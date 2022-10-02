5 крутых смартфонов 2022 года, которые есть только на AliExpress

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Герман Вологжанин 0

В России продаются далеко не все смартфоны, представленные на рынке. Так, если вы зайдете в условный DNS или MВидео, то увидите на прилавках только устройства известных брендов вроде Xiaomi или Samsung. В серых магазинах выбор шире, но все равно ограничен только востребованными моделями. А вот на AliExpress можно найти настоящее сокровище, которое не встретишь нигде в России. Именно о таких смартфонах мы сегодня и поговорим: крутых, но очень редких.

О многих из этих смартфонов вы услышите впервые

realme Q5 — хороший недорогой смартфон

Смартфон хоть и для китайского рынка, но оснащен мультиязычной прошивкой

realme — довольно известный бренд, но в России он представлен не всеми имеющимися в его распоряжении линейками. В частности, у нас не продаются представители Q-серии, а ведь она состоит из по-настоящему крутых моделей, готовых дать фору любому конкуренту. realme Q5 — яркое тому доказательство. Во-первых, это смартфон на Snapdragon 695 — процессоре, который набирает свыше 400 тысяч баллов в AnTuTu и устанавливается только в среднебюджетные устройства (например, Redmi Note 11 Pro 5G), чья цена составляет 20-25 тысяч рублей, не меньше.

Цена: 12 300 рублей

Купить realme Q5

Здесь же мы имеем дело с недорогим, но хорошим телефоном с интересными характеристиками. realme Q5 не только оснащен мощным процессором, но и IPS-экраном с повышенной частотой обновления 120 Гц. Камера делает снимки в разрешении 50 мегапикселей, а объемный аккумулятор на 5000 мАч заряжается на 50% всего за 20 минут, за что стоит поблагодарить 65-ваттный адаптер питания.

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Просто сказка! Но есть ли здесь подвох? К сожалению, смартфон realme Q5 представлен только для китайского рынка, а комплектный блок питания лишен евро-вилки. Впрочем, продавец кладет в посылку переходник для наших розеток и устанавливает Google-сервисы, чтобы вы не танцевали с бубном, вернувшись с почты. А вот NFC в realme Q5 нет.

realme Q3s — смартфон на Snapdragon 778G

Это самый дешевый смартфон на процессоре Snapdragon 778G

Следующий смартфон realme из нашего списка тоже лишен NFC, что может отпугнуть потенциального покупателя. Но по всем остальным характеристикам realme Q3s опережает любого конкурента из российской розницы. Если вы не знаете, что из себя представляет процессор Snapdragon 778G, на котором работает этот смартфон, освежите в памяти восторженные отзывы о Xiaomi 11 Lite 5G NE, восхваляющие его производительность и автономность. Так вот realme Q3s — самый дешевый аппарат на этом безукоризненном чипсете.

Цена: 15 700 рублей

Купить realme Q3s

Кроме мощности realme Q3s может предложить IPS-экран с частотой обновления 144 Гц, обеспечивающую плавное переключение между пунктами меню и комфортный скроллинг ленты соцсетей. Камера смартфона тоже не падает в грязь лицом, выдавая 48-мегапиксельные снимки, а батарея на 5000 мАч довольно быстро восстанавливает энергию за счет адаптера питания на 30 Вт.

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OnePlus ACE Racing Edition — мощный смартфон

Пожалуй, самый мощный смартфон за свои деньги

Смартфоны OnePlus — любимцы настоящих гиков. Увы, не все модели доезжают даже до серой розницы. Очень жаль, что на том же Яндекс Маркете нельзя купить OnePlus ACE Racing Edition, но он продается на AliExpress и является там настоящим хитом. Смартфон на процессоре Dimensity 8100-MAX выдает по-настоящему флагманскую производительность на уровне 800 тысяч баллов в AnTuTu, да и другие характеристики не позволяют усомниться в качестве бестселлера.

Цена: 18 900 рублей

Купить OnePlus ACE Racing Edition

Экономия коснулась лишь экрана (IPS-матрица вместо AMOLED) и камеры, представленной среднебюджетным набором сенсоров с главным на 64 МП. Но какова цена! За нее OnePlus ACE Racing Edition можно простить любой недостаток, хотя здесь их попросту нет. Тут тебе и стереодинамики, и быстрая зарядка аккумулятора на 5000 мАч (80% за 29 минут), и тот самый датчик NFC, который является редким гостем смартфонов для китайского рынка.

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iQOO Z6 — смартфон с оптической стабилизацией

Крутая новинка, еще не успевшая обзавестись отзывами

iQOO — это суббренд vivo, о чем мы не так давно подробно рассказывали, а iQOO Z6 — горячая новинка, только-только поступившая в продажу на AliExpress. Чем же она интересна? Первое — процессор Snapdragon 778G Plus, который, в частности, используется намного более дорогим смартфоном Nothing Phone (1). Второе — камера iQOO Z6, оснащенная оптической стабилизацией. Третье — цена. Всего за 20 тысяч рублей в ваших руках окажется настоящий убийца флагманов.

Цена: 19 900 рублей

Купить iQOO Z6

Для тех, кто еще не знаком с продукцией iQOO, стоит напомнить, что смартфоны этого бренда официально продаются только в Китае и Индии. Однако они оснащены мультиязычной прошивкой с поддержкой Google-сервисов. Ну а касаемо модели Z6 стоит еще упомянуть наличие 80-ваттной зарядки и 6,67-дюймового IPS-экрана с частотой 120 Гц.

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Hisense A9 — электронная книга

Самый удивительный смартфон в рейтинге

Держу пари, что вы давненько не видели таких странных устройств, как Hisense A9. Это своего рода гибрид смартфона и электронной книги. От первого здесь дизайн, поддержка SIM-карт, операционная система Android и камера. А от второго — экран E-ink на электронных чернилах для комфортного чтения и экономии энергии аккумулятора на 4000 мАч.

Цена: 21 500 рублей

Купить Hisense A9

У такого смартфона есть ряд очевидных недостатков. Экран полностью черно-белый, а частота его обновления составляет не более 10 Гц. Из-за этого телефон кажется тормознутым, хотя и работает на не самом слабом процессоре Snapdragon 662. В то же время вы можете встретить много положительных отзывов Hisense A9 от его обладателей, которые искали именно такое устройство, которое однозначно нельзя назвать ни смартфоном, ни электронной книгой.

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