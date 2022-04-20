Samsung готовит революционный процессор, но может получить проблемы

Samsung собирается представить новый революционный метод производства процессоров. Он будет иметь круговую схему. Она будет более известна, как GAA. Это будет действительно революционная разработка, которая очень существенно превзойдет все, что мы сейчас имеем. Но работа над новым продуктом принесет компании много проблем на первом этапе. Давайте разберемся, может ли новый революционный процессор оказаться проблемой для его создателя и в чем вообще принцип работы этого невиданного чуда технологий, которое нас ждет.

Новый процессор Samsung

Как вы уже, наверное, догадались, главной проблемой нового процессора будут низких показателях выхода. То есть, их не получится сделать много. Это может еще больше способствовать нехватке микросхем, с которой мир сталкивается в течение последних нескольких лет.

Об этом говорится в отчете Korea Business Post (через SamMobile). Samsung Electronics — подразделение Samsung по производству электроники, которое является отдельным от мобильного подразделения, производящего телефоны Galaxy, — обычно имеет контракты с такими компаниями, как Qualcomm. Кроме этого у нее есть собственная линейка процессоров Exynos. Samsung Electronics, вероятно, будет производить процессоры Snapdragon и Exynos следующего поколения на основе нового 3-нм техпроцесса GAA, если сможет увеличить их производственное количество.

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Что такое GAA

Процессоры текущего поколения построены на технологии finFET, в которой используются электронные связки на трех из четырех сторон крошечного канала внутри процессора. GAA меняет это, закрывая все четыре стороны. Звучит немного непонятно, но на куда интереснее то, что на выходе мы получаем возможность увеличить плотность процессора в 1,35 раза.

Если и так сложно для восприятия, то утверждается, что это приведет к повышению производительности на 35% при том же уровне мощности. Следовательно, позволяет процессору потреблять на 50% меньше энергии, чем в предыдущем поколении. То есть, выбрав определенный баланс мы получим более быстрые и менее требовательные к батарее устройства.

Процессоры Samsung против Qualcomm

Все лучшие телефоны Android на данный момент оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon, и это может означать, что процессоры Samsung Exynos снова уступят место американскому аналогу следующего поколения. Как говорят, он будет построен на той же 3-нм технологии. Этот процессор, скорее всего, будет называться Snapdragon 8 Gen 2. Именно такое название было бы наиболее логичным после вышедшего в прошлом году Snapdragon 8 Gen 1. На нем работают американские версии линейки Galaxy S22 и некоторые другие смартфоны в полном составе.

Ранее мы видели, как у Samsung Electronics время от времени возникали проблемы с производством процессоров. Они были самого разного рода. В частности, иногда они касались производительности, иногда стоимости, а иногда и того, и другого.

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Кто будет делать лучшие процессоры

Если Samsung не сможет сделать нормальный 3-нм процессор к предстоящему переходу на чипы следующего поколения, вполне вероятно, что история может повториться. В этом случае, компания потеряет крупного клиента, а чипсеты для Qualcomm будут делать на заводах TSMC.

Но это не самый хороший вариант, как для Qualcomm, так и для всех нас. Недостатком этого выбора является то, что TSMC по-прежнему использует finFET для своего 3-нм процесса, а это означает, что процессоры Samsung Electronics, построенные на основе GAA, могут быть значительно быстрее аналогов следующем году. Главное, все сделать правильно.

Можно даже сказать, что если описанные преимущества воплотятся в жизнь, многие пользователи будут готовы переплатить за такое устройство. Например, я готов получить несколько дополнительных часов работы, смартфона при той же его производительности, доплатив за это 5-10% от стоимости устройства. Ну, а если разница будет более высокой, тут же надо смотреть, насколько хорошим будет смартфон в целом. А вы что думаете по этому поводу? Готовы переплатить за автономность и/или производительность.