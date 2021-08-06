Стоит ли покупать телефон на Алиэкспресс. Личный опыт

АлиЭкспресс – штука очень противоречивая. Но только для тех, кто там ни разу не покупал. Потому что я искренне не понимаю, чего там можно бояться. Я за годы использования Али потратил там, наверное, добрую сотню тысяч рублей, покупая у китайских продавцов ровным счётом всё – от дешёвых розеток и выключателей до дорогостоящего освещения и, что самое главное, смартфонов. Не сказать, что поначалу я совсем не переживал. Переживал. Но все мои переживания с лихвой компенсировались выгодой.

Если вы, как и я, являетесь поклонником китайских смартфонов, то другого пути для их покупки, кроме AliExpress, я для вас не вижу. Нет, ну серьёзно. Несмотря на то что некоторые аппараты там категорически не стоит покупать (например, iPhone, Samsung, LG и т.д.), техника брендов из Поднебесной на Али стоят намного-намного дешевле.

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Зачастую цены отличаются довольно ощутимо. Я понимаю, что это связано с импортными пошлинами и налогами, которые местные продавцы обязаны платить в России. Но если у меня есть возможность заплатить меньше, я обязательно ей воспользуюсь, и вам советую следовать моему примеру. В конце концов, что лучше: заплатить за один и тот же смартфон 30 тысяч рублей или 50? По-моему, ответ очевиден.

Самый дешёвый флагман на Android

Начну с одного из моих любимых смартфонов на Android, вышедших в 2021 году. Это Realme GT. Я уже писал о нём отдельную статью, в которой рассказывал, чем он так хорош, так что не буду особенно распаляться. Скажу лишь, что это, пожалуй, самый выгодный смартфон, который сегодня есть на рынке. Это полноценный флагман с процессором Snapdragon 888, экраном на 120 Гц, камерой с разрешением 64 Мп и зарядкой на 65 Вт.

Купить Realme GT

На АлиЭкспресс Realme GT стоит плюс-минус 30 тысяч рублей. Это зависит от продавца и расцветки корпуса (жёлтая – самая редкая – стоит в среднем на 10% дороже), но в любом случае разница в цене, если покупать на Али, будет незначительной. В России же официальная цена аппарата, которую объявил местный офис Vivo (владеет брендом Realme), составит 55 тысяч рублей. Нет, вы слышали? 55 тысяч рублей! Естественно, что при таких расценках брать надо на AliExpress.

Лучший телефон до 20 000 рублей

Poco X3 Pro – это один из самых выгодных представителей бюджетного сегмента. Про него, кстати, я тоже писал, назвав его лучшим смартфоном на Android до 20 000 рублей. Вот только за эти деньги в России его не купить. Официальная цена, которую установил производитель, на отечественном рынке составляет 23 990 рублей, что переводит его в сегмент среднеценовых аппаратов.

Купить Poco X3 Pro

А вот на Али он стоит куда выгоднее. Самую базовую версию Poco X3 Pro на АлиЭкспресс можно урвать за 17 тысяч рублей, то есть почти на 30% дешевле. За эти деньги вы получите смартфон с большим дисплеем и частотой обновления 120 Гц, крутую камеру на 48 Мп, ёмкий аккумулятор на 5160 мА*ч и быструю зарядку мощностью 33 Вт. Короче, полный фарш за не очень большие деньги.

Какой игровой смартфон купить

Единственный игровой смартфон, который я рекомендую к покупке, — это Black Shark 4. Разумеется, при условии, что вы будете покупать его на AliExpress, где он стоит 30-31 тысячу рублей против примерно 40 тысяч рублей в России. Чем обусловлена такая разница в ценообразовании, учитывая, что у нас им торгуют только серовозы в отсутствие официальны поставок, не знаю.

Купить Black Shark 4

Как бы там ни было, заплатить там есть за что. Black Shark 4 – единственный смартфон с ценой до 70 тысяч рублей, который заряжается за 15 минут от 0 до 100%. Это уровень Xiaomi Mi 10 Ultra и Mi 11 Ultra, которые стоит примерно в 2-2,5 раза больше, чем Black Shark. Притом, что тут есть и почти-флагманский процессор Snapdragon 870, версия с 16 ГБ ОЗУ и дисплей на 144 Гц, что является рекордным показателем для рынка.