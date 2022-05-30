Стоит ли покупать смартфон iQOO и какой лучше выбрать

Производители Android-смартфонов не только постоянно радуют нас новинками, но и выпускают их столько, что всех не упомнишь. Для того, чтобы угодить всем пользователям, приходится идти на уступки, а также создавать отдельные бренды и обособлять их от основной компании. Так делают большинство китайских брендов, а смартфоны iQOO — яркий тому пример. Компания выпускает неплохие смартфоны, которые даже попадают в ТОП по производительности, но о них не все знают. А зря: там точно есть к чему присмотреться. Рассказываем, что за смартфоны IQOO, что в них особенного и какой лучше выбрать.

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iQOO — что за фирма

iQOO являлась суббрендом Vivo в Китае, появившись в 2019 году в качестве новой компании наряду с Oppo, Realme и OnePlus, но в прошлом году вышла из состава Vivo и теперь напрямую контролируется BBK Electonics. Только в период 2020 по 2021 год компания выпустила 6 смартфонов с разными процессорами от MediaTek до Qualcomm. В устройствах устанавливается фирменная оболочка OriginOS поверх Android.

Компания выпускает не только игровые смартфоны iQOO Neo, но и премиальные с бюджетными и среднебюджетными моделями. Так уж вышло, что в нашей стране про китайский бренд «Айко» знают далеко не все, предпочитая проверенные временем Xiaomi, OnePlus или Huawei. Очень зря: iQOO предлагают не только сопоставимые функции и характеристики, но и необычный дизайн, которого, честно говоря, уже не встретить. Разберемся, на какие модели нужно обратить внимание.

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Мощный китайский смартфон

В январе компания анонсировала флагманы iQOO 9 и 9 Pro, которые внешне похожи друг на друга, но отличия кроются внутри. У Pro-версии лучше дисплей, камера, ультразвуковой сканер отпечатка пальцев и есть беспроводная зарядка. Оба смартфона имеют большой AMOLED-дисплей на 6,78 дюйма с частотой обновления 120 Гц и максимальную яркость на 1500 нит. Спереди выглядывает глазок фронтальной камеры на 16 Мп, сзади — тройной модуль 50 Мп + 13 Мп + 12 Мп со сверхширокоугольной камерой.

Управляет всем чип весьма своеобразный Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, который в iQOO смогли обуздать, дав ему качественную систему охлаждения и снизив нагрев. В смартфонах устанавливают 8 или 12 Гб оперативки, а также быструю зарядку, способную зарядить телефон полностью за 20 минут.

В iQOO 9 Pro лучше задняя камера (50 Мп + 50 + 16), а также беспроводная зарядка на 50 Вт и даже реверсивной на 10 Вт. У обоих смартфонов аккумуляторы на 4700 мА*ч, поэтому разница в функциональности не такая большая. Что привлекает больше — это внешний вид iQOO с ярко выраженной выемкой под камеру — чем-то напоминает Xiaomi 11 Ultra. Плюс необычный набор цветов у обеих моделей: на мой взгляд, оранжевый — просто супер.

Подробнее об iQOO 9 Pro

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Недорогие смартфоны iQOO также высоко ценятся пользователями, причем не зря: взять к примеру iQOO Neo 6 — игровой смартфон с AMOLED-экраном, разрешением 2400*1080 и 120 Гц. Компания на презентации показала на нем геймплей разных игр, в том числе, ресурсоемких, дополнив смартфон сенсорными кнопками справа и слева по корпусу вместо курков на геймпаде.

А еще в нем есть независимый чип для дисплея Pixelworks Pro, что позволяет разгонять производительность в AnTuTu до 1 065 000 баллов, опять же, не без помощи качественного охлаждения 8 Gen 1 с использованием графита. Заряжается он тоже быстро: до 30% всего за 5 минут. Сзади — узнаваемый, но более компактный блок камер. Короче, очень круто. Присмотритесь.

Характеристики iQOO Neo 6

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В конце прошлого года вышел недорогой смартфон iQOO под названием «Z5». Лично мне он видится конкурентом Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE — такой же смартфон среднего класса с фишками флагмана. В нем установлен IPS-дисплей на 6,67 дюйма с частотой 120 Uw, Snaspdragon 778G, 8 или 12 Гб оперативки и батарея на 5000 мА*ч с быстрой зарядкой. Есть 5G, разъём для наушников, Wi-Fi 6, а еще смартфон (как и все остальные от iQOO) получают обновления Android одними из первых.

В дизайне Z5 сложно признать iQOO — нет ни надписей сзади на корпусе, даже блок камер не такой, как у предыдущих моделей. Правда, он весьма производительный: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Так что, если собираетесь перейти с iOS на Android, то не торопитесь с покупкой Xiaomi — есть другое сопоставимое решение по приятной цене.

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Из всех вышеперечисленных смартфонов iQOO 9 Pro лучше всех — топовая начинка в одном смартфоне по цене последнего iPhone. Но хорош и Neo6, специализированный под игры. А какой смартфон iQOO нравится вам? Пишите в нашем Телеграм-чате.