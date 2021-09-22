Не помогло: США наложат санкции на Honor, несмотря на отделение от Huawei

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Иван Кузнецов 0

Huawei находится под санкциями США уже больше двух лет. За это время позиции компании сильно ослабели, доля на рынке смартфонов сильно просела, а доходы от их продажи – сократились в несколько раз. Чтобы хоть как-то сохранить то, чтобы было нажито непосильным трудом, китайцы решились на небывалый шаг. Они взяли и продали суббренд Honor в надежде, что тогда с него снимут санкции и позволят ему продолжать выпускать смартфоны по лицензии Google. В результате так и вышло. Но потом США вдруг одумались.

Honor

На Honor скорее всего тоже наложат санкции

Honor уверена, что станет серьезным конкурентом для Apple

По данным The Washington Post, в США всерьёз обсуждают введение санкций в отношении независимой Honor. Этот вопрос стоит на повестке сразу четырёх ведомств: министерства торговли, министерства энергетики, пентагона и госдепартамента. Несмотря на то что компания больше не имеет юридических связей с Huawei, во властных структурах США считают, что отделившийся суббренд может представлять опасность для национальной безопасности страны.

Стоит ли покупать смартфоны Honor

Пока введение санкций находится под вопросом, потому что представителям ведомств не удалось прийти к единому мнению о том, представляет ли Honor опасность для Соединённых Штатов. В пентагоне и минторге выступили за включение независимой компании в санкционный список, а вот министерство энергетики и госдеп выступили против, подчеркнув, что Honor ещё никак не проявила себя, а потому такие обсуждения по крайней мере выглядят преждевременно.

Байден

Джо Байден вряд ли откажется наложить санкции на Honor

Санкции будут означать, что Honor запретят:

  • Импортировать свою технику на территорию США;
  • Получать государственные контракты и подряды;
  • Вести бизнес с американскими предприятиями;
  • Пользоваться наработками американских компаний.

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По факту, это очень серьёзные ограничения, ведь они не позволят Honor использовать сервисы Google на своих смартфонах, а значит, мобильный бизнес компании может потерпеть крах, так толком и не став на ноги. А ведь это ещё не всё. Honor так же запретят закупать многие комплектующие, как в своё время это запретили делать Huawei, лишив её доступа к ARM-архитектуре, на базе которой строятся все современные процессоры для мобильных устройств. Так что покупать аппараты бренда я бы не стал. Мало ли что.

Поводом для включения Honor в санкционный список стала фактически номинальная смена владельца при сохранении прежней структуры руководства и связей с властями Китая. Ведь, как мы знаем, главой независимой Honor остался Джордж Чжао, который руководил брендом под эгидой Huawei, а новым владельцем компании стал конгломерат Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., который аффилирован с правительством Шэньчжэня. А поскольку сложно представить, чтобы правительство крупного региона не было связано с компартией, то и сомнений в пусть и косвенных, но всё-таки связях Honor с властями страны не остаётся.

Наложат ли санкции на Honor

Если ведомства США не придут к единому мнению по вопросу внесения Honor в список угроз национальной безопасности, это решение будет должен принять президент страны Джо Байден. А в том, что он согласится на санкции против компании, практически нет сомнений. Несмотря на то что он позиционирует себя как анти-Трамп, который начал эту политику, Байден во многом очень жёсток с Китаем и китайскими компаниями, предпочитая не давать им расширять своё влияние.

Смартфоны Honor

Санкции убьют Honor. Ни много, ни мало

Для нас, как для пользователей, введение санкций в отношении Honor явно не несёт ничего хорошего. Ведь даже если опустить тот момент, что китайцы делали вполне себе неплохие устройства с топовой начинкой и удобной оболочкой, остаётся вопрос конкуренции. Раньше Huawei и Honor возглавляли рейтинг самых продаваемых смартфонов, а теперь отошли даже не на второй, а на третий план, уступив место таким компаниям, как Xiaomi и Samsung.

Сервисы Google официально вернулись на смартфоны Honor

Не хочу бросаться несбыточными прогнозами, но практика показывает, что отсутствие как таковой конкуренции ведёт к невменяемости монополиста. Да, Xiaomi сложно назвать монополистом, учитывая, что компания действует в условиях строжайшего прессинга со стороны других производителей. Однако первое место в рейтинге продаж делает её первой среди равных, по факту не давая остальным подобраться к кормушке. В результате это практически наверняка приведёт к тому, что Xiaomi успокоится и начнёт работать, как говорят, в полноги.

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