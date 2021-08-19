5 лучших телефонов с AliExpress до 15 000 рублей

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Артем Сутягин 0

Многие до сих пор спорят о том, стоит ли покупать телефон на AliExpress. В качестве аргумента против можно привести то, что телефон может повредиться при доставке. С другой стороны, цена в Китае часто существенно ниже, чем в российских магазинах, а вероятность повреждения слишком мала, чтобы из-за этого переживать. Выходит, заказывать на AliExpress в целом безопасно. Если вы присматриваете себе новый телефон, у нас для вас есть небольшая подборка лучших устройств до 15 000 рублей, которые можно купить с доставкой из Китая. Отобрали только самые интересные модели, которые вышли совсем недавно или до сих пор не потеряли своей актуальности.

AliExpress

На AliExpress можно купить неплохой телефон и мы нашли несколько их них.

POCO M3 PRO 5G — лучший телефон с Алиэкспресс

Недавно выпущенный POCO M3 Pro 5G по-прежнему остается одним из лучших смартфонов, которые мы когда-либо включали в подобные подборки. Он получил высокую производительность благодаря процессору MediaTek Dimensity 700 среднего класса. В сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти (с возможностью расширения с помощью microSD) он выглядит еще более привлекательно.

POCO

Это очень красивый телефон.

Стоит ли покупать телефон на Алиэкспресс. Личный опыт нашего Ивана Кузнецова.

POCO M3 Pro 5G оснащен большим 6,5-дюймовым экраном с разрешением FullHD+, частотой обновления 90 Гц и фронтальной камерой на 8 Мп. На задней панели расположились три камеры, состоящие из одной на 48 Мп и двух по 2 Мп для макросъемки и определения глубины сцены.

Смартфон получил большой аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Мы также получаем NFC, разъем 3,5 мм и даже инфракрасный излучатель.

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Realme Narzo 30 5G — недорогой realme

Наверное, Realme Narzo 30 5G является самым серьезным конкурентом устройств Redmi. Смартфон очень похож на POCO M3 Pro 5G, имеет мощный чипсет MediaTek Dimensity 700 и 6 ГБ оперативной памяти. Но постоянной только 64 ГБ, хотя ее можно расширить за счет карт памяти.

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Дисплей также очень похож: 6,5-дюймовая панель FHD+ IPS с высокой частотой обновления 90 Гц и частотой сенсора 120 Гц.

Realme Narzo 30 5G

Этот телефон собрал в основном положительные отзывы.

Что касается фотографии, то Narzo 30 5G оснащен тремя задними камерами, включая основной датчик на 48 Мп, макромодуль на 2 Мп и монохромный датчик на 2 МП. Зато камера для селфи имеет разрешение 16 Мп.

А еще, так же, как и POCO M3 Pro 5G, Realme Narzo 30 5G оснащен большой батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 18 Вт.

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REDMI NOTE 8 2021 — топ за свои деньги?

Если вы хотите купить телефон немного дешевле, чем приведенные выше модели, обратите внимание на Redmi Note 8 2021. Многие считают его одним из лучших вариантов на сегодняшний день. Новинка получила очень неплохой процессор MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

REDMI NOTE 8 2021

В этом году его снова оживили и, похоже, не зря.

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Redmi Note 8 2021 также относительно компактен по сравнению с другими телефонами, предлагая 6,3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, а максимальное разрешение основной камеры составляет 48 Мп. В связке с ней работают 8 Мп сверхширокоугольный объектив, 2 Мп макро-камера и 2 Мп датчик глубины.

Что касается автономности, Redmi Note 8 2021 питается от батареи емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Так же у него есть аудиоразъем 3,5 мм, инфракрасный излучатель и работает он на базе MIUI 12.

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BLACKVIEW A100 — недорогой телефон с AliExpress

Blackview A100 — еще один интересный вариант в ценовой категории, которую мы сегодня рассматриваем. При этом у него есть масса преимуществ: в некотором роде уникальный дизайн, 6,67-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и неплохие по толщине рамки.

Смартфон оснащен процессором MediaTek Helio P70, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, что совсем неплохое для его цены.

BLACKVIEW A100

Об этом телефоне знают не все, но своих денег он стоит.

Как я покупаю товары с Aliexpress — делюсь опытом.

Что касается фотографии, Blackview A100 оснащен 12 Мп основной камерой в сочетании с 2 Мп датчиком глубины и 2 Мп макро-камерой. Для селфи мы получаем 8 Мп камеру в отверстии экрана.

Наконец, Blackview A100 комплектуется батареей емкостью 4680 мАч с поддержкой зарядки на 18 Вт, имеет NFC и работает под управлением Android 11 из коробки.

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UMIDIGI BISON PRO — неизвестный телефон с AliExpress

Завершить список можно не самой известной моделью — UMIDIGI Bison Pro. Тем не менее, смартфон выглядит довольно интересно и предлагает достойную производительность с чипсетом MediaTek Helio G80.

Этот телефон защищен от падений и получил относительно компактный 6,3-дюймовый дисплей Full HD+ с 20 Мп селфи-камерой в выемке наверху. Что касается задней части, у нас есть в общей сложности три камеры, включая основную на 48 Мп, сверхширокоугольную на 16 Мп и макрообъектив на 5 Мп.

UMIDIGI BISON PRO

С такой трубкой хоть в огонь, хоть в воду.

Наконец, UMIDIGI Bison Pro питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, который можно заряжать с мощностью до 18 Вт. Он оснащен NFC, аудиоразъемом 3,5 мм и работает под управлением Android 11 из коробки. Неплохой набор для недорогого защищенного телефона

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