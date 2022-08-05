Теперь смартфоны на Андроид будут быстрее PlayStation 5. Как такое возможно

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Герман Вологжанин 0

На какие характеристики вы обращаете внимание, если хотите купить мощный смартфон? Скорее всего, это процессор, но далеко не только от него зависит производительность устройства. Также на быстродействие влияет память, а точнее – ее тип. И в этом отношении мы стали свидетелями настоящей революции, ведь в ближайшие месяцы в продажу поступят смартфоны с накопителями UFS 4.0. Разберемся, чем этот стандарт отличается от предшественника, и действительно ли новые модели будут быстрее игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

Fortnite

Теперь смартфоны на Андроид будут быстрее PlayStation 5. Рассказываем, как такое возможно

Ускорение телефона на Андроид

До появления UFS 4.0 самым продвинутым стандартом памяти был UFS 3.1, вышедший в 2020 году. На нем работает большинство флагманских смартфонов, которые сегодня можно купить в магазине. Новый тип, созданный компанией Samsung, не стал минорным апдейтом до UFS 3.2, а сразу же перешел на четвертый уровень за счет значительного увеличения пропускной способности вплоть до 23 ГБ/с. По этому показателю UFS 4.0 в два раза быстрее UFS 3.1.

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Чтобы оценить возможности новой памяти для смартфона, достаточно сравнить ее показатели с характеристиками накопителя PlayStation 5, который пропускает не более 9 ГБ/с. В то же время скорость последовательного чтения UFS 4.0 достигает 4200 МБ/с, а записи – 2800 МБ/c, что соответствует аналогичным параметрам игровой консоли Xbox Series X, и снова в два раза выше, чем у UFS 3.1.

Новый стандарт памяти разработали в Samsung

Значит ли это, что теперь вы сможете поиграть на смартфоне в GTA V или в новый Spider Man? Конечно, нет. В играх важна не только скорость памяти, но и производительность видеочипа, чем априори не могут похвастать мобильные устройства. Однако сразу же, если вы возьмете в руки телефон с UFS 4.0 на борту, то заметите, что он в два раза быстрее открывает приложения и обрабатывает фото, а обещанные 120 Гц-герцовые дисплеи отрисовывают обещанную частоту кадров. Кроме того, именно новый тип памяти позволит оценить все возможности 5G, которые сейчас ограничены сравнительно невысокой скоростью записи. Правда, оценить это мы сможем только в перспективе, когда сети пятого поколения станут общедоступными.

Автономность смартфонов на Андроид

Главная беда современных флагманов на Андроид – время работы. Мало того, что они оснащены не самыми впечатляющими аккумуляторами, так еще и разряжаются быстрее, чем среднебюджетные модели с похожими батарейками. Изменить сложившуюся тенденцию вновь поможет память UFS 4.0. Она потребляет на 45% меньше энергии, обрабатывая тот же объем информации.

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И тут вы можете предположить, что улучшение энергоэффективности нивелируется увеличением скорости нового стандарта, но это не так. Смартфону далеко не всегда придется использовать весь потенциал UFS 4.0, а потому при выполнении базовых задач ваш флагман будет медленнее разряжаться, чем устройство с UFS 3.1 и более ранними типами памяти.

Смартфоны с большим объемом памяти

Еще одним апдейтом стало уменьшение габаритов модуля памяти до 11х13х1 мм. На первый взгляд, это совершенно бесполезное изменение, которое ни на что не влияет. Но на практике переход на новый стандарт накопителя позволит запустить массовое производство смартфонов с 1 ТБ памяти на борту. До этого момента за очень редким исключением подобным могли похвастать только Apple iPhone, а теперь каждый второй флагман на Андроид получит модификацию с терабайтным накопителем.

В 2023 году смартфон с 1 ТБ памяти перестанет удивлять

Размышляя об увеличении памяти смартфона, можно подумать, что 1 ТБ в 2022 году не нужен, на что я предлагаю вам вспомнить, каким разрешением обладают камеры современных аппаратов, и как быстро растет размер приложений. Наконец, не забывайте, что чем больше места свободно на внутреннем накопителе, тем быстрее и стабильнее работает устройство.

Взлом телефона на Android

Последнее, чем вас может порадовать накопитель стандарта UFS 4.0, – высокий уровень безопасности. Новая память обладает расширенным слотом с защитой от воспроизведения. Он позволяет операционной системе Андроид хранить пароли и другую конфиденциальную информацию в выделенной области.

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Пожалуй, это самое спорное нововведение, с которым нам только предстоит познакомиться. Однако тот факт, что Samsung говорит об улучшении безопасности в 1,8 раза по сравнению с UFS 3.1, уже заставляет строить предположения о том, как на ближайших презентациях производители смартфонов будут хвалить себя за бережное отношение к конфиденциальной информации.

Самые мощные смартфоны

Примерно так будет выглядеть Galaxy S23 – один из первых смартфонов с UFS 4.0

Новый тип памяти был анонсирован в мае 2022 года, а его массовое производство начнется уже в августе. Но не спешите радоваться, ожидая увидеть его в смартфонах, выпущенных осенью. Во-первых, должен быть разработан процессор с поддержкой UFS 4.0, что предположительно случится уже в ноябре, а первым устройством с новым накопителем станет Xiaomi 13. Также с высокой долей вероятности свежее хранилище получат:

  • Samsung Galaxy S23;
  • OnePlus 11;
  • realme GT 3 Pro;
  • Black Shark 6 Pro;
  • POCO X5 GT

С новым типом памяти должны уметь работать все модели с процессором Snapdragon 8 Gen 2. А нам остается запастись попкорном в ожидании сравнительных тестов UFS 3.1 и UFS 4.0 на примере реального использования и в очередной раз порадоваться, что теперь новые смартфоны хотя бы в части накопителя будут быстрее игровых консолей Xbox Series X и PlayStation 5.

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