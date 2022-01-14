5 причин купить смартфон Xiaomi

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Артем Рахматуллин 1

Топ за свои деньги, лучше не найдешь — как только не говорят пользователи про смартфоны Xiaomi. В принципе, сложно с ними не согласиться. Китайцы предлагают кучу разных функций, которые делают их гаджеты лучшими на рынке. Стоит только заикнуться по поводу Samsung, как наши читатели в Телеграм-чате сразу же налетают: Xiaomi лучше, возьмите лучше POCO или Redmi и все в этом духе. Сегодня предлагаю разобраться, чем Xiaomi заслужили такое внимание, и рассказать вам про основные плюсы этих смартфонов.

5 причин, по которым вам точно стоит приобрести Xiaomi.

Самые интересные телефоны, представленные в начале года на CES 2022.

Скрытые функции Xiaomi

Мы уже не один раз рассказывали вам о скрытых фишках телефонов Xiaomi. Кроме шуток, здесь правда есть на что посмотреть. Хотите эквалайзер для прослушивания музыки в наушниках — пожалуйста, быстро сделать скриншот, не прибегая к физическим клавишам — тоже можно.

У Xiaomi есть куча разных фишек, где каждый найдет что-то для себя.

Во многом, конечно, мы обязаны в этом MIUI. Что бы ни говорили хейтеры про рекламу в фирменной оболочке Xiaomi, а плюсов здесь все равно много. Удобный просмотр экранного времени, возможность скрывать приложения — да, другие производители тоже так умеют, но в MIUI все реализовано очень круто. Если вы собираетесь перейти с Samsung на Xiaomi, то будьте уверены, вы точно не пожалеете.

Лучший бюджетный смартфон

Когда мы подводили итоги 2021 года на рынке смартфонов, без Xiaomi тоже не обошлось. POCO X3 Pro разорвал все прошлогодние топы. Забейте в Google лучший бюджетный смартфон 2021 года и будьте уверены, POCO X3 Pro там точно будет в первых строчках.

Этот смартфон даст фору многим гаджетам вдвое дороже него.

Собственно, это и не удивительно. За 20 тысяч этот смартфон предлагает просто умопомрачительные характеристики:

  • Дисплей 6.7 дюйма с частотой обновления 120 Гц.
  • Защитное стекло Gorilla Glass 6.
  • Оперативная память 6/8 ГБ и постоянная на 128/256 ГБ.
  • Процессор Snapdragon 860.
  • Четыре камеры: ширик 48 МП, ультраширик 8 МП с углом обзора 119 градусов, макро-2 МП.
  • Аккумулятор на 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

И все это вы получаете за каких-то 20 тысяч рублей. Бегите, глупцы, раскупят ведь! С уверенностью могу сказать, что этого красавчика хватит еще на годик без проблем. С другой стороны, скоро китайцы выкатят новое устройство. Поэтому можно немного подождать. Уверен, что там тоже будет бомба!

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Лучший камерофон на Андроид

Нет, я не буду голословно утверждать, что Xiaomi лучше только потому, что я так сказал. Давайте по существу, это не объективно. Тогда вы справедливо меня спросите: а где посмотреть рейтинг лучших камерофонов? Правильно, заглянуть на сайт DXOMARK. Да, самый первый в этом списке Huawei, но кто в здравом уме купит себе смартфон без Гугл сервисов, верно?

Xiaomi Mi 11 Ultra — один из лучших камерофонов, которые есть на рынке.

Ежегодно Xiaomi радует своих пользователей новинками с крутыми характеристиками. Так, в самом конце 2021 года китайцы выкатили Xiaomi 12. Ранее о нем рассказывал автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов. Да, в рейтинге его еще нет, но вы, друзья, подождите чуть-чуть. Скоро он не только сместит с позиций Xiaomi Mi 11 Ultra, но и поднимется выше, я вас уверяю.

Как правильно выбрать смартфон

Чем еще хороши Xiaomi — так это богатым выбором своих устройств. Загляните в Яндекс.Маркет: здесь вы без проблем найдете смартфон Xiaomi на любой вкус и цвет. Ну и разброс цены тоже огромный. Нужен хороший телефон до 10 000 рублей — пожалуйста, Xiaomi Redmi 9C. Хотите топовый флагманский аппарат за много денег — Xiaomi 11T Pro уже ждет вашего заказа.

Дешевые Xiaomi ничуть не хуже, чем их аналоги.

Я имел опыт работы с устройствами разных классов и точно могу сказать, что все они работали просто шикарно. У меня дома до сих пор лежит малыш Redmi 5A и знаете, он все еще очень даже хорош. Просто забиваете в Маркете бренд, необходимые характеристики и ценовой диапазон и выбираете себе подходящий.

Дешевый смартфон с NFC

Недавно синица на хвосте принесла весть о том, что Samsung собирается занять нишу бюджетных смартфонов с NFC, добавив эту фишку в свои бюджетные устройства. Знаете, пока у корейцев в этом смысле все не очень гладко. Зато Xiaomi уже давно предлагает нам кучу разных вариантов.

Смартфоны с NFC за 9к. Это вообще законно?

Вы только вдумайтесь! За каких-то 8890 рублей китайцы предлагают нам телефон с функцией бесконтактной оплаты. Добавьте сюда аккумулятор на 5000 мАч, 32 ГБ с возможностью расширения с помощью карты памяти и выйдет Xiaomi Redmi 9C. Если бы существовала премия лучший второй смартфон, китайцы бы ее выиграли однозначно!

Как Xiaomi копирует iPhone и почему iOS лучше Android.

А за что вы любите смартфоны Xiaomi? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.

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1 комментарий
  1. darhann88

    Ув автор! Скажите, пожалуйста, возможно ли на модели 9с расширение оперативной памяти за счет общей?

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