс Плюс, поэтому без неё новые правила вам не пригодятся. Если цена кусается, посмотрите, как на ней можно сэкономить.

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Программа делится на сезоны — это время, за которое нужно выполнить условия, чтобы получить максимальный уровень и все преимущества. Нынешний сезон начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Чем выше уровень, тем больше возможностей открывается.

Уровень теперь считают по потраченным баллам

Главное изменение сезона: уровень рассчитывается по количеству потраченных баллов, а не накопленных, как было раньше. Уровней по-прежнему три:

Бронзовый — доступен всем по умолчанию;

— доступен всем по умолчанию; Серебряный — нужно потратить 500 баллов за сезон;

— нужно потратить 500 баллов за сезон; Золотой — нужно потратить 1 500 баллов за сезон.

Для сравнения: по правилам прошлого сезона Серебряный давали за 250 начисленных баллов, а Золотой — за 2 000. Теперь копить мало, баллы нужно пускать в дело. Если у вас с 1 октября сразу Серебряный или Золотой уровень, значит, вы получили его в прошлом сезоне. Чтобы сохранить или улучшить его в следующем сезоне, потратьте до 31 декабря 500 баллов для Серебряного уровня или 1 500 баллов для Золотого.

Срок жизни бонусов теперь зависит от уровня

Второе важное изменение касается того, как долго баллы остаются на счёте. Раньше срок не зависел от уровня, а теперь он такой:

Бронзовый — баллы живут 3 месяца;

— баллы живут 3 месяца; Серебряный — 12 месяцев;

— 12 месяцев; Золотой — баллы не сгорают.

Больше всего изменение бьёт по тем, кто остался на Бронзовом уровне: баллы, которые долго лежат без дела, могут сгореть. Поэтому, если вы не планируете тратить много, держите в голове трёхмесячный срок и не откладывайте покупки.

Обмен баллов на рубли открыли для Серебряного уровня

Раньше превращать баллы в деньги через компенсацию покупок в Яндекс Пэй могли только участники с Золотым уровнем. Как это работает, мы подробно разбирали в инструкции по компенсации покупок баллами Плюса.

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Теперь обмен доступен и на Серебряном уровне, но с ограничением: менять баллы на рубли там можно только раз в месяц. На Золотом уровне обмен остаётся, а кроме того, открываются товары за баллы — искать их нужно на странице «Своих Плюсов».

Как копить баллы в новом сезоне

Способы получать баллы остались прежними. Чтобы набрать их больше, пользуйтесь всеми тремя:

категории кешбэка — каждый месяц выбирайте 5 категорий с повышенным кешбэком;

— каждый месяц выбирайте 5 категорий с повышенным кешбэком; задания и предложения — забирайте их в разделе «Больше баллов Плюса»;

— забирайте их в разделе «Больше баллов Плюса»; баллдёж — активируйте его каждую неделю, новый кешбэк появляется каждый четверг.

Категории и баллдёж легко пропустить, поэтому поставьте себе напоминание на начало месяца и на четверг. Сколько у вас баллов и где вы их получили, можно посмотреть на сайте программы:

Откройте в браузере страницу sp.yandex.ru/points. Войдите в свой Яндекс ID, если браузер попросит. Посмотрите текущий баланс и историю начислений. Чтобы проверить свой уровень, откройте страницу sp.yandex.ru/levels.

Заглядывайте на страницу уровней раз в пару недель и сверяйте свои траты с порогами 500 и 1 500 баллов. Так к концу декабря не придётся срочно догонять.

Как дойти до Серебряного или Золотого уровня

Раз уровень теперь зависит от трат, проще всего списывать баллы там, где вы и так платите каждую неделю: в такси, на Маркете, в Еде и Лавке. Учтите нюанс: в одном заказе баллы можно либо получить, либо потратить, поэтому кешбэка за заказ, оплаченный баллами, не будет.

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Рассчитать план несложно. До Серебряного уровня нужно потратить 500 баллов за три месяца — это примерно 170 баллов в месяц. До Золотого — 1 500 баллов, то есть около 500 баллов в месяц. Если баллов на счёте уже достаточно, нужный уровень можно получить за пару крупных заказов.

Что сделать прямо сейчас — мой совет

Новые правила выгодны тем, кто активно тратит баллы, и невыгодны тем, кто годами копит их «на потом». Чтобы ничего не потерять, сделайте три вещи:

проверьте уровень на странице sp.yandex.ru/levels;

на странице sp.yandex.ru/levels; посчитайте траты до 500 или 1 500 баллов к 31 декабря;

до 500 или 1 500 баллов к 31 декабря; не держите баллы дольше трёх месяцев, если вы на Бронзовом уровне.

Золотой уровень теперь даёт больше всего: баллы не сгорают, доступны обмен на рубли и товары за баллы. Обсудить, на каком уровне вы начали новый сезон, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.